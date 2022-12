Weihnachtszeit ist Lebkuchenzeit – auch für Veganer! Denn mit leicht abgewandelten Zutaten kannst du leckere Lebkuchen auch vegan zubereiten. Wir haben 3 einfache Rezepte für dich!

Lebkuchen vegan: Ideen für leckere Rezepte

Dieses Jahr wollen wir die wunderbar würzigen Leckereien einfach selber backen! Welche Zutaten du für vegane Lebkuchen brauchst und wie sie am besten gelingen, verraten wir dir jetzt.

Lebkuchen vegan, aber mit Schuss

Ein veganer Lebkuchen-Genuss ist mit wenig Mühe schnell gemacht. Für etwa 45 Lebkuchen-Herzen mit einer leichten Amaretto- oder Rumnote ganz ohne tierische Erzeugnisse brauchst du folgende Zutaten:

200 Milliliter Sojasahne

250 Gramm Bio-Rohrzucker

2 Esslöffel Lebkuchengewürz

4 Esslöffel dunkles Kakaopulver

500 Gramm Dinkelvollkornmehl

1 Esslöffel Rum oder Amaretto

1 Packung Backpulver

Darf's noch eine Glasur sein? Dafür brauchst du:

120 Gramm Rohrstaubzucker

10 Tropfen ätherisches Orangenöl

1. Knete zunächst aus den oben beschriebenen Zutaten einen homogenen Teig. Ist der fest genug, den Teig auf etwas Mehl einen Zentimeter dick ausrollen und Herzen ausstechen.

2. Nun die Weihnachtsplätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und mit Sojamilch bestreichen. Dann wandert die süße Verführung für etwa zehn Minuten in den auf 175 Grad vorgeheizten Backofen. Vergiss die Herzen aber nicht im Ofen! Bleiben sie zu lange darin, schmecken sie schnell trocken.

3. Bereite anschließend aus Zucker, Orangenöl und 2 Esslöffeln Wasser eine dickflüssige Glasur zu und bestreiche die noch heißen Plätzchen damit – fertig! Fast so einfach wie das klassische, nicht-vegane Lebkuchen-Rezept.

Kartoffeln küssen Lebkuchen

Kartoffeln in Lebkuchen? Was ungewöhnlich und weniger nach Süßkram klingt, schmeckt tatsächlich gut und ist vegan. Für die Lebkuchen benötigst du:

250 Gramm Kartoffeln

350 Gramm Zucker

150 Gramm Dinkelmehl

75 Gramm Dinkelvollkornmehl

½ Päckchen Backpulver

3 Esslöffel Sojamehl

50 Gramm gewürfeltes Orangeat

50 Gramm gewürfeltes Zitronat

250 Gramm gemahlene Haselnüsse

1 Teelöffel Zimt

1 Teelöffel gemahlene Nelken

125 Gramm pflanzliche Margarine

So werden Lebkuchen vegan gebacken:

1. Bereite zunächst die Kartoffeln zu. Also schälen und kochen. Püriere dann die Knollen mit einem Schuss Haselnuss-, Mandel- oder Sojamilch. Vorsicht: Der Brei sollte nicht zu flüssig werden.

2. Im nächsten Schritt Sojamehl mit einem Schuss Wasser vermengen, sodass daraus ein sämiger Brei wird. Rühre ihn mit Zucker und weicher Margarine zu einer cremigen Masse.

3. Füge anschließend Mehl mit Backpulver, Orangeat und Zitronat, die gemahlenen Haselnüsse, Zimt und Nelken hinzu und vermische alles gut miteinander. Abschließend gibst du noch die pürierten Kartoffeln dazu und knetest alles mit dem Handrührgerät bis ein fester Teig entsteht.

4. Für ein ganzes Blech der veganen Kartoffel-Lebkuchen legst du den Teig mittig auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech. Tipp: Streiche den Teig zu den Seiten hin mit einem Spatel glatt. Wer Lebkuchen in rundlicher Gestalt vorzieht, kann jeweils einen Klecks des Teiges auf Oblaten geben.

5. Backe die Plätzchen für etwa 20 Minuten bei 200 Grad im vorgeheizten Ofen – fertig!

Übrigens: Wer kalorienarme Plätzchen backen möchte, kann einfach etwas weniger Zucker verwenden und etwas mehr Mehl hinzugeben.

Vegane Lebkuchen mit Schoki

Vegane Lebkuchen mit Schokolade und Orangenduft – was will man mehr? Getty Images/iStockphoto

Elisenlebkuchen schmecken nicht nur lecker, sie stimmen uns auch sofort auf die Weihnachtszeit ein. Schade, dass so gut wie alle Exemplare im Handel mit Eiern, Milch, Butter und Co. zubereitet werden. "Selber backen" lautet daher die Devise – hier kommt ein Rezept für 8 vegane Lebkuchen mit Schokolade, für das du folgende Zutaten brauchst:

400 Gramm gemahlene Haselnüsse

100 Gramm vegane Schokolade

100 Gramm getrocknete Aprikosen

50 Gramm Kokosöl (flüssig)

11 Esslöffel Agavendicksaft

2 Esslöffel Apfelmus

geriebene Schale von 1-2 Orangen

2 Teelöffel Lebkuchengewürz

natürliches Orangenöl

1 Prise Salz

Oblaten (mit 90 Millimetern Durchmesser)

Mandelkerne zum Dekorieren

Alles beisammen? Dann kann's ja losgehen – in der Weihnachtsbäckerei …

1. Da getrocknete Aprikosen oft steinhart sind, kommen diese zunächst in ein Wasserbad. Dafür heißes Wasser über die Früchte geben und etwa 15 darin einweichen.

2. Die Wartezeit kannst du für den nächsten Zubereitungsschritt nutzen: Gib Haselnüsse, Agavendicksaft, Apfelmus, Kokosöl, Orangenschale und -öl sowie Lebkuchengewürz und Salz in eine Schüssel und verknete alles zu einem glatten Teig – am besten mit den Händen.

3. Die Aprikosen dürften in der Zwischenzeit schön weich geworden sein. Gib sie zum Abtropfen in ein Sieb und tupfe sie trocken. Anschließend kleinschneiden und in den Teig einarbeiten.

4. Nun entstehen aus der Teigmasse die Lebkuchen. Obwohl vegan, ist optisch kein Unterschied zu erkennen. Hierfür ein Blech mit Backpapier auslegen und die Oblaten darauf legen. Dann aus dem Teig 8 gleichgroße Kugeln formen und jede auf eine Oblate drücken, bis die Form stimmt. Tipp: Mit feuchten Fingern klappt das am besten.

5. Jetzt ab in den vorgeheizten Ofen mit der Weihnachtsleckerei – bei 175 Grad Ober- und Unterhitze. 12 Minuten, länger nicht, denn sonst werden die würzigen Fladen später zu hart. Gut zu wissen: Nimmst du die Lebkuchen aus dem Ofen, sind sie noch sehr weich, daher anschließend vom Blech nehmen und gut auskühlen lassen.

6. Fehlt nur noch die Schokohaube. Schmilz dafür die Schoki im Wasserbad und bestreiche die Oberseite der veganen Lebkuchen damit. Last but not least die Mandelkerne darauf drapieren und auskühlen lassen.

Fazit: Was wäre Weihnachten ohne Lebkuchen? Dass vegane Varianten genauso lecker schmecken wie klassische, beweisen die drei Rezepte mit Schuss, Kartoffeln und Schokolade.