Royals weltweit

Bei Weihnachtskonzert: So stahl Herzogin Kate den anderen Royals die Show

Prinz William und Herzogin Kate haben ein Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey veranstaltet. Gastgeberin der Veranstaltung war Kate - und die zog mit einem Look komplett in Rot die Blicke auf sich.