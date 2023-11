Traumhafte Herbst-Deko: 3 ultimative DIY-Ideen mit Kürbis

Kürbis gründlich waschen: Wasche den Kürbis gründlich ab, bevor du ihn aufschneidest und aushöhlst. So verhinderst du, dass kleine Mikroorganismen und Bakterien das Innere des Kürbisses angreifen, sobald er angeschnitten ist. Da der Kürbis anschließend nicht verzehrt wird, kannst du eine milde Seifenlauge verwenden.

Kürbis gründlich waschen: Wasche den Kürbis gründlich ab, bevor du ihn aufschneidest und aushöhlst. So verhinderst du, dass kleine Mikroorganismen und Bakterien das Innere des Kürbisses angreifen, sobald er angeschnitten ist. Da der Kürbis anschließend nicht verzehrt wird, kannst du eine milde Seifenlauge verwenden.