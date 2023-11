"Hochzeit auf den ersten Blick": Baby-News! Ex-Kandidatin Emily erwartet Nachwuchs

Anzeige

Emily schwebt im siebten Babyhimmel: Die ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin erwartet Nachwuchs mit ihrer Jugendliebe - und könnte glücklicher nicht sein!

Emily im siebten Babyhimmel: "Wir freuen uns wahnsinnig auf unseren Sohn"

Viele Jahre nach ihrer Trennung feierten die ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Emily und ihre Jugendliebe Max ein Liebes-Comeback. Jetzt erwartet das Paar sogar Nachwuchs. Ein kleiner Junge soll schon bald das Licht der Welt erblicken. "Wir freuen uns wahnsinnig auf unseren Sohn", teilte die werdende Mama kürzlich mit ihren Instagram-Fans.

"Max und ich kennen uns schon lange"

In der 7. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" gab Emily ihrem damaligen Match Robert das Jawort. Doch ihre Ehe scheiterte kurz vor dem Finale. Ein Jahr danach gab die Ex-Teilnehmerin bekannt, wieder frisch verliebt zu sein. Was viele damals nicht wussten: Der Mann ihre Seite war gar nicht so neu. "Max und ich kennen uns schon lange. Wir waren 2009 ein Paar und er war mein erster Freund, meine Jugendliebe", verriet Emily kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Doch nur drei Jahre dauerte es, bis ihre Beziehung erneut in die Brüche ging. "Max sagt jetzt immer, weil ich meine Flausen im Kopf hatte und mich austoben wollte", so die 28-Jährige. Jahrelang war Funkstille, bis der Zufall die beiden wieder zusammenführte. "2021 sind wir dann endlich wieder zusammengekommen", offenbarte die werdende Mutter und betonte: "Ich kann mir keinen besseren Mann an meiner Seite vorstellen."

Der Entbindungstermin rückt näher

Jetzt kann es nicht mehr allzu lange dauern, bis ihr gemeinsamer Nachwuchs das außergewöhnliche Liebesglück komplettiert. Aktuell befindet sich die 28-Jährige in der 37. Schwangerschaftswoche. "Ich freue mich so sehr darauf, unseren Krümel in ein paar Wochen endlich kennenzulernen", schwärmte Emily erst kürzlich auf Instagram.

