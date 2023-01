Nach dem Tod der Queen: So sehr leidet Prinz Harry

Am 8. September 2022 starb Queen Elizabeth II., Prinz Harrys Großmutter, auf Schloss Balmoral in Schottland. Auch wenn Prinz Harry sich so schnell wie möglich auf den Weg dorthin machte, als er von dem schlechten Gesundheitszustand der Queen erfuhr, kam er zu spät. Die so dringend nötige Aussprache nach seinem Bruch mit dem Königshaus bleibt aus. Für immer. Wie sehr Harry das zu schaffen macht, liest du hier...