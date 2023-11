Wochenende mit Wellness-Faktor: 10 wertvolle Tipps für Selbstfürsorge, Erholung und neue Kraft

Wir kennen es doch alle: Das Wochenende steht vor der Tür, aber so richtig entspannen können wir nicht. Gedanken kreisen durch den Kopf, der Haushalt muss gemacht werden und es bleibt keine Zeit zum Relaxen. Um all diese Dinge aus dem Weg zu schaffen, haben wir 10 wertvolle Tipps, mit denen du dein Wochenende genießen kannst.

1. Vorbereitung ist das A und O

Der letzte Arbeitstag der Woche ist geschafft und du möchtest einfach nur das Wochenende genießen? Um eine entspannte Zeit zu haben, lohnt es sich, direkt am Freitagnachmittag alles, was möglich ist, für die kommende Woche vorzubereiten und Aufgaben gezielt abzuhaken. Übernimm bereits den Einkauf oder erledige die ersten Schulaufgaben mit deinen Kindern. Sind diese Vorbereitungen vom Tisch, lässt sich das Wochenende gleich viel leichter angehen.

2. Checklisten schreiben

Um das Wochenende ideal zu planen und nichts zu vergessen, lohnt es sich, direkt am Freitag eine kleine Checkliste aufzuschreiben. Notiere dabei alle wichtigen To-dos, die du am Wochenende schaffen möchtest. Im besten Fall erledigst du die ersten und vielleicht nervigsten Aufgaben direkt am Freitag. So startest du mit besserer Laune und mehr Gelassenheit ins Wochenende. Am Sonntagabend kannst du nach dem Abendessen noch einmal die Checkliste durchgehen und prüfen, ob du alles erledigt hast. Den Müll rausbringen, die Wäsche legen oder frische Handtücher aufhängen, können dabei Teil der Liste sein.

Erledige Einkäufe direkt am Freitag, um das Wochenende ruhiger zu gestalten.

3. Alltagsrituale einführen

Auch, wenn die To-do-Liste eine gute Abhilfe schaffen kann, stehen jedes Wochenende aufs Neue viele Aufgaben an. Dabei kannst du mit kleinen Alltagsritualen deine Aufgaben am Wochenende reduzieren. Versuche doch mal täglich 10 bis 20 Minuten für das Putzen einzuplanen. Dabei kannst du täglich das Waschbecken wischen oder die Toilette reinigen. Oberflächen wie Regale oder Arbeitsflächen kannst du alle zwei Tage abwischen. So musst du am Wochenende weniger Zeit zum Putzen einplanen oder kannst es im besten Fall überspringen. Ein weiterer Vorteil: Das tägliche Putzen lässt dich abschalten und mit freiem Kopf in den Feierabend starten. Übrigens: An diesen Alltagsgegenständen befinden sich die meisten Bakterien.

4. Wochenend-Highlight planen

Um mit viel Vorfreude in das Wochenende zu starten, kannst du dir ein kleines Highlight vornehmen. Wie wär's denn mit einem Treffen mit Freundinnen und Freunden oder auch einem gemütlichen Abendessen zu zweit? Aber auch kleine DIY-Projekte, wie ein Hochbeet bauen oder den Balkon mit neuen Pflanzen verschönern, kann dein Wochenende besonders machen. Nimm dir dabei aber nicht zu viel vor und setzte dir nur maximal zwei Highlights, um das Wochenende zu genießen.

5. Leckeres Essen gönnen

Was in der Woche zu kurz kam, kannst du am Wochenende nachholen. Ein leckeres Essen, das in der Woche zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kannst du am Samstag oder Sonntag in Angriff nehmen. Und sind wir mal ehrlich: Es gibt doch nichts Schöneres, als selbst gekochtes Essen an einem freien Tag zu genießen. Plane am besten schon unter der Woche, welches Gericht du am Wochenende zubereiten möchtest. Alle benötigten Zutaten kaufst du ebenfalls im Vorfeld ein, um nicht nochmal am Wochenende zum Supermarkt fahren zu müssen. Wenn alles steht, heißt es dann: Ran an die Gönnung!

6. Leidenschaft entdecken und aufleben lassen

Einfach mal abschalten! Egal, ob ein Puzzle oder Gartenarbeit: Jede:r von uns kann bei einer bestimmten Tätigkeit am besten runterkommen. Nimm dir bewusst Zeit für diese wohltuenden Aktivitäten und gönne dir damit eine kleine persönliche Auszeit. Neben Hobbys kannst du auch gerne einen heimischen Ort besuchen und so dein Wochenende genießen. Ein Spaziergang durch den anliegenden Wald oder ein Besuch auf deinem Lieblingsmarkt sind hier perfekt.

7. Digital Detox

Eine WhatsApp-Nachricht hier, ein Anruf da: Unser Handy ist auch am Wochenende unser stetiger Begleiter. Dabei merken wir oft gar nicht, wie viel wertvolle Zeit sie uns an einem freien Tag wegnehmen. Auch wenn es schwerfällt, lohnt es sich, das Handy am Wochenende wegzulegen. Lass dich von den Nachrichten nicht stressen und genieße die freie Zeit mit deinen Liebsten. Ein weiterer Vorteil: Sobald wir offline sind, sind wir viel konzentrierter und erledigen unsere Aufgaben schneller.

8. Freien Kopf bekommen

Am Wochenende über eine vergangene Diskussion oder ein anstehendes Projekt auf der Arbeit denken: Dieses Gedankenkarussell ist super nervig, aber schwer zu vermeiden. Versuche, all diese Probleme, die sich über die Woche angesammelt haben, nicht mit nach Hause und in die freien Tage zu nehmen. Räume deinen Laptop oder Arbeitsmaterialien aus den Augen, um dich nicht mehr damit zu beschäftigen. Ganz nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber auch kleine Sporteinheiten oder Spaziergänge eignen sich, um den Kopf freizubekommen und Dampf abzulassen. Denke immer daran, dass das ganz allein DEINE freien Tage sind.

9. Sonntage nicht verplanen

Auch der Sonntag spielt für ein entspanntes Wochenende eine wichtige Rolle. Um den letzten Tag gelassen ausklingen zu lassen, empfiehlt es sich, den Sonntag nicht zu verplanen und sich bewusst Zeit zu nehmen. Ein vollgepackter Sonntag kann sich automatisch auf deinen Wochenstart auswirken. Starte mit einem ruhigen Frühstück ohne Zeitdruck, lebe in den Tag hinein oder lese ein Buch. Ärgere dich außerdem nicht, wenn du einzelne Aufgaben auf deiner To-do-Liste nicht geschafft hast. Du kannst dir dafür sicher sein, dass du gelassen und gestärkt in die neue Woche startest.

10. Mit positivem Motto in die neue Woche starten

Der Sonntagabend ist angebrochen und das Wochenende ist vorbei: Ein klassischer Stimmungskiller am Ende der Woche. Doch davon solltest du dich nicht runterziehen lassen. Setze dir einen schönen Vorsatz und freue dich auf Highlights in der kommenden Woche. Deine Vorfreude auf den Montag kann sich auch deutlich verbessern, wenn du dir dein Lieblings-Outfit für den Wochenstart aussuchst.