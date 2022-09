Britisches Königshaus

Tod Queen Elizabeth II.: Die schönsten und traurigsten Momente der britischen Königin im Überblick

Die britische Königin Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren am 08. September verstorben und wir blicken auf ihr bewegendes Leben voller Tiefen und Höhen zurück: Am 21. April 1926 erblickte Elizabeth Alexandra Mary in Mayfair, London das Licht der Welt. Es ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand, dass ausgerechnet sie die Königin des Vereinigten Königreichs werden würde. Und mit 70 Jahren Regentschaft war sie sogar die am längsten regierende Monarchin der Welt. Wir haben die schönsten und traurigsten Momente aus dem Leben von Queen Elizabeth II. zusammengetragen.