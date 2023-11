"Hochzeit auf den ersten Blick" 2023: Alle wichtigen Infos zur 10. Staffel im Überblick

"Hochzeit auf den ersten Blick" geht 2023 in die zehnte Runde. Alles, was du über Staffel 10 wissen musst, erfährst du hier.

"Hochzeit auf den ersten Blick" feiert Jubiläum

Endlich wird wieder "Ja" gesagt. Und gezittert. Und geküsst. Und vor allem: geheiratet! Die Jubiläumsstaffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" startet ab Montag, 18. September 2023, exklusiv bei Joyn PLUS+ und auf Joyn mit einer Spezialfolge. Eine Woche später, am 25. September 2023, folgt die Free-TV-Premiere in SAT.1 und auf Joyn.

Das sind die Singles 2023

Auch in der 10. Staffel wagen insgesamt zwölf Singles das legendäre Beziehungsexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick". Sie alle sind auf der Suche nach ihrem Traumpartner oder ihrer Traumpartnerin fürs Leben:

Hier siehst du alle Teilnehmer:innen in der Galerieübersicht:

Alexandra (39) aus Schwäbisch-Hall © SAT.1 /Christoph Assmann Michaela (54) aus der Nähe von Stuttgart © SAT.1 /Christoph Assmann Yasemin (31) aus Völklingen © SAT.1/Christoph Assmann Marina K. (29) aus der Nähe von Karlsruhe © SAT.1 / Christoph Assmann Marina B. (28) aus Dormagen © SAT.1/Christoph Assmann Bianca (53) aus der Nähe von Aachen © SAT.1/Christoph Assmann Heiko (46) aus der Nähe von Heilbronn © SAT.1/Christoph Assmann Oliver (60) aus Frankfurt am Main © SAT.1/Christoph Assmann Robert (35) aus Berlin © SAT.1/Christoph Assmann Kai (31) aus der Nähe von Ludwigsburg © SAT.1/Christoph Assmann Karsten (51) aus der Nähe von Köln © SAT.1/Christoph Assmann Jochen (38) aus St. Wendel © SAT.1/Christoph Assmann

Die Matches im Jubiläumsjahr

In der 1. Folge der Jubiläumsstaffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" treffen Alexandra und Heiko aufeinander. Wagen sie die erste "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023? Und das nächste Liebes-Match macht sich bereit: Yasemin und Jochen aus dem Saarland. Sind sie wie geschaffen füreinander? Welche Paare außerdem gematcht wurden, erfährst du hier.

Sendezeiten und Sendetermine von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Alle neuen Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick" laufen ab 25. September 2023 wöchentlich in SAT.1: immer montags um 20:15 Uhr. Damit dir keine Episode entgeht, findest du alle Sendezeiten und Sendetermine der 10. Staffel in der Übersicht.

"Hochzeit auf den ersten Blick" vorab sehen

Du willst die neuen Folgen vorab sehen? Bei Joyn PLUS+ ist die 1. Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 exklusiv ab 18. September verfügbar. Damit nicht genug: Nach der TV-Ausstrahlung kannst du direkt die Preview der nächsten Folge bei Joyn PLUS+ streamen. In diesem Rhythmus geht es bis zum Staffelende weiter.

Alle Folgen auf Joyn und exklusive Preview bei Joyn PLUS+ Alle Folgen und die Exklusiv-Preview der nächsten Folge Du willst alle aktuellen Folgen nachschauen und sofort wissen, wie es bei "Hochzeit auf den ersten Blick" weitergeht? Dann streame die Folgen auf Joyn und die Preview bei Joyn PLUS+ immer eine Woche vor TV-Ausstrahlung!

Darum geht's bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" begegnen sich heiratswillige Singles zum ersten Mal im Leben direkt beim Standesamt - und gehen mit einem ihm oder ihr zunächst fremden Menschen eine rechtskräftige Ehe ein.

Wenn die gematchten Singles sich auf das Experiment einlassen und einander das Ja-Wort geben, können sich die Paare während ihrer Hochzeistreise näher kennenlernen. Am Ende der Staffel müssen sie eine Entscheidung treffen: Geben sie ihrer Ehe eine Chance oder wollen sie sich wieder scheiden lassen?

Die Expert:innen

Wie schon in der vergangenen Staffel werden Diplom-Psychologe und Matching-Experte Markus Ernst, Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn und Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer die Paare mithilfe von ausgewählten Analyseverfahren matchen und sie auf ihrem Abenteuer begleiten.

Alle Staffeln im Überblick

Seit mittlerweile zehn Staffeln hat das Team von "Hochzeit auf den ersten Blick" aus etlichen Singles Eheleute gemacht. Einige dieser Paare sind noch immer glücklich verheiratet, manche haben sogar Nachwuchs bekommen. Wer noch zusammen ist und bei welchen Matches es leider nicht funktioniert hat, erfährst du hier.

Die 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick": acht Episoden ab 25. September 2023 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Außerdem kannst du dir immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bereits die nächste Folge bei Joyn PLUS+ anschauen.