Lustige WhatsApp-Nachrichten zum Schmunzeln: 5 Kettenbriefe, die dir ein Lächeln zaubern

Seit vielen Jahren sind sie immer wieder in unseren WhatsApp-Chats zu finden: Kettenbriefe. Von einer schönen Nachricht bis hin zu einem Quiz ist alles dabei. Wir zeigen dir 5 kreative WhatsApp-Kettenbriefe, die du an deine Freunde und Familie verschicken kannst.

Kettenbriefe auf WhatsApp: für Freundinnen und Freunde

Die meisten Kettenbriefe fordern dich auf, diese Nachricht an deine Freundinnen und Freunde weiterzuleiten, die dir viel bedeuten. Oft sind sie mit einem Gedicht ausgeschmückt oder sagen der Person einfach nur, wie wichtig sie ist. Verbildlicht mit Emojis fallen sie in deinem WhatsApp-Chat noch besser auf und lassen sich auch viel besser lesen. Ein möglicher Kettenbrief an deine Liebsten kann so aussehen:

Ein WhatsApp-Kettenbrief für Freunde. © Adobe Stock/cgdeaw; Adobe Stock/KovtunArt; Katharina Heine

Kettenbriefe auf WhatsApp: für deine Familie

Natürlich gibt es auch Kettenbriefe, die du speziell an deine Familie oder auch deine Liebsten schicken kannst. Bei diesem Kettenbrief gibst du der Person einen kleinen Schutzengel auf den Weg, der sie immer begleiten soll. Zugleich zeigst du nochmal deutlich, wie wichtig sie für dich ist. Und wer weiß - vielleicht sind in deiner Freundesgruppe bald ganz viele Schutzengelchen unterwegs.

Verschicke einen WhatsApp-Kettenbrief mit einem Schutzengel für deine Liebsten. © Adobe Stock/valvectors; Katharina Heine

Kettenbriefe auf WhatsApp: Angeberwissen für alle

Du liebst es, verrückte Fakten zu recherchieren und damit beim nächsten Treffen anzugeben? Dann haben wir hier das Richtige für dich. Wie wäre es denn mit 5 Fakten zum anstehenden Sommer, die du ganz einfach in Form eines Kettenbriefes an deine Kontakte verschicken kannst. So verbreitest du nicht nur tolles Wissen, sondern hast auch die Gelegenheit mit einer Person ins Schreiben zu kommen, von der du lange nichts mehr gehört hast.

Hättest du das gewusst? Dieser WhatsApp-Kettenbrief gibt deinen Freunden coole Fakten mit auf den Weg. © Adobe Stock/peregrinus; Katharina Heine

Kettenbriefe auf WhatsApp: Rätsel lösen

Deine Freundinnen und Freunde und auch andere WhatsApp-Kontakte sind Rätsel-Fans? Dann solltest du einen Kettenbrief der etwas anderen Art verschicken. So gehst du vor: Verschicke das Quiz bzw. den Kettenbrief an Personen deiner Wahl und fordere sie damit auf, dir die Lösung zu schicken. Liegen sie falsch, müssen sie die Nachricht an ihre Kontakte weiterschicken. Du kannst diesen Kettenbrief sowohl in den Chat schreiben als auch in deinen Status stellen. Wie wäre es denn mit diesem Rätsel:

Einmal nachdenken bitte! Dieser WhatsApp-Kettenbrief fordert deine Kontakte zu einem Quiz heraus. © Adobe Stock/pixelliebe; Katharina Heine

Neben den klassischen Rätseln kannst du auch WhatsApp-Emojis für ein kleines Quiz nutzen. Deine WhatsApp-Kontakte müssen erraten, um welchen Film es sich bei den folgenden Emoji-Kombinationen handelt. Liegen sie falsch, müssen sie diese Nachricht an ihre Kontakte schicken. Ein lustiges Rätseln ist damit vorprogrammiert. Kleiner Tipp: Wenn du selbst kreativ bist und ihr einen gemeinsamen Lieblingsfilm habt, kannst du gerne versuchen, diesen in Emojis abzubilden und zu ergänzen.

Welcher Film wird gesucht? Verschicke diesen WhatsApp-Kettenbrief und lass deine Freunde und Familie rätseln. © Adobe Stock/alvectors; Adobe stock/Tom; Katharina Heine

Neben einem weitergeleiteten Kettenbrief freut sich dein WhatsApp-Kontakt auch immer über eine persönliche Nachricht von dir. Vor allem wenn ihr lange nichts mehr voneinander gehört habt, ist ein Kettenbrief der perfekte Einstieg, um wieder ins Schreiben zu kommen. Kleiner Tipp: Wenn du deine Nachrichten und Kettenbriefe aufhübschen willst, lohnt es sich, die neuen WhatsApp-Emojis einzubauen. So sieht deine Nachricht direkt schöner aus und deine Liebsten wissen besser, wie es dir geht.

