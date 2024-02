Vereistes Gefrierfach: Diese 3 Hausmittel wirken Wunder

Mit der Zeit kann im Gefrierschrank jede Menge Eis entstehen. Das ist nicht nur nervig, weil ein verreistes Gefrierfach deutlich weniger Stauraum bietet, sondern der Stromverbrauch dadurch auch steigt. Um die Eisbildung hinauszuzögern, gibt es einfache Hausmittel - wir stellen sie dir vor!

Diese 3 Hausmittel beugen schnelles Vereisen vor

Wieso vereist unser Gefrierfach überhaupt? Bei jedem Öffnen des Gefrierfachs strömt warme Luft hinein und es sammelt sich Feuchtigkeit an. Kühlt diese ab, wird sie zu Eis. In Folge führt das auf Dauer zu einem deutlich größeren Energieverbrauch und damit zu höheren Stromkosten. Deshalb empfehlen Expert:innen, das Gefrierfach zweimal pro Jahr abtauen zu lassen. Im besten Fall sollte sich das Eis dann nicht nachbilden. Doch was tun, wenn das Gefrierfach schon kurz nach dem Abtauen wieder vereist ist? Hier kommen unsere Tipps.

1. Natron

Damit das Gefrierfach nicht so schnell vereist, gibt es ein bewährtes Hausmittel, das es verhindert: Natron, das es in der Drogerie oder im Supermarkt zu kaufen gibt. Es sorgt dafür, dass sich die Feuchtigkeit im Gefrierfach nicht so schnell festsetzen kann. Und so geht’s:

Zuerst das Gefrierfach abtauen und gründlich saubermachen. unangenehme Gerüche. Hilft auch bei hartnäckigem Auf ein feuchtes Tuch zwei Esslöffel Natron geben und damit die Innenwände des Eisfachs gründlich auswischen. Praktischer Nebeneffekt: Natron bindet dabei gleichzeitig. Hilft auch bei hartnäckigem Schweißgeruch in Wäsche und ist ein genialer Putzhack von Oma fürs Badezimmer . Natron wirkt auch gegen Schmutz im Backofen Wichtig: Beim Auswischen des Eisfachs die Gummidichtungen unbedingt aussparen, da sie durch Natron beschädigt werden können.

Tipp: Beim Reinigen mit Natron besser Haushaltshandschuhe tragen. Denn Natron kann empfindliche Haut reizen und zu aggressiv wirken.

2. Speiseöl

Falls du kein Natron im Haus hast, eignet sich auch Speiseöl, um die Eisbildung zu verhindern. Dafür ein paar Tropfen von dem Öl auf einen feuchten Wischlappen träufeln und das Gefrierfach damit auswischen.

3. Glycerin

Alternativ machen sich auch die Eigenschaften von Glycerin nützlich, um eine schnelle Eisbildung zu verhindern. Dafür nach der gründlichen Reinigung des Eisfachs im letzten Schritt einen Lappen mit Glycerin tränken und alle Innenwände damit abwischen. Da Glycerin einen niedrigeren Gefrierpunkt besitzt als Wasser, dauert es wesentlich länger, bis sich wieder Eis auf den Oberflächen bildet. Wenn nach längerer Zeit dennoch wieder Eisplatten entstanden sind, lassen sie sich dank der dünnen Glycerin-Schicht beim erneuten Abtauen viel leichter ablösen als bisher.

Extra-Tipp: Gefrierfach richtig abtauen

Auf einen Blick:

Eine dicke Eisschicht in der Gefriertruhe sorgt für einen höheren Stromverbrauch , sogar bis zu 50 Prozent mehr.

Nach etwa zwei Stunden ist die Tiefkühltruhe oder das Gefrierfach normalerweise komplett enteist. Mit einem Föhn oder einer Schüssel mit heißem Wasser geht es besonders schnell.

Je nach Vereisung ein bis zweimal im Jahr das Gefrierfach abtauen. Tipp: Im Winter ist das Abtauen besonders praktisch, weil die gefrorenen Lebensmittel einfach auf dem Balkon gelagert werden können, ohne dass sie auftauen.

Das Tauwasser mit Handtüchern sowie einer Schüssel oder einem Backblech auffangen. Alternativ eigenen sich auch spezielle Vliesmatten.

Extra-Tipp: Was ist bei der Lagerung im Gefrierfach wichtig?

Die Temperatur im Gefrierfach sollte nicht wärmer als -18 Grad Celsius sein. Damit die Kälte erhalten bleibt, sollte die Tür immer nur kurz geöffnet werden. Tipp: Temperatur regelmäßig kontrollieren. Die ideale Kühlschranktemperatur empfehlen wir dir hier.

Tiefgekühltes nach dem Einkauf so schnell wie möglich ins Gefrierfach räumen. Dabei die Tür des Eisfachs oder des Tiefkühlschranks so kurz wie möglich geöffnet lassen.

Warme Gerichte sollten abgekühlt sein, bevor sie eingefroren werden. So wird ein unnötiger Energieaufwand des Gefrierschranks vermieden.

Es ist ratsam, eine Liste der Tiefkühlware samt Einfrierdatum zu führen. Selbst eingefrorenes immer mit Datum versehen. Somit behälst du den Überblick.

Ist das Gefrierfach stark vereist, muss das Gerät abgetaut werden. Nur so bleiben die Kühlleistung gleichmäßig und der Stromverbrauch gering.

Extra-Tipp: Was bedeuten die Sterne am Gefierfach?

