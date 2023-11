Mit Ruhe ins Wochenende starten: Tipps für ein erholsames Wohlfühl-Wochenende

Du denkst am Sonntag schon an den bevorstehenden Montag? Nicht mit diesen Tipps! Hier erfährst du, wie du unliebsamen Sonntagsblues überwindest und das Wochenende stattdessen in vollen Zügen genießen kannst.

Mit diesen Tipps kannst du dein Wochenende mit allen Sinnen genießen

Wenn sich bereits am Sonntagnachmittag ein mulmiges Gefühl in dir breit macht, weil morgen schon wieder Montag ist - damit bist du nicht allein. Dieses merkwürdige Phänomen hat sogar einen Namen und wird wissenschaftlich erforscht. Die sogenannten "Sunday Scaries" können die freie Zeit am Wochenende stark trüben und dafür sorgen, dass wir das Wochenende gar nicht richtig genießen, sondern mit den Gedanken auch in der Freizeit bei den lästigen Pflichten des Alltags sind. Damit dir das nicht mehr passiert, haben wir hier fünf wirksame Tipps für dich, wie du das Wochenende mit allen Sinnen genießt. Unsere fünf Sinne – hören, sehen, schmecken, riechen und fühlen – können in Momenten akuter Ängste ein Anker im Hier und Jetzt sein. Den Fokus auf die Sinne zu richten, ist deshalb auch ein geeigneter Ansatz, um die freie Zeit am Wochenende voll auszuschöpfen.

1. Hör genau hin – Musik fördert Entspannung

Um in das Wochenend-Gefühl einzutauchen, dreh die Musik ruhig mal auf. Deine aktuelle Lieblings-Playlist kann dich geschmeidig durchs Wochenende tragen und sorgt für gute Laune. Vielleicht gibt es am Freitag- oder Samstagabend in deiner Gegend ja sogar ein Event mit guter Live-Musik.

2. Guck mal, wie schön!

Wenn der Blick die ganze Woche über am Bildschirm klebt, ist das Wochenende ein guter Zeitpunkt, um den Blick schweifen zu lassen und mal etwas anderes zu sehen. Ob die Landschaft bei einem schönen Spaziergang mit Aussicht oder interessante Kunstwerke in einer Galerie. Wer ganz ohne Screentime auch am Wochenende nicht auskommt, kann sich auch zu einem Kinoabend mit den besten Freundinnen und Freunden treffen. Schaut einen Film auf der großen Leinwand, statt auf dem Sofa durch Social Media zu scrollen.

3. Mmmh, das schmeckt so gut!

Auch der Geschmackssinn will stimuliert werden. Das Wochenende ist ein geeigneter Zeitpunkt, um endlich dieses ein aufwändige Rezept auszuprobieren oder dein Lieblingsessen nach dem alten Familienrezept zu kochen. Wer Comfort-Food lieber im Restaurant genießt, kann auch hier ein Abenteuer für die Geschmacksknospen erleben.

4. Das riecht nach Erholung

Der Geruchssinn ist eng mit Erinnerungen verknüpft und kann die Stimmung dadurch stark beeinflussen. Ob ein Schaumbad oder ätherische Duftöle im Diffuser – mit dem richtigen Duft schaffst du eine entspannte Atmosphäre und kannst die Seele baumeln lassen.

5. "Wohlfühlen" kommt von "Fühlen"

Der Tastsinn kommt in unserem modernen Alltag oft viel zu kurz. Nutze die Zeit am Wochenende, um wieder voll in dein Körpergefühl einzutauchen. Yoga und Atemübungen können dabei unterstützen. Aber auch Kleinigkeiten wie beispielsweise barfuß gehen oder mit einem Haustier schmusen, bringen wieder mehr Feingefühl in deinen Körper.

