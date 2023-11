Whatsapp-"Aktuelles": Diese weiteren Änderungen sind geplant

Der WhatsApp-Status war ein fester Bestandteil des beliebten Messengers und wurde von vielen Menschen aktiv genutzt, um die WhatsApp-Kontakte mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden zu halten. Doch nun ist die Rubrik "Status" verschwunden. Was die Gründe dafür sind und welche neue Funktion es dafür gibt, zeigen wir dir hier.

WhatsApp: neue Funktion ist da

Der Messenger WhatsApp führte mit der Rubrik "Kanäle" ein großes neues Feature ein. Dabei handelt es sich um eine innovative Funktion, die den Nutzer:innen die Möglichkeit gibt, verschiedenen Stars und Sternchen, Organisationen und Vereinen zu folgen. Über diese Kanäle werden die User:innen dann regelmäßig mit Neuigkeiten und Updates versorgt. Antworten kann man jedoch nur mit Emoji-Reaktionen - ähnlich wie bei den neuen Broadcast-Channels, die seit einigen Monaten auf Instagram verfügbar sind.

Du fragst dich, wie du die neuen Kanäle abonnieren kannst? WhatsApp hat im Rahmen der neuen Funktion ein Verzeichnis entwickelt, in dem du ganz einfach nach Hobbys, Lieblingsmannschaften, Neuigkeiten von örtlichen Behörden und vielen weiteren Themen suchen kannst. Auch über Einladungslinks kann man den unterschiedlichen Kanälen beitreten.

Bei der neuen Funktion wird auch auf die Privatsphäre der Nutzer:innen geachtet. Wenn du einen Kanal betreibst, werden deinen Follower:innen weder deine Telefonnummer noch dein Profilfoto angezeigt. Wenn du einem Kanal folgst, sieht ebenfalls niemand deine Telefonnummer.

Die Einführung der neuen "Kanäle"-Funktion hat jedoch Konsequenzen für den "Status"-Reiter, denn dieser ist mit dem neuen Feature verschwunden.

Kann man trotzdem noch einen Status bei WhatsApp posten?

Du hältst deine Liebsten gerne auf dem Laufenden und aktualisierst regelmäßig deinen WhatsApp-Status und willst darauf nicht verzichten? Keine Sorge: Natürlich kannst du auch nach dem neuen Update regelmäßig deinen Status mit deinen WhatsApp-Kontakten teilen. Aus dem Reiter "Status" wird nun nämlich der übergeordnete Reiter "Aktuelles", unter dem die Kanäle findest - aber auch deinen Status für deine Kontakte posten kannst und auch die Meldungen deiner Kontakte einsehen kannst.

Übrigens: Der Status wird zudem weiterhin über die Profilbilder deiner Kontakte in der Chatliste abrufbar sein.

Noch mehr wissenswerte Infos zur Nutzung von WhatsApp:

Neue Funktion verfügbar

Die "Kanäle"-Funktion wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits ausgerollt.

Weitere WhatsApp-Änderungen sind geplant

Die Einführung der neuen "Kanäle"-Funktion ist nicht die einzige Neuerung, auf die sich die WhatsApp-Nutzer:innen einstellen müssen. Wenn du ein Android-Gerät benutzt, wird sich das Erscheinungsbild des Messengers bald ändern und die Bedienleiste wird künftig am unteren Bildschirmrand zu finden sein. Das Design wird damit an das der iOS-App angepasst, bei der sich die Bedienleiste schon lange am unteren Bildschirmrand befindet.

Dass man nach dem Update aber nicht mehr zwischen den einzelnen Bereichen des Messengers per Swipe wechseln kann, kommt bei vielen Android-Nutzer:innen aber nicht gut an. So schreibt etwa ein User auf der Social-Media-Plattform X: "Meiner Meinung nach war die vorherige Version besser!" Ob die Swipe-Funktion mit einem weiteren Update noch nachgereicht wird, bleibt abzuwarten. In der iOS-Version der App fehlt sie ebenfalls.

