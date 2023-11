Auch 2023 wagen heiratswillige Singles die "Hochzeit auf den ersten Blick". Hier findest du eine Übersicht zu den Sendeterminen und Sendezeiten der neuen Staffel.

Wann startet "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023?

Ab 18. September 2023 startet die 10. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" exklusiv bei Joyn PLUS+ und auf Joyn mit einer Spezialfolge, in der du bereits zwei Teilnehmer:innen der 10. Staffel, Heiko und Yasemin, etwas näher kennenlernen kannst.

Eine Woche später, am 25. September 2023, folgt die Free-TV-Premiere in SAT.1 und auf Joyn. Falls du die vergangene Staffel oder einzelne Folgen noch schauen möchtest, kannst du diese jederzeit auf Joyn kostenlos streamen.

Alle Sendezeiten und Sendetermine

Du willst wissen, wann die 10. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" läuft? Die neuen Folgen siehst du ab 25. September 2023 jeden Montag ab 20:15 Uhr. Hier findest du alle Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Montag, 25. September 2023, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 2: Montag, 2. Oktober 2023, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 3: Montag, 9. Oktober 2023, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 4: Montag, 16. Oktober 2023, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 5: Montag, 23. Oktober 2023, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 6: Montag, 30. Oktober 2023, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 7: Montag, 6. November 2023, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 8: Montag, 13. November 2023, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

"Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 schon vorab sehen

Du kannst es nicht erwarten? Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ kannst du die 1. Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 exklusiv ab 18. September sehen. Und nicht nur das: Nach der TV-Ausstrahlung ist direkt die Preview der nächsten Folge bei Joyn PLUS+ verfügbar. In diesem Rhythmus geht es bis zum Staffelende weiter.

Alle Folgen in der Wiederholung

Du weißt schon jetzt, dass du eine Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" verpassen wirst? Die Wiederholung der ganzen Folge läuft immer in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen Mitternacht in SAT.1 und donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 Gold. Die genauen Zeiten erfährst du hier.

Außerdem kannst du alle Folgen direkt nach der TV-Ausstrahlung jederzeit online, kostenlos und in voller Länge auf Joyn anschauen.

Staffel 10 im Livestream und auf Joyn

Du kannst "Hochzeit auf den ersten Blick" übrigens nicht nur im TV ansehen, sondern auch im Livestream ganz flexibel online, am Device deiner Wahl - sogar unterwegs! Kein Fernseher? Kein Problem! Der Livestream steht dir jederzeit zur Verfügung.

Du bist Joyn-Fan und lieber auf dieser Plattform unterwegs? Kein Problem, auch dort kannst du die Sendung im Joyn-Livestream mitverfolgen.

Darum geht es bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" geben heiratswillige Singles einem oder einer Unbekannten das Ja-Wort. Erst während der Hochzeitsreise lernt sich das frisch vermählte Paar kennen. Anschließend folgt der Stresstest Alltag: Nach einigen gemeinsam verbrachten Wochen entscheiden die Paare, ob sie zusammenbleiben oder sich scheiden lassen wollen. Begleitet werden die Teilnehmer:innen während des gesamten Experiments von erfahrenen Expert:innen.

Die 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick": acht Episoden ab 25. September 2023 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alle Folgen kannst du sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+ streamen.