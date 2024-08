Welche 10 Blumen wirklich pflegeleicht sind für deinen Garten

Lust auf ein eigenes Blumenbeet? Wenn du einen Garten anlegen möchtest und noch keine Erfahrung damit hast, kommt schnell die Frage auf: Welche Blumensorten und Pflanzen sind für meinen Garten geeignet? Wir haben Sorten gefunden, die besonders pflegeleicht und für Anfänger:innen gut geeignet sind. Hier kommen unsere Top 10 Blumensorten für deinen eigenen Garten.

Es grünt so grün

Nicht nur das Aussehen der Pflanzen ist bei der Blumenwahl wichtig, sondern auch deren Pflegeansprüche. Wenn du erst mit dem Gärtnern beginnst, solltest du möglichst robuste Pflanzensorten wählen, die nicht viel Pflege benötigen und kleine Anfängerfehler verzeihen. Wir stellen dir zehn Pflanzen für deinen Garten vor, die besonders geeignet sind:

#1: Efeu

Die beliebte Pflanze findet man in vielen Gärten. Kein Wunder, denn der Efeu begrünt triste Fassaden und dient als dekorative Begrünung rund um Bäume. Egal, ob kletternd oder als schöner Bodendecker, wird der Efeu einmal ausgepflanzt, wächst er von ganz allein. Damit ist er für Anfänger:innen immer eine gute Wahl! Außerdem stellt er keine besonderen Ansprüche, ist winterfest und äußerst robust. Zudem hält Efeu als Bodendecker auch noch lästiges Unkraut fern und gehört als Herbstblüher zu einer der bienenfreundlichsten Pflanzen überhaupt.

Kriegen Blumen Sonnenbrand? Die besten Tipps, um Verbrennungen zu vermeiden und Pflanzen bei Hitze zu helfen, bekommst du hier.

#2: Olivenbaum

Er verbreitet mediterranes Flair, ist immergrün und sehr robust: Mit seinem schönen Blätterkleid, seinem fantastischen Geruch und den leckeren Früchten ist der Olivenbaum eine Bereicherung für jeden Garten. Zum Glück lässt er sich auch in unseren Breitengraden problemlos kultivieren. Dabei bevorzugt er als Südländer einen sonnigen, geschützten Standort mit durchlässigem, trockenen Boden. Besser ist es jedoch, wenn der Olivenbaum einen Platz im Topf bekommt: Da er nur bis -5 °C frostfest ist, überwintert die Olive besser im Haus. Anfänger:innen werden sich freuen, denn die Olive ist überraschend pflegeleicht und benötigt nur minimalem Aufwand.

Wer muss im Winter rein und wer darf draußen bleiben? Wie du Rosmarin überwintern und Palmen vor Schnee schützen kannst, verraten wir dir in unseren Garten-Tipps. Du möchtest außerdem deinen Garten oder Balkon besonders bienenfreundlich anschauen? Dann haben wir tolle Tipps wie du dein Beet ideal für Bienen anlegst.

#3: Lavendel

Wer fühlt sich nicht von der lila Blütenpracht magisch angezogen? Neben seiner Schönheit ist der Lavendel in deutschen Gärten besonders wegen seines typischen Duftes und seiner beruhigenden Wirkung geschätzt. Aber auch Bienen lieben die krautige Pflanze, während gleichzeitig ihre ätherischen Öle lästige Mücken und andere Schädlinge abwehren. Trotz seiner Vielseitigkeit braucht der Lavendel nur wenig Pflege: An einem warmen und sonnigen Standort wächst die Pflanze wie von alleine und lässt sich auch von Anfänger:innen problemlos anbauen. Ein bisschen aufpassen solltest du beim Lavendel schneiden, damit er auch wieder zum Blühen kommt.

#4: Japanischer Spindelstrauch

Du erkennst den Japanischen Spindelstrauch an seinen ledrigen Blättern in kräftigen Farben, die ein richtiger Blickfang sind. Mit seinem schönen Blattschmuck in weiß- oder gelbgrüner Färbung bereichert die Pflanze jeden Garten. Wegen seiner dichten Verzweigung ist er auch ein guter Sichtschutz und wird als Hecke immer beliebter. Außerdem ist er frosthart und fühlt sich an einem sonnigen Standort am wohlsten. Das Gute: Der Japanische Spindelstrauch ist besonders robust und sollte nur regelmäßig gegossen werden, damit eignet er sich perfekt als Anfängerpflanze.

#5: Rosmarin

An dem pflegeleichten Rosmarin kommen Garten-Neulinge nicht vorbei: Die immergrüne Krautpflanze ist robust, pflegeleicht und punktet mit ihrem Aussehen. Zudem hat sie Geschmack: Das mediterrane Gewürz verfeinert Fleisch- und Fischgerichte genauso gut wie Salate oder Kartoffeln. Als Standort bevorzugt Rosmarin einem sonnigen, warmen Platz und kann das ganze Jahr über geerntet werden. Doch auch als reine Zierpflanze zieht der Rosmarin alle Blicke aus sich: Von März bis Mitte Mai trägt das Kraut eine Fülle von blauen oder lila Blüten.

#6: Mädchenauge

Wenn du als Anfänger:in eine Pflanze in leuchtenden Farben suchst, ist das Mädchenauge eine sehr gute Wahl. Von Juli bis in den Oktober erstrahlen die Blüten der Pflanze in typischem Gelb oder Orange oder auch wahlweise in Rot, Rosa oder Weiß. Trotz geringem Pflegeaufwand kannst du ein leuchtendes Blütenmeer genießen. Die unkomplizierte Gartenpflanze braucht lediglich einen nährstoffreichen und gut durchlässigen Boden, ansonsten braucht sie praktisch keine Aufmerksamkeit. Am Endes des Sommers solltest du sie einmal kräftig zurückschneiden, damit sie ein dichtes Blattwerk gegen den Frost entwickeln kann. Dann ist sie sogar bis -20 °C frostfest.

Wie du Blumen richtig schneidest, damit Rosen und Co. gesund weiterwachsen? Was gut im Schatten wächst, wie du Rasen anlegst, damit er üppig grün wird, verraten wir dir. Außerdem: Gartentipps für Faule. So gestaltest du mit wenig Arbeit einen schönen Garten.

#7: Fetthenne

Typisch für die Fetthenne ist ihr dickfleischiges, rosettenartiges Blatt in den unterschiedlichen Farben, von Hellgrün bis Silbergrau. Im Sommer verzaubert sie zusätzlich mit ihrem wunderschönen Blütenteppich. Ihre pflegeleichte und robuste Art macht sie als Einsteigerpflanze perfekt: Egal ob Hitze, Trockenheit oder Nährstoffmangel - die Fetthenne blüht selbst dort, wo andere Pflanzen längst eingegangen sind.

#8: Blauschwingel

Auf der Suche nach einer pflegeleichten Pflanze für einen Steingarten oder ein Kiesbeet? Da kommt nur der Blauschwingel in Frage, für den karge Böden kein Problem sind. Die mehrjährige Staude bildet zarte blaugraue Gräser aus und ist besonders dekorativ. Das Besondere: Je karger der Boden, desto intensiver wird die Blaufärbung der Gräser. Trockenheit und Hitze machen dieser Pflanze ebensowenig aus wie starker Frost. Nur Staunässe verträgt der Blauschwingel nicht. Im Garten lässt sich die Staude wunderbar mit anderen Pflanzen wie Lavendel oder Beetrosen kombinieren.

#9: Drahtstrauch

Dekorativ und pflegeleicht: Der Drahtstrauch ist schön anzuschauen und für Gärtner:innen, die gerade starten, nahezu ideal. Ihre feinen, drahtigen Äste und der bizarre Wuchs, kombiniert mit den kleinen grünen Blättern, machen ihn zu einem echten Blickfang. Dabei lässt sich die anspruchslose Pflanze beinahe überall anbauen, ob im Haus als Zimmerpflanze oder draußen im Garten. Dabei braucht die robuste Pflanze kaum mehr Pflege als regelmäßiges Gießen. Nur Staunässe schadet dem Drahtstrauch und sollte deshalb vermieden werden.

#10: Katzenpfötchen

Diese Blume ist ein echter Hingucker: Betrachtet man die kleinen Schirmrispen der Pflanze aus der Nähe, kann man die Form von Katzenpfötchen erahnen. Aber auch sonst ist die Blume mit ihren dicken, silbergrünen Blättern, von denen sich die Blüten in kräftigem Pink absetzen, ein schöner Blickfang. Bei der Standortwahl bevorzugt das Katzenpfötchen einen warmen, sonnigen Platz. Ansonsten brauchen Anfänger:innen sich kaum um die Staude kümmern, weil sie so gut wie keine Pflege benötigt.