WhatsApp-Feature: DIESE geniale Gruppenchat-Funktion erleichtert bald deinen Alltag 

Das Wichtigste in Kürze WhatsApp plant ein neues Feature zur besseren Planung.

Was kann die neue Funktion und wem nützt sie?

Ob unter Freunden, der Familie oder auf der Arbeit: Meistens läuft die Kommunikation über WhatsApp. Das gilt auch für gemeinsam geplante Ereignisse und Verabredungen, bei denen User sich über Gruppenchats austauschen. Jetzt arbeitet WhatsApp an einem weiteren Feature: Es soll dir und deinen Gruppenmitgliedern das Planen von Events erleichtern. Was sich dahinter verbirgt und welchen Zweck das Update hat, verraten wir die hier.

Neues Feature in der Entwicklung

Mit jedem neuen Update von Whatsapp kommt meist auch eine neue Funktion für die Nutzer dazu. Aktuell hat der beliebte Messenger-Dienst angekündigt, dass er für seine neueste Beta-Version für Android an einer innovativen Funktion arbeitet. Mit dem neuen Feature sollen Nutzer in Zukunft die Möglichkeit haben, Events und Ereignisse selber zu organisieren und zu koordinieren. Momentan ist diese Funktion noch in der Entwicklung ist, soll aber voraussichtlich in einem zukünftigen Update der App verfügbar sein.

Im Clip: So funktioniert die WhatsApp-Planungs-Funktion

Das soll die neue Funktion können

Mit der neuen Funktion soll es einfacher sein, ein Event oder Ereignis zu planen und zu verwalten. Relevante Informationen wie Name, Datum, Zeit oder Ort können selber festgelegt und verwaltet werden. Zudem kann eine Erinnerungsfunktion aktiviert werden, sodass alle Teilnehmer zu einer selbst festgelegten Zeit eine Benachrichtigung erhalten. Die Events werden Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein und sind vorerst nur für Community-Gruppenchats vorgesehen.

Auf einen Blick:

Nutzer können zukünftig bei WhatsApp Gruppen-Events selber erstellen.

Die Events können mit allen wichtigen Informationen wie Name, Datum, Zeit und Ort erstellt werden.

Das Feature befindet sich momentan noch in der Entwicklung, wird aber voraussichtlich in einem zukünftigen Update verfügbar sein.

Wichtig: Voraussetzung, um das neue Tool zu verwenden ist, dass alle Chat-Teilnehmer die neueste Version von WhatsApp installiert haben. Ansonsten können die Teilnehmer neue Gruppeneinladungen oder Ereignisse weder ansehen noch nutzen können.

Weiterer Vorteil der neuen Funktion

Nicht nur für die Planung von Events und Gruppenaktivitäten wird das neue Feature nützlich sein, sondern kann auch für persönliche Zwecke verwendet werden. Die neue Funktion wird dir dabei helfen können, dich zu organisieren und dabei den Überblick zu behalten.

Gut zu wissen: Es wird erwartet, dass diese Funktion in den Community-Gruppenchats verfügbar sein wird. Sobald ein Ereignis erstellt wurde, wird es automatisch in den Chat integriert.

Die Entwicklung von WhatsApp-Funktionen

Die neue Funktion wird sich in die Liste weiterer neuer WhatsApp-Funktionen zum Planen und Koordinieren von Gruppenunterhaltungen einreihen. Zuletzt hatte WhatsApp mit dem "2.23.17.7 Beta-Update" für Android eine Funktion eingeführt, die es möglich macht, terminierte Gruppenanrufe zu tätigen.

