Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Tageshoroskop vom 13. Oktober 2022 : Dieses Sternzeichen sollte sich JETZT bei seinem Schwarm melden

Leichtigkeit ist gefragt!

Es ist die letzte Waage-Woche, bevor Sonne und Venus ins Zeichen Skorpion wechseln. Mit der Konstellation Venus-Mars gilt es jetzt erstmal, in der Leichtigkeit zu bleiben. Denn Pluto lässt uns sonst schnell ängstlich und ernst werden und in die Vergangenheit blicken.

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder werden leicht abgelenkt. Leider auch von Leuten, die euch gerade nicht gut tun. Versucht euch nicht zu sehr runterziehen zu lassen, sondern euch auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren.

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere haben eine tolle Begegnung diese Woche! Ein echter Wow-Moment, der euch umhaut

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. Zwillinge (21.05.-21.06.)

Zwillingen fällt es selbst nicht schwer, positiv zu denken und zu bleiben. Eurem Umfeld leider schon. Ihr könnt anderen dabei helfen, das auch zu tun und eine gewisse Leichtigkeit zu erhalten.

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Für Krebse eine tolle Woche für die Liebe. Eine sehr intensive Woche, in der ihr euren Liebsten noch näher kommt …

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen halten diese Woche zusammen, was zusammengehört. Ihr habt ein tolles Gespür für zwischenmenschliche Beziehungen.

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen nehmen Ratschläge von anderen an und merken, dass es diese ernst mit ihnen meinen. Also nicht misstrauisch sein, sondern auf Vertrauen setzen.

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. (24.09.-23.10.)

Waagen haben eine sehr intensive Woche in der Partnerschaft. Aber auch gute Freunde sind euch diese Woche sehr nahe. Das Gefühl, dass andere auf euch zählen können ist in dieser Woche ganz, ganz wichtig.

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione sind im Kennenlern-Modus. Ihr lasst euch gerade ganz langsam auf eine neue Liebesbeziehung ein. Das ist wunderschön und wird euch ganz neue Türen öffnen.

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen merken, dass sie einen neuen Zusammenhalt mit Menschen schmiedet. Das können Kolleg:innen und Freund:innen sein – genießt dieses vorsichtige Kennenlernen, das macht euch neuen Mut.

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke lernen die Kraft der Verbindung zu schätzen. Denkt weniger an die Vergangenheit als vielmehr an die Zukunft. Dadurch erlangt ihr eine gewisse Leichtigkeit, die euch die Woche weiterhilft.

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner mögen es sehr, dass Neid und Missgunst der Vergangenheit angehören. Ihr konzentriert euch auf das Hier und Jetzt und fahrt sehr gut damit.

Wochenhoroskop 17.10.-21.10. Fische (20.02.-20.03.)

Fische stellen fest, dass sie leider oftmals in Vorannahmen verfallen, die so gar nicht sind. Zieht euch da selbst wieder raus ­– das schafft ihr, wenn ihr euch auf die positiven Dinge konzentriert.