Neustart nach der Trennung: So meisterst du die Krise und findest deine innere Kraft

Gemeinsame Zeit, Erlebnisse - und sogar Schicksalsschläge - verbinden ein Paar auf emotionaler Ebene. Umso schmerzhafter ist es dann, wenn es nach vielen Jahren doch zu einer Trennung kommt und man all das aufgeben muss, was man sich aufgebaut hat. Wie du den Blick nach vorne richten kannst und der Neuanfang für deinen neuen Lebensabschnitt gelingt, erfährst du hier.

Nach der Trennung: Die 5 besten Tipps, um das Leben neu zu ordnen

Liebe kann schön, aber auch sehr schmerzhaft sein. Wenn es zum Ende einer Beziehung kommt, gibt es in der Regel mindestens eine Seite, die sehr verletzt ist, manchmal sind es sogar beide. Denn unabhängig davon, ob man sich trennt oder verlassen wird, diese Situation ist selten einfach. Insbesondere bei langen Beziehung sind beide sehr aneinander gewöhnt, haben viele gemeinsame Dinge erlebt, vielleicht sogar zusammen gewohnt und ihr Leben über Jahre miteinander geteilt. Was also, wenn die andere Person plötzlich nicht mehr da ist und nichts als Schmerz zurückbleibt? Neu beginnen!

Glücklicherweise ist so ein Ende auch ein neuer Anfang. Das heißt nicht, dass der Herzschmerz vergangen und sich die Gedanken nicht mehr um die andere Person drehen. Es bedeutet lediglich, aufzustehen, weiterzumachen und mit offenen Armen das zu empfangen, was noch vor dir liegt. Währenddessen durchläuft man verschiedene Phasen nach der Trennung, die dabei helfen, das Ganze zu verarbeiten:

Schock und Akzeptanz Traurigkeit Selbstreflexion und Neuorientierung Neuanfang

Um nach der Trennung wieder auf die Beine zu kommen, musst du dein Leben aktiv in die eigenen Hände nehmen. Diese Herausforderung kann dir niemand abnehmen, auch wenn es schwerfällt. Freunde und Familie können dich dabei natürlich unterstützen und dir so eine große Hilfe sein. Es gibt außerdem einige sehr gute Tipps und Tricks, dank denen du im Single-Leben besser zurecht kommst und dich gut an die neuen Umstände gewöhnst.

Zuallererst raten wir dazu, Folgendes zu vermeiden:

den/die Ex zu stalken

deine Gefühle zu unterdrücken

von der Außenwelt abschotten

die Realität verdrängen

gemeine Racheaktionen

alles auf Social Media teilen

sofort in die nächste Beziehung springen

Angst davor zu haben, alleine zu sein

Stattdessen fokussiere dich lieber auf die positiven Dinge in deinem Leben und versuche, die Vergangenheit hinter dir zu lassen. Das hilft dir dabei:

1. Nimm Abstand

Damit meinen wir nicht, den Ex-Partner bzw. die Ex-Partnerin auf WhatsApp zu blockieren oder alte Fotos zu verbrennen – zumindest nicht, wenn es nicht wirklich sein muss. Trennungen sind individuell und komplex, jedes Herz heilt auf andere Weise. Dennoch ist es ratsam, Abstand zu gewinnen, zumindest für die erste Zeit. Lass alles sacken. Falls du mit dem Gedanken spielst, eine Freundschaft beizubehalten, erzwinge dies nicht. Das muss sich über die Zeit von ganz alleine entwickeln. Verbanne zudem Gegenstände, Bilder und alles andere, was dich an eure Zeit oder die andere Person zu schmerzlich erinnert, aus deinem Sichtfeld. Dafür eignen sich Schachteln oder ein freier Platz im Kellerregal.

2. Lass es dir gut gehen

Es ist an der Zeit, dir etwas Gutes zu tun. Das kann ein Filmeabend mit leckerem Essen und Snacks sein, ein Spa-Wochenende mit deinen Freunden oder eine Reise. So kommst du auf andere Gedanken und machst dir bewusst, dass noch so viele schöne Dinge in der Welt auf dich warten.

3. Achte auf deine Gesundheit

Traurigkeit kann unserer Gesundheit ziemlich zusetzen, deshalb ist es umso wichtiger, auf sich selbst Acht zu geben. Um mental sowie physisch gesund zu bleiben, bewege dich ausreichend, mache Sport, verbringe Zeit an der frischen Luft und ernähre dich ausgewogen. Das heißt nicht, dass du nicht mal an einem Abend eine Packung Kummer-Eis verspeisen darfst. Ausnahmen bestätigen schließlich die Regel.

4. Stecke dir neue Ziele

Überlege dir, was du in deinem Leben gerne noch erreichen möchtest und welche Ziele du hast. Wolltest du schon immer lernen, ein Instrument zu spielen oder eine andere Sprache zu sprechen? Hast du Lust dich in einem Töpferkurs kreativ auszuleben? Würdest du gerne den Job wechseln oder umziehen? Es gibt keinen Grund zu warten! Jetzt ist der beste Zeitpunkt – wenn schon Neuanfang, dann richtig!

5. Verbringe Zeit mit Vertrauten

Natürlich hilft es, alleine zu sein und du solltest dir unbedingt die Zeit für dich selbst nehmen, um eure Beziehung sowie die Trennung zu reflektieren und alles zu verarbeiten. Allerdings sind auch Freunde und Familie eine wichtige Stütze in dieser Zeit. Mit ihnen kannst du über die Trennung sprechen und sie auswerten sowie dir einen Rat einholen. Manchmal hilft es auch, gar nichts zu sagen und einfach nur beieinander zu sein.