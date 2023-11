Vorsicht, Telefon-Betrug: Bei dieser Nummer solltest du auf keinen Fall abheben!

Um an sensible Daten zu kommen und Geschäfte zu machen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder gibt der Auftraggeber dem Marktforschungsinstitut GfK einen Datensatz mit Kontaktdaten seiner Kund:innen oder beauftragt das Unternehmen, einen statistisch relevanten Querschnitt der Bevölkerung zu befragen. In dem Fall werden die angerufenen Telefonnummern zufällig erzeugt.