Starte die Woche mit einem Strahlen: Unsere kostenlosen Bilder und Sprüche für WhatsApp

Eine neue Woche steht vor der Tür und du möchtest einer Freundin, einem Freund oder Familienmitglied auf WhatsApp eine motivierende Nachricht senden? Dann solltest du auf jeden Fall auf kleine Grußbilder zurückgreifen, die du ganz einfach per WhatsApp verschicken kannst. Wir zeigen dir acht kostenlose Motive zum Wochenstart, von denen du einfach einen Screenshot machen und sie dann verschicken kannst.

Anzeige

WhatsApp-Grüße zum Wochenstart für den Montag

Die meisten WhatsApp-Grüße zum Wochenstart werden häufig am Montagmorgen verschickt. Ein Bild, wo du deinen Freunden "Guten Morgen" wünschst, geht deshalb immer! Ein schönes Motiv mit einem lieben Text dazu - und dein Gruß zur neuen Woche ist perfekt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dieses Bild aussehen könnte? Dann haben wir hier eine Inspiration für dich:

Ein Blümchen hier, liebe Worte da - und dein Gruß zum Wochenstart ist fertig. © Pixabay; Katharina Heine

Anzeige

Anzeige

Nur noch müde? Das sind die Tipps vom Experten

Du möchtest deine Grüße lieber an eine Familie oder in eine WhatsApp-Gruppe schicken? Kein Problem! Hier eignet es sich, die Grüße in der Mehrzahl zu schicken, damit sich auch jeder angesprochen fühlt. Du kannst diesen WhatsApp-Gruß zum Wochenstart auch in deinen WhatsApp-Status stellen. So wünschst du all deinen Kontakten einen wunderbaren Start in die Woche. Und vielleicht bekommst du auch den ein oder anderen Gruß zurück geschickt.

Achtung! Es werden Kettenbriefe per WhatsApp rumgeschickt. Erfahre hier, welche dieser Nachrichten Betrugsmaschen sind. Außerdem haben wir hier harmlose Kettenbriefe für WhatsApp die einfach nur Freude bereiten. Bald ist Vatertag: Das sind die schönsten WhatsApp-Grüße zum Vatertag. Endlich im Wochenende angekommen! Diese 10 Tipps sorgen für mehr Entspannung an freien Tagen.

Ein heißer Tee am Morgen mit einer lieben Nachricht - der perfekte Gruß zum Wochenstart. © Pixabay; Katharina Heine

WhatsApp-Grüße zum Wochenstart für die gute Laune

Sind wir doch mal ehrlich: Am Montag fällt das Aufstehen um einiges schwerer und man möchte gar nicht aus dem Bett, wenn der Wecker mittlerweile schon zum dritten Mal klingelt. Das kennen deine Freunde bestimmt genauso gut. Schicke ihnen deshalb zur Aufmunterung einen kleinen, lustigen WhatsApp-Gruß.

Achtung, bald ist Muttertag: Hier findest du die schönsten WhatsApp-Grüße zum Muttertag.

Oh ja, den meisten von uns fällt der Start in den Montag etwas schwer. © Adobe Stock/Eugene B-sov; Katharina Heine

Für viele ist der Montag der schlimmste Tag in der Woche. Eine neue Arbeitswoche steht an und das kommende Wochenende scheint noch in weiter Ferne - da kann die Laune schnell mal in den Keller sinken. Für dich ist das wiederum die perfekte Gelegenheit, um deinen Montagsmuffeln eine lustige und aufmunternde Nachricht zu schicken. Ein süßes Faultier kombiniert mit einem lustigen Spruch wird deine Freunde bestimmt zum Schmunzeln bringen.

Tipp: Mit diesen 10 kreativen Guten-Morgen-Grüßen per WhatsApp zauberst du deinen Liebsten ein Lächeln ins Gesicht.

Ein relaxter Spruch und ein Faultier dazu - verschicke entspannte Grüße zum Montag. © Pixabay; Katharina Heine

Anzeige

WhatsApp-Grüße zum Wochenstart - zum Frühstück

Wir alle haben diesen einen Freund, der ohne Kaffee nicht aus dem Haus kann - insbesondere an einem Montag. Einen WhatsApp-Gruß mit einem Kaffee kannst du hier am besten verschicken. Frag doch gleich mal bei deinem Freund oder deiner Freundin nach, wie viel Kaffee sie heute schon hatte! So verschickst du nicht nur liebe Grüße, sondern lässt auch die Möglichkeit offen, noch etwas im Chat zu schreiben.

Ein WhatsApp-Gruß mit einem Kaffee passt super zum müden Wochenstart. © picture alliance / Zoonar | ELENA HRAMOVA; Katharina Heine

Ein blumiger WhatsApp-Gruß zum Wochenstart

Die Sonne scheint und die Blumen auf deinem Balkon, im Garten oder in der Vase sehen einfach nur wunderschön aus. Du bist bestimmt nicht die einzige Person, die diesen Anblick genießt. Sende auch deiner Verwandtschaft oder Freunden einen WhatsApp-Gruß mit Blumen. Idealerweise suchst du dir die Lieblingsblumen deines WhatsApp-Kontaktes aus und verschickst sie zusammen mit ein paar lieben Worten zum Wochenstart.

Was für schöne Tulpen - was für ein schöner Gruß zum Wochenstart. © picture alliance / Zoonar | ELENA HRAMOVA; Katharina Heine

Anzeige

Anzeige

Tierischer WhatsApp-Gruß zum Wochenstart

Deine Freundin liebt Katzen über alles? Dann lohnt es sich, zum Wochenstart einen lieben Gruß mit einem süßen Katzenmotiv zu verschicken. Schreibe noch ein paar persönliche Worte dazu, um die Nachricht persönlicher zu machen. Wenn dein WhatsApp-Kontakt selbst eine Katze hat, kannst du direkt nachfragen, wie es dem Stubentiger geht. So kommt ihr etwas ins Schreiben und haltet euch beide auf den neuesten Stand.

Eine kleine Katze bringt jedes Herz zum Schmelzen. © Pixabay; Katharina Heine

Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, einen niedlichen Gruß für die neue Woche zu versenden. Wie wär's denn mal mit einer kleinen Maus, die deiner Familie einen stressfreien Wochenstart wünscht? Das ist nicht nur zuckersüß, sondern auch aufmerksam gegenüber deinen Liebsten. Sie werden sich bestimmt über diese Nachricht von dir freuen.

Eine kleine Zaubermaus wünscht dir einen ruhigen Montag. © Pixabay; Katharina Heine

Zum Start in die neue Woche haben wir meistens alle Hände voll zu tun. Umso schöner ist es, deinen Liebsten mit einem kleinen Bild einen netten Gruß zu schicken. Darüber hinaus freuen sich die meisten, wenn du auch kurz schreibst, was bei dir in den kommenden Tage so ansteht. Auch, wenn ihr euch nicht sehen oder telefonieren könnt, habt ihr so die Gelegenheit, euch auf dem Laufenden zu halten. Und obwohl der Montag nicht der beliebteste Wochentag ist, mit einem netten WhatsApp-Gruß ist er doch schon viel erträglicher.

Du willst noch mehr Tricks für WhatsApp? Dafür gibt es Tipps und Einstellungen für Anfänger oder Funktionen für eine bessere Fotoqualität. Verschicke deine Nachrichten mit diesen 21 neuen Emojis auf WhatsApp.

Aber Achtung, Betrug: Diese WhatsApp-Nachricht ist eine Falle.