4 Tipps für mehr Ordnung: Diese Dinge solltest du ausmisten

Wieso heißt es eigentlich Frühjahrsputz? Na, weil wir uns jetzt von Ballast befreien wollen. Unsere Tipps und Hacks zu vier Dingen, die im Frühling und Sommer niemand braucht.

#1: Kleidung

Der Saisonwechsel im eigenen Kleiderschrank ist der ideale Zeitpunkt, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Warme Klamotten, die erst im Herbst wieder zum Einsatz kommen, gehören gut verpackt ins Sommerquartier. Beim Aussortieren kannst du auch gleich überlegen, was du nächste Saison noch tragen oder was du lieber loswerden möchtest. Vor dem Einmotten die Kleidung waschen oder in die Reinigung bringen. Ausgelatschte Winterstiefel am besten jetzt beim Schuster neu besohlen lassen, dann sind sie in der nächsten Saison sofort startbereit. Nicht zu vergessen sind Accessoires: Behalte nur das, was dir wirklich gefällt. Gleichzeitig kannst du beim Einräumen der Sommer-Garderobe überlegen, ob du die Teile wirklich noch magst. Die Größe passt nicht mehr? Gut erhaltene Stücke kannst du verkaufen, verschenken oder spenden. Vielleicht kannst du jemandem eine Freude damit machen. Kleidung mit Flecken oder Rissen zeitnah reparieren oder entsorgen.

Tipp: Wenn du schon dabei bist, den Kleiderschrank im Schlafzimmer auszumisten, kannst du auch gleich den warmen Daunen-Plumeau gegen die leichte Sommer-Bettdecke austauschen.

#2: Körperpflege

Um Haut und Haare vor Sonne zu schützen, verwendest du im Frühling und Sommer sicherlich Pflegeprodukte mit UV-Schutz. Da können bestimmt ein paar übrig gebliebene Winter-Produkte entsorgt werden. Genauso wie die praktischen Reisegrößen, in denen immer noch ein letzter Rest klebt. Sie dürfen direkt in den Mülleimer wandern. Das trifft auch auf Sonnencremes zu, die maximal nur ein Jahr geöffnet verwendet werden sollten. Auch beim Make-up sammelt sich über die Wintermonate reichlich dekorative Kosmetik an. Trägst du im Sommer die gleichen Farben wie im Winter? Hier hilft nur konsequentes Ausmisten, um Chaos und Platzmangel vorzubeugen.

Tipp: Idealer Zeitpunkt, um auch die Hausapotheke durchzuschauen. Medikamente und Erste-Hilfe-Produkte mit abgelaufenem Datum müssen entsorgt und sollten durch neue ersetzt werden.

#3: Outdoor-Sachen

Von der Schiausrüstung bis zur Schneeschaufel – typisches Winter-Equipment kommt im Frühling und Sommer erst mal nicht zum Einsatz und kann im Keller verstaut werden. Vor dem Verräumen gründlich ausmisten, damit sich kein unnötiges Zeug anhäuft. Kaputte Dinge können während der Sommerpause repariert werden oder dürfen ganz weg. Von Trainingsgeräten, die nicht mehr zum Einsatz kommen, kannst du dich ohne schlechtes Gewissen trennen. Für alles, was übrig bleibt, solltest du eine übersichtliche Ordnung schaffen. Beim Aufräumen gilt: Immer Gleiches zu Gleichem sortieren. Dafür eigenen sich durchsichtige Boxen, bei denen du auf einen Blick siehst, was drin ist. Kaufe dir eine Label-Maschine oder Etiketten und beschrifte die Boxen einheitlich.

#4: Winter-Accessoires

Das Gartenwerkzeug, dass du im Winter kaum benutzt hast, kannst du jetzt wieder hervorholen. © Getty Images/ JohnnyGreig

Sobald die Outdoor-Saison wieder startet, kannst du alles, was du im Spätherbst weggeräumt hast oder welche Pflanzen du winterfest verpackt hast, wieder auspacken. Welche Weihnachtsdeko, Lichterketten oder Werkzeuge gegen Schnee und Eis sind vielleicht nicht mehr zu gebrauchen und schlummern noch in deinem Abstellraum? Gründlich ausmisten und verstauen. Gießkanne, Sonnenschirm, Grillzubehör, Sitzpolster und Sommer-Deko – alles, kommt wieder raus. Dinge, die durch UV-Strahlung porös geworden sind und die du im letzten Jahr nicht entsorgt hast, kannst du jetzt getrost entsorgen.

Wichtig: Hier erfährst du genau, wie du Elektroschrott, Altöl und anderen Müll richtig entsorgst.

