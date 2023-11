Milchige Gläser aus der Spülmaschine: So sorgen Kartoffeln und Zitronensaft für neuen Glanz!

Phosphate in Spülmitteln: Diese Produkte solltest du besser nicht kaufen, da sie Umwelt und Gesundheit belasten

Egal, ob du den Abwasch per Hand machst oder der Spülmaschine die Arbeit überlässt - mit einem guten Spülmittel werden Besteck, Geschirr, Töpfe und Pfannen leichter sauber. Doch was steckt eigentlich alles in Spüli und Geschirrspül-Tabs? Worauf du beim Kauf von Geschirrspülmitteln achten solltest.