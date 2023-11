Von Herzschmerz zu Selbstfindung: Wie du dein Herz in jedem Lebensabschnitt heilst

Es ist ganz egal, ob es die erste große Liebe oder die langjährige Ehe betrifft, eine Trennung tut - ganz gleich in welchem Alter - einfach immer schrecklich weh. Was gegen den Herzschmerz hilft? Wir haben die besten Tipps für dich.

Liebeskummer überwinden: Die 7 besten Tipps

Eben noch so glücklich und im nächsten Moment ist das Herz gebrochen? Das haben wir alle schon mal erlebt. Ob eine Liebe, die sich nie erfüllt, oder Paare, die sich trennen – Liebeskummer kann richtig schmerzhaft sein! Jede:r empfindet das natürlich anders und so ist auch das Durchleben von Liebeskummer sehr individuell. Die einen verspüren eine leichte Traurigkeit, verbrauchen ein Taschentuch nach dem anderen und wiederum andere kämpfen sogar mit körperlichen Symptomen. Dass das Herz brechen kann, ist nicht nur eine Redewendung - das gibt es wirklich! Kardiologen haben herausgefunden, dass Trauer und Kummer zu einem gebrochenen Herzen führen können. Dabei handelt es sich um das sogenannte "Broken-Heart-Syndrom".

Auch die Dauer des Trennungsschmerzes ist ganz unterschiedlich. Manche haben schon nach wenigen Wochen das Ganze vergessen, manchmal dauert es aber Monate, Jahre oder sogar das ganze Leben lang. Dafür gibt es nicht immer eine nachvollziehbare Erklärung. Es hängt davon ab, wie Menschen lieben, wie wichtig die andere Person für sie war und was beide miteinander verbunden hat. Ebenso die Art und Weise wie mit der unerfüllten Liebe oder einer Ex-Beziehung umgegangen wird, spielt eine große Rolle. Das Wichtigste ist, sich Zeit zu geben. Es gibt aber noch ein paar andere hilfreiche Dinge, die helfen, die alte Liebe loszulassen und neue Wege einschlagen zu können. Welche das sind, erfährst du hier.

1. Trennungsschmerz zulassen

Lasse alles zu, was an Gefühlen in dir hochkommt! Du bist wütend? Sei wütend. Dir ist zum Weinen zumute? Weine. Du freust dich auch ein bisschen, dass es endlich vorbei ist? Sehr gut! Auf keinen Fall darfst du deine Emotionen und Empfindungen unterdrücken. Lasse sie zu und reflektiere, wo die Gefühle herkommen und habe vor allem Geduld mit dir selbst. Du wirst merken, dass es nach und nach besser wird und du damit irgendwann abschließen kannst, sofern du es richtig verarbeitest. Verliere also dein Zielbild nicht aus dem Auge.

2. Bewahre die Hoffnung

Es scheint aussichtslos und du glaubst, nie (wieder) jemanden zu finden, in den oder die du dich verliebst? Verliere nicht den Mut! Die nächste Liebe wird kommen – wahrscheinlich, wenn du aufhörst zu suchen und am wenigsten damit rechnest. Vielleicht ist es nicht dieselbe Liebe, wie du sie kennst. Aber es wird eine sein, die dich in jedem Fall bereichert.

3. Lenke dich ab

Triff dich mit deinen Liebsten und nutze die Zeit, um entweder mithilfe der Gespräche einen Teil zu verarbeiten oder auch einfach mal gar nicht daran zu denken und dich abzulenken. Ihr könnt Ausflüge unternehmen, euch auf einen Kaffee treffen, spazieren gehen, Filmeabende machen - ganz egal, wonach dir der Sinn steht. Hauptsache es hilft, dass du den Kopf etwas freibekommst und Dinge tust, die dir Freude bereiten.

4. Plane Me-Time ein

Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen ist gut und schön, Me-Time ist jedoch mindestens genauso wichtig. Du brauchst die Zeit, um deine Beziehung und die Trennung zu reflektieren und deine Gefühle zuzulassen. Ablenkung tut zwar gut, aber wenn du permanent mit anderen Dingen beschäftigt bist, wird es schwierig, mit dem Vergangenen abzuschließen. Außerdem kannst du die Zeit wunderbar nutzen, um zu dir selbst zu finden und neue Seiten an dir zu entdecken. Du wirst überrascht sein, was alles in dir steckt - versprochen!

5. Sei gut zu dir

Das bedeutet einerseits, dass du dir selbst nicht zu viele Vorwürfe machen solltest. Zu zwischenmenschlichen Beziehungen gehören immer zwei Seiten. Wenn die eine Seite nicht (mehr) möchte oder dich auf Dauer unglücklich macht, ist das nicht einzig und allein deine Schuld. Andererseits bedeutet es, dass du dir gerade jetzt etwas gönnen solltest. Und damit ist kein übertriebener Kaufrausch gemeint. Steht etwas schon sehr lange auf deiner Wunschliste oder würdest du gerne mal für ein Wochenende wegfahren - sei es alleine oder mit Freunden? Perfekt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür!

6. (Er-)finde dich selbst neu

Das knüpft quasi an die Me-Time an. Sieh das Positive und nutze deine Freiheit, um neue Seiten an dir zu entdecken. Du könntest an Kursen teilnehmen, die du auf den ersten Blick nie buchen würdest oder etwas erlernen, von dem du bislang geglaubt hast, es niemals zu können. Das unterstützt das Vertrauen in dich selbst und verschafft dir neue Wertschätzung.

7. Gehe wieder auf Dates

Du hast dir ausreichend Zeit gegeben, bist auf dem besten Weg, alles zu verarbeiten und kannst dir vorstellen, wieder neue Leute kennenzulernen? Dann kann es ans Dating gehen! Triff entspannt und ganz ohne Erwartungsdruck neue Menschen und erlebe positive Erfahrungen, mit denen du nicht gerechnet hättest. Selbst, wenn noch nicht die nächste große Liebe dabei sein sollte, kannst du eine tolle Zeit haben, das solltest du genießen.

