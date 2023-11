Wenn der erste Frost droht: Diese Arbeiten solltest du vor dem Winter erledigen!

Ob mediterran oder tropisch – sie müssen frostfrei überwintern. Dabei gilt: Je kühler das Winterquartier ist, desto dunkler darf es sein, denn bei Temperaturen um fünf Grad Celsius fahren die Pflanzen ihren Stoffwechsel so weit herunter, dass sie auch in dunklen Räumen überleben können.Sind die Kübelpflanzen winterhart, brauchen sie meist auch einen Winterschutz, damit ihre Wurzelballen nicht so einfach frieren. Am besten rückst du die Pflanzen an einen schattigen windgeschützten Ort dicht an die Hauswand. Kronen mit Vlies umwickeln und die Stämme mit Laub oder Reisig vor Kälte schützen. Zum Schluss die Töpfe mit Noppenfolie umwickeln und mit Leinengewebe oder Kokosmatten ummanteln. Damit die Kübelpflanzen auch von unten gegen Kälte geschützt sind, stelle sie auf Styroporplatten.