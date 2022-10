"Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 - Match Nr. 2 steht fest: Christoph ist "mega geflasht", Nadine sprachlos

Anzeige

Müllermeister Christoph und Ingenieurin Nadine erhalten die frohe Botschaft, dass sie bald heiraten werden. Wie fühlen sich die beiden "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat:innen auf dem Weg zum Altar und was hält die Familie von ihrem außergewöhnlichen Schritt?

"In wenigen Wochen werden Sie heiraten"

"Wir haben einen passenden Mann und in wenigen Worten werden Sie heiraten." Als Dr. Sandra Köhldorfer die bis dato ahnungslose Nadine mit der frohen Botschaft in einem Berliner Café überrascht, ist die 35-Jährige kurze Zeit sprachlos. "Es fühlt sich sehr aufregend an, dass ich in ein paar Wochen einen fremden Mann heiraten werde", versucht die Maschinenbauingenieurin die Situation zu beschreiben. Sie sei überglücklich, ein wenig "krass" sei das Ganze aber natürlich schon.

Kein Liebesglück in der Vergangenheit

Nadines Familie steht hinter der Berlinerin. Tante Petra erzählt, Nadine habe in der Vergangenheit ein paar nicht so schöne Momente mit anderen Männern gehabt. Daher wünsche sie ihrer Nichte von Herzen, dass sie nun ihren Traumprinzen finden werde.

Christoph ist "mega geflasht"

Auch bei Bald-Ehemann Christoph ist die Überraschung groß. Seine Reaktion auf die Ankündigung der nahenden Hochzeit ist nur zu eindeutig. Er sei "mega geflasht, vollkommen überwältigt und glücklich hoch zehn", erzählt der 29-Jährige. Bei seiner Familie sorgt der gelernte Müllermeister für große Augen und offene Münder.

Gemischte Gefühle bei Christophs Mutter

Mutter Irma verrät, dass ihre Gefühle im ersten Moment gemischt waren. Sie hätte die Idee, eine Fremde zu heiraten, so verrückt gefunden, dass sie Christoph nach der Verkündung am liebsten unter dem Tisch getreten hätte. Mittlerweile freue sie sich sehr und ist überzeugt, dass die zukünftige Frau ihres Sohnes toll in die Familie passen werde. Ein Rezept dafür habe sie schon: "Das ganz einfach. Egal wer kommt – der wird in die Müllergruppe integriert."

Nadine: "Ich freu mich so sehr auf diesen Tag"

Beim Anzug- und Brautkleidkauf sind die Gefühle der baldigen Eheleute klar zu spüren. Man realisiere einfach, dass es nun schnell ernst werde, meint Christoph, als er sich in seinem Hochzeitsanzug begutachtet. Auch bei Nadine ist die Vorfreude groß. Als die Berlinerin im passenden Kleid vor dem Spiegel steht, ist die Euphorie groß: "Ich bin überwältigt. Ich freu mich so sehr auf diesen Tag und kann es gar nicht abwarten, dass es endlich soweit ist", erzählt die 35-Jährige freudestrahlend.

Wie die Hochzeit verläuft und ob sich die beiden wirklich das Jawort geben, siehst du in der 2. Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" am 10. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1.