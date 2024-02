Putzen in einer Minute: 6 Blitz-Tipps für Küche und Bad

In der Küche türmt sich das Geschirr, im Schlafzimmer ein Berg Wäsche und auf dem Schreibtisch herrscht auch mal wieder Chaos. Keine Panik! Was nach Aufwand klingt, ist mit diesen 6 Putz-Tricks blitzschnell erledigt.

1. Bad putzen in Rekordzeit

Das ganze Badezimmer schaffst du zwar nicht in einer Minute, aber einen Gegenstand. Du kannst zum Beispiel deinen Zahnputzbecher putzen, das Waschbecken auswischen oder den Toilettenpapierhalter abstauben. Peu à peu bekommst du so das Bad blitzeblank. Du hast noch etwas Zeit? Hier ein paar Tipps, wie Bad putzen in zehn Minuten funktioniert.

Im Clip: In 10 Minuten ein sauberes Badezimmer? Das geht so!

2. Wäsche sortieren oder falten

Je nachdem, wie hoch der Wäscheberg bereits ist, kann das zwar länger als eine Minute dauern - aber auch mit kleinen Arbeitseinheiten schafft man etwas, und irgendwann muss man schließlich anfangen. Erst sortieren und dann zusammenlegen. Nimm dir einfach immer wieder etwas Zeit, wenn sich kleine Pausen auftun - statt am Handy deinen Social-Media-Feed zu checken, kann die Überbrückungs-Zeit zum Blitz-Aufräumen genutzt werden.

Nach dem Zusammenlegen wird eingeräumt: So kannst du deinen Kleiderschrank perfekt sortieren, und das solltest du vor der nächsten Saison noch ausmisten.

3. Rasend schnell Tische und Arbeitsflächen abwischen

Eine Aufgabe, die wirklich nicht lange dauert. Nimm dir einen Raum vor, also Küche, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer. Einfach mit einem feuchten Lappen über Tische und Arbeitsflächen wischen und fertig! Damit dein Putzergebnis nachhaltig bleibt, haben wir hier 5 praktische Tipps, wie du Staub vermeiden kannst.

4. Glas reinigen

Fingerabdrücke sind auf Glasflächen leider schnell zusehen. Ob am Wohnzimmertisch oder auf dem Bad- oder Flurspiegel: Hier muss wohl mal wieder geputzt werden. Ein paar Spritzer Glasreiniger auf die zu reinigende Fläche und mit einem Tuch trocken wischen.

Tipps: Wie du Schlieren auf Gläsern vom Geschirrspüler wieder wegbekommst und mit simplen Tricks Fenster putzen und Spiegel reinigen kannst.

5. Fix den Müll wegbringen

Schnell die Schuhe anziehen und ab zur Tonne! Was manchmal anstrengend erscheint, führt zu einem befreienden Gefühl. Als kleine Belohnung kannst du in der Zwischenzeit etwas vorbereiten: den Wasserkocher anstellen oder einen Kaffee durchlaufen lassen, dann ist die Wartezeit aufs Getränk perfekt genutzt. Übrigens: So wirst du Maden im Müll los, und das kannst du tun, wenn der Müll anfängt zu stinken.

6. Geschirr in Windeseile wegräumen

Wenn sich das Geschirr in der Küche stapelt, sieht das nach Chaos aus. Um das zu verhindern, kannst du während eines Mini-Breaks die Spülmaschine einräumen. Wer keine Spülmaschine hat, kann in einem ersten Schritt das Geschirr abspülen, zum Abtropfen stellen oder legen, und später wegräumen. So ist am Ende des Tages alles fertig.

Auch interessant: Tipps für die Großreinigung im Frühling.