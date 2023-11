 WhatsApp-Wochenendfreuden: Bilder und Sprüche, um deinen Liebsten ein Strahlen zu schenken

Endlich Wochenende! Höchste Zeit also, das Handy zu schnappen und deinen Liebsten via WhatsApp erholsame Tage zu wünschen. Doch was für ein Motiv wählst du am besten aus? Hier findest du kostenlose WhatsApp-Bilder, die du für deine Wochenendgrüße nutzen kannst. Mache einfach einen Screenshot, stelle es in deinen Status oder schicke es weiter.

Anzeige

WhatsApp-Wochenendgrüße: Ganz klassisch

Gute Laune, Sonnenschein - dafür steht doch bekanntlich das Wochenende! Du willst deiner Familie zwei tolle Tage wünschen, bist aber nicht begeistert von bunten Grafiken mit vielen Motiven? Dann eignet sich ein kleines, dezentes Bild am besten. Die lachende Sonne zaubert nicht nur dir, sondern auch deinen WhatsApp-Kontakten ein Schmunzeln ins Gesicht.

Achtung! Es werden Kettenbriefe per WhatsApp rumgeschickt. Erfahre hier, welche dieser Nachrichten Betrugsmaschen sind. Jedes Jahr freuen sich die Papas auf den Vatertag: Das sind die schönsten WhatsApp-Grüße zum Vatertag. Kostenlose Kettenbriefe für WhatsApp: Das sind die besten Nachrichten zum Weiterleiten. Außerdem verraten wir dir alle Emojis, die laut Generation Z altmodisch sind. Endlich im Wochenende angekommen! Diese 10 Tipps sorgen für mehr Entspannung an freien Tagen.

Ein dezenter Gruß zum Wochenende geht immer. © Pixabay; Katharina Heine

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Betrugsmaschen bei WhatsApp im Umlauf - das solltest du beachten

WhatsApp-Wochenendgrüße als Spruch

Sind wir mal ehrlich: Mit kleinen Sprüchen zum Wochenende kannst du einfach nichts falsch machen. Hier findest du eine große Auswahl an Sprüchen, die sich für eine Nachricht an deine Bekannten, Freundinnen und Freunde sowie Verwandte eignen. Wünsche ihnen Glück und Unbeschwertheit für die freien Tage - und du bekommst mit Sicherheit ein paar liebe Worte zurück.

Achtung, bald ist Muttertag: Hier findest du die schönsten WhatsApp-Grüße zum Muttertag.

Ein Spruch zum Wochenende ist eine nette Geste, mit der du sicher punktest. © Pixabay; Katharina Heine

Du bist eher Fan von lustigen Sprüchen und willst für einen kleinen Lacher sorgen? Dann suche dir am besten ein paar Zeilen zum Thema Ausschlafen aus, denn das ist doch etwas, was wir am Wochenende alle gerne tun. Schicke es in deine Familiengruppe und fange so ein kleines Gespräch im Chat an. So erfährst du außerdem auf lockere Art und Weise, was bei den anderen am Wochenende ansteht. Und im besten Fall lässt sich ein kleines Treffen auch noch organisieren.

Ein lustiger Spruch gefällig? Verschicke ihn an deine Freunde und Familie, um sie zum Lachen zu bringen. © Pixabay; Katharina Heine

Anzeige

Tierische WhatsApp-Grüße

Ein Hase hier, ein Hund dort. WhatsApp-Grüße sind besonders beliebt, wenn niedliche Tiere - vor allem schlafende - zu sehen sind. Wie wär's denn mal mit einer süßen Katze? Sie bringt mit Sicherheit die Herzen aller Tierliebhaber zum Schmelzen. Alternativ und noch persönlicher ist es, wenn du ein Foto von deinem eigenen Haustier verschickst. Damit ist ein Gesprächsöffner garantiert.

Ach wie süß: Eine Katze mit lieben Wochenendgrüßen lässt jedes Tierherz schmelzen. © Pixabay; Katharina Heine

Tiergrüße haben außerdem einen tollen Nebeneffekt! Wenn deine Freunde beispielsweise einen Hund haben, kannst du auch gleich die Gelegenheit nutzen, um nachzufragen, wie es ihm geht. Und wenn du an den kommenden Wochenenden nichts vor hast, lohnt es sich anzubieten, mit dem Hund auch mal spazieren zu gehen. So siehst du deine Freunde wieder und hast auch ein niedliches Date für das nächste Wochenende.

Man muss auch mal faul sein. Verschicke relaxte Wochenendgrüße an deine Liebsten. © picture alliance; Katharina Heine

WhatsApp-Wochenendgrüße für Genießerinnen und Genießer

Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen - und am Wochenende schmeckt er meist noch viel besser! Wenn du selbst Kaffee-Liebhaber bist und deine Familie auch, nutze doch dieses gemeinsame Interesse, um am Samstagmorgen einen WhatsApp-Gruß zu verschicken. Das passende Bild dazu findest du hier:

Was wäre ein Wochenende ohne guten Kaffee? Vermutlich nur halb so schön. © Pixabay; Katharina Heine

Wir kennen es doch alle: Am Wochenende wird der Grill angeschmissen, ein Kuchen gebacken oder auch ein Gläschen Wein eingeschenkt. Umso schöner ist es, wenn wir diesen Genuss mit unseren Liebsten teilen. Diesen WhatsApp-Gruß kannst du am besten damit verbinden, deine Freunde zu einem Grillabend oder Brunch zu dir einzuladen. Gemeinsame Zeit ist immer noch am schönsten.

Verschicke WhatsApp-Grüße und lade deine Freunde zum gemeinsamen Grillabend ein. © FornStudio - stock.adobe.com; Katharina Heine

Anzeige

Anzeige

WhatsApp-Wochenendgrüße aus dem Garten

Der Frühling ist im vollen Gange und der Sommer steht in wenigen Monaten auch vor der Tür. Es wird also Zeit, deinen Garten auf Vordermann zu bringen. Wie wär's mit einem Foto aus dem eigenen, heimischen Garten? Mit einem kleinen WhatsApp-Gruß mit natürlichem Flair erfreust du deine Freunde und Familie. Lade sie doch im selben Zug zu einem gemütlichen Nachmittag bei dir auf der Terrasse ein. So können sie sich selbst davon überzeugen, was du alles schon angepflanzt und dekoriert hast - vielleicht lassen sie sich ja sogar von dir inspirieren.

Blumige Grüße aus dem Garten: dein WhatsApp-Gruß für das nächste Wochenende. © Pixabay; Katharina Heine

Du kannst deinen WhatsApp-Gruß aus dem Garten auch mit einem passenden Spruch kombinieren. Deine Mama, Schwester, Schwägerin oder auch deine Freundin werden sich bestimmt über diese blumigen Grüße freuen. So kommt ihr ins Schreiben und versüßt euch gegenseitig den Nachmittag.

Ein WhatsApp-Gruß mit Blumen und einen schönen Spruch lässt jedes Gärtnerherz höher schlagen. © Pixabay; Katharina Heine

Du hast keinen eigenen Garten und genießt lieber das Wochenende auf dem Balkon? Dann kannst du natürlich auch von da aus liebe Wochenendgrüße per WhatsApp verschicken. Gekoppelt mit einer Erinnerung an einen gemeinsamen Abend auf dem Balkon freut sich deine Freundin oder dein Freund über diese kleine Aufmerksamkeit. Und wenn euch beiden auffällt, dass ihr diese Zeit vermisst, könnt ihr euch gleich einen neuen Termin für einen Plausch auf dem Balkon ausmachen.

Urlaub auf Balkonien: Verschicke entspannte WhatsApp-Grüße von deinem kleinen Paradies. © Shutterstock; Katharina Heine

Neben diesen Wochenendgrüßen freut sich deine Familie auch, wenn du ein privates Bild in der WhatsApp-Gruppe teilst. Schicke doch gerne ein Bild von deinem letzten Ausflug oder einem selbstgebackenen Kuchen. Außerdem lohnt es sich auch mal wieder mehr zu schreiben und Unterhaltungen, die im Alltag oftmals zu kurz kommen, nachzuholen. Verabredet euch am besten gleich für eine gemeinsame Unternehmung am Wochenende oder telefoniert mal wieder. Egal wie, am Ende freuen sich alle über eine Nachricht von dir!

Hier gibt es weitere Infos über WhatsApp: