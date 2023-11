Verstopfungen im Abfluss lösen: So helfen umweltfreundliche Hausmittel wie Cola und Kaffeesatz

Falls du eine Flasche Cola zu Hause hast, kannst du auch damit ein blockiertes Rohr wieder frei bekommen. Dafür einfach einen Liter Cola in den Abfluss leeren. Meistens beginnt die Cola im Abfluss zu sprudeln und zu brodeln, da die Phosphorsäure mit den Ablagerungen reagiert und sie wegätzt. Am besten über Nacht einwirken und lassen und am nächsten Morgen mit klarem Wasser nachspülen. Hier erklären wir dir nochmal detailiiert, wie du den Abfluss mit Cola reinigen kannst.