Sonnige Namen: 10 wunderschöne Kindernamen, die Hoffnung und Licht versprühen

Jedes Kind ist für seine Eltern der wahre Sonnenschein. Umso passender ist es schon bei der Namensgebung einen Vornamen auszusuchen, der für Licht, Wärme und Hoffnung steht. Egal, ob für Mädchen oder Jungen: Wir zeigen dir 10 ganz besondere Kindernamen.

Bedeutung Licht

Warum sollte ich meinem Kind überhaupt einen Namen geben, der für das Licht steht? Der Grund: Licht steht für viele positive Eigenschaften. Zum einen spendet es Wärme und Helligkeit. Licht kann uns Klarheit verschaffen und unseren Verstand bereichern. Nicht ohne Grund ist das Sprichwort: "Da geht jemandem ein Licht auf" weit verbreitet. Aber auch im Dunkeln kann es uns den Weg zeigen und als Wegweiser fungieren. Umso schöner ist es doch, dem eigenen Kind einen Namen zu geben, der mit all diesen strahlend schönen Bedeutungen in Verbindung gebracht wird.

Strahlende Namen für Mädchen

1) Aileen

Der Mädchenname Eileen ist die englische Form des irischen Namens "Eibhlin" bzw. "Ailbhlin". Dieser steht für "das Licht" oder "die Helle". Aber auch im türkischen Raum findet man diesen Namen in abgewandelter Form wieder. Hier hat der Name Aylin die Bedeutung "Heiligenschein” oder “Lichtkranz". Auch die Kurzform Ayla ist weit verbreitet und steht für "mit dem Mondlicht".

Aileen bedeutet so viel wie "das Licht" oder "die Helle". © Pixabay; Katharina Heine

2) Candela

Bei diesem Mädchennamen wird einem so richtig warm ums Herz. Der Name Candela kommt aus Spanien und heißt übersetzt "Kerze". Aber auch die Bedeutungen "die Feurige" oder "die Wärmende" können dem Namen zugeschrieben werden.

Nenne deine Tochter Candela, wenn sie dir die Wärme einer Kerze gibt. © Pixabay; Katharina Heine

3) Faina

Deine Tochter wird ein richtiger Sonnenschein sein? Dann passt der Name Faina perfekt. Der portugiesische Name steht für "die Strahlende" oder "die Scheinende". Vor allem in Kombination mit dem breiten Lächeln deines Kindes kommt dieser Name perfekt zur Wirkung.

Zu jedem kleinen Sonnenschein passt der Name Faina perfekt. © Pixabay; Katharina Heine

4) Liora

"Ich bin das Licht" - Hinter dieser schönen Bedeutung steckt der Name Liora. Dieser hat hebräische Wurzeln und ist vor allem in Israel ein beliebter und verbreiteter Mädchenname. Aber auch in abgewandelter Form verbreiten die Namen Liorah und Liorit eine erhellende Stimmung.

Egal ob Liora, Liorah oder Liorit: Dieser Mädchenname steht für: "Ich bin das Licht". © Pixabay; Katharina Heine

5) Sunja

Der Name bringt nicht nur Licht mit sich, sondern auch eine große Portion Kraft und Stärke. Der altdeutsche Vorname Sunja heißt übersetzt "Kämpferin für das Licht". Wenn du jetzt schon spürst, dass deine Tochter eine starke Persönlichkeit und ein strahlendes Auftreten hat, lohnt es sich, diesen Namen zu wählen.

Sunja passt zu jeden Mädchen, welches später mal eine kleine Kämpferin sein wird. © Pixabay; Katharina Heine

Strahlende Namen für Jungen

1) Christoph

Aber auch für Jungs gibt es eine große Auswahl an strahlend schönen Namen. Hättest du gedacht, dass der altbekannte Name Christoph auch mit Licht in Verbindung gebracht wird? Er steht zum einen für "Christusträger" und auch "Er trägt das Licht Gottes". Vor allem für all diejenigen mit einem christlichen Glauben passt dieser Name perfekt.

Du sucht einen strahlend schönen Jungennamen? Wie wär's denn mit dem Klassiker Christoph? © Pixabay; Katharina Heine

2) Elias

Der Vorname Elias hat eine hebräische Herkunft und bedeutet neben "mein Gott ist Jahwe" auch "Gott ist das Licht". Wenn du einen Doppelnamen bevorzugst, kannst du Elias auch mit anderen Namen kombinieren. Elias-Alexander, Elias-Joel oder auch Elias-Samuel sind nur eine kleine Auswahl von verschiedenen Möglichkeiten.

"Gott ist das Licht": Der Name Elias hört sich nicht nur schön an, sondern hat auch eine besondere Bedeutung. © Pixabay; Katharina Heine

3) Frey

Egal ob in Schweden, Norwegen oder Dänemark: Der Jungenname Frey ist hier sehr beliebt. Vor allem durch seine Bedeutung als "Lichtgott" oder "Gott des Wachstums und der Liebe" garantiert dieser Name eine strahlende und wärmende Ausstrahlung.

Du bevorzugst eher nordische Namen? Dann passt der Name "Frey" perfekt. © Pixabay; Katharina Heine

4) Jaro

Hinter dem Namen Jaro steckt auch eine schöne Bedeutung, die für Licht und Wärme steht. Denn die Kurzform von Jaromir oder Jaroslaw bedeutet so viel wie "Licht in der Nacht". Ein weiterer Vorteil: Dieser afrikanische Name ist außergewöhnlich und selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein weiteres Kind denselben Namen wie dein Kind hat, ist also gering.

Ein strahlend schöner Name: Jaro steht für "Licht in der Nacht" © Pixabay; Katharina Heine

5) Luke

Den Vornamen Luke bringen viele direkt mit Star Wars in Verbindung. Doch auch dieser Name steht für das Licht - und nicht nur aufgrund des Laserschwertes. Durch seine Bedeutung "Lichtbringer", "Erleuchtung" oder "Morgenstern" passt er perfekt zu einem aufgeweckten und fröhlichen Kind.