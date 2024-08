Zeitlose Eleganz - so toll lässt sich Marmor in Szene setzen

Marmor ist eins der ältesten und edelsten Materialien der Welt. Nach einer kleinen Auszeit begegnet uns der faszinierende Stein wieder überall. So integrierst du den Trend auch in deinem Zuhause.

Eleganz mit Muster

Von den beeindruckenden Bauwerken der alten Griechen und Römer bis hin zum legendären Taj Mahal, der größten Liebeserklärung aus Stein, hat Marmor stets inspiriert und fasziniert. Du musst aber keinen Palast besitzen, um dein eigenes Zuhause mit Marmor zu veredeln. Als Bodenbelag im Bad oder Eingangsbereich oder für Arbeitsplatten in der Küche kommt das schöne Naturmaterial jetzt wieder überall zum Einsatz. Kein Wunder, verleiht der Naturstein doch Wohn- und Schlafzimmern Eleganz und Raffinesse, zum Beispiel mit Wandelementen und Möbelstücken.

Im Clip: Welcher Stil passt zu deinem Zuhause?

Einzigartig: Arten und Trendfarben des Marmors

Marmor gibt es in zahllosen Nuancen, Schattierungen und Farben. Am bekanntesten ist der helle italienische Carrara-Marmor, aber es gibt Marmor auch in Rosa, Grün, Schwarz und Blau. Sein charakteristisches Aussehen erhält der Marmor übrigens durch Verunreinigungen, die das Kalkgestein verfärben und ihm so auch die auffällige Maserung durch Adern, Streifen oder Wolken verleihen. Das bedeutet auch: Wenn du dich für Deko-Elemente oder Möbelstücke aus Marmor entscheidest, bekommst du immer ein Unikat.

Vielseitig: Tolle Formen und Kombinationen

Am besten kommen Marmor-Elemente zur Geltung, wenn du sie mit anderen Materialien kombinierst. Zusammen mit Holz sorgt Marmor für eine warme und einladende Stimmung. Eine Tischplatte in einer weichen, fließenden Form passt zum Beispiel wunderbar zu Tischbeinen aus Holz. Ein echter Blickfang ist eine Wand aus Marmor, die im Wohnzimmer einen tollen Kontrast zu Holz- und Stoffmöbeln bildet. Gleichzeitig elegant und modern wirkt Marmor in Verbindung mit Metall. Besonders im Trend liegen Kupfer, Messing und gebürsteter Stahl.

Kleines Element, große Wirkung: Dekorieren mit Marmor

Es muss nicht immer gleich ein Möbelstück oder ein Wandelement sein. Schon mit kleinen Einzelstücken machst du den Trend mit. Echte Klassiker sind Briefbeschwerer, Kerzenhalter und Buchstützen aus Marmor. Platziert in Regalen und auf Tischen, verleihen sie jedem Raum gleich mehr Eleganz.



Eine Leuchte mit Stoffschirm und Marmorfuß wird auf einem Sideboard aus Naturholz zum Hingucker. Auch mit Deko-Schalen kannst du für Highlights sorgen. Achte darauf, dass die Formen dieser Elemente mit der Form des Möbelstücks harmonieren. Meist funktioniert ein Kontrast zwischen clean und organisch.



Außerdem sind Marmorierungen in diesem Jahr auch auf Textilien angesagt. Setze auf deinem Sofa Akzente mit Dekokissen. Und Bettwäsche mit Marmor-Muster schafft nicht nur coole Kontraste im Schlafzimmer, sondern auch eine kühle Atmosphäre.

Pflege und Nachhaltigkeit: Das solltest du über Marmor wissen

Der Abbau von echtem Marmor ist eine Wissenschaft für sich. Echter Marmor ist deshalb leider verhältnismäßig teuer. Umso wichtiger, dass du bei der Pflege einige Dinge beachtest, um lange Freude daran zu haben.

Reinigen : Vermeide aggressive Reiniger, die zum Beispiel : Vermeide aggressive Reiniger, die zum Beispiel Essig enthalten, und benutze stattdessen eine spezielle Marmor-Pflege.

Sorgsam sein : Wenn du auf einer Marmor-Platte Flüssigkeit verschüttest, vor allem Wein oder Kaffee, solltest du die Stelle sofort abwischen, um : Wenn du auf einer Marmor-Platte Flüssigkeit verschüttest, vor allem Wein oder Kaffee, solltest du die Stelle sofort abwischen, um Verfärbungen zu vermeiden.

Schützen : Arbeitsplatten oder Bodenbeläge werden bei starker Beanspruchung stumpf. Das kannst du vermeiden, wenn du die Oberflächen regelmäßig imprägnierst.

Polieren: Verliert die Oberfläche doch einmal ihren Glanz, solltest du sie von einer Expertin oder einem Experten polieren lassen.

Marmor ist ein Naturmaterial. Wenn du dich für Einrichtungselemente aus Stein entscheidest, achte darauf, dass er auf verantwortungsvolle Weise abgebaut wird. Inzwischen gibt es auch recycelten Marmor, der eine umweltbewusste Alternative sein kann. So kannst du dich ohne schlechtes Gewissen daran erfreuen.

