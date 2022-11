Anzeige

Stürmische Zeiten für Nadine und Christoph. Nachdem es in Amsterdam immer wieder gekriselt hat, ist Christoph nun vorzeitig abgereist.

+++ Update 7. November 2022 +++

Nadine fühlt sich von ihrem Ehemann nicht verstanden

In Amsterdam steht das Experiment auf der Kippe. Nadine weiß nicht, wie es weitergehen soll. Die 34-Jährige bittet Dr. Sandra Köhldorfer um ein Gespräch. Diese hört sich Nadines Bedenken ruhig an. Die Psychotherapeutin fasst zusammen: "Nadine scheint mir jetzt schon in einer sehr harten Realität angekommen zu sein. Nun ist sehr viel Enttäuschung da, dass Christoph noch nicht der Mann ist, den sie sich wünscht. Hier sind sehr früh sehr viele Erwartungen enttäuscht worden. Jetzt geht es darum zu schauen, schaffen die beiden, noch mal ein Verständnis füreinander aufzubauen und einen gemeinsamen Weg zu finden?"

Nadine geht von Bord

In Sachen Paarbindung haben die beiden unterschiedliche Geschwindigkeiten. Nadine kann sich schneller öffnen. Braucht Christoph etwas mehr Zeit? Während Nadine das Gespräch mit Frau Dr. Köhldorfer führt, hat sich ihr Mann schlafen gelegt. Kurzerhand fasst die 34-Jährige den Entschluss, das Hausboot zu verlassen. "Ich glaube, ich kann heute nicht hierbleiben. Nicht wegen ihm, sondern wegen mir, um mich selbst zu schützen", erklärt sie.

Christoph ist weg

Als die Maschinenbauingenieurin am nächsten Tag das Boot ansteuert, wird sie mit den Worten "Ich glaube, heute Morgen ist er einfach gegangen", in Empfang genommen. Das scheint Nadine aber nicht großartig zu überraschen. "Das dachte ich mir schon. Er kann nicht kommunizieren", sagt sie. Der 29-Jährige hat die Unterkunft ohne ein Wort verlassen. "Weder ein Zettel noch eine Whatsapp. Das ist für mich ein Zeichen: 'Ich will nicht mehr'", gesteht sie sich traurig ein. Kurz drauf kommen ihr die Tränen: "Wozu soll ich jetzt noch kämpfen? Für mich selbst, oder was?" Resigniert nimmt Nadine ihren Ehering ab.

Ob es noch eine Chance für die junge Ehe zwischen Christoph und Nadine gibt? Das siehst du in der finalen Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" am 21. November um 20:15 Uhr in SAT.1.

+++ Update 2. November 2022 +++

In Amsterdam scheinen die Bewohner des Hausboots weiter auf stürmischen Gewässern zu reisen. "Es ist für mich spooky hier", hört man Nadine in der Preview zu Folge 6 sagen. "Ich versuche hier um unsere Ehe zu kämpfen und er geht ins Bett schlafen. Wozu soll ich jetzt noch kämpfen, für mich selbst, oder was?", fragt Nadine traurig.

Bleibt das Paar nach den Ereignissen zusammen oder trennt es sich? Mehr dazu in Folge 6 am 7. November um 20:15 Uhr in SAT.1

+++ Update 1. November 2022 +++

Christoph bittet Sandra Köhldorfer um Hilfe

Nach Unstimmigkeiten und unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Paar-Bindung und Paar-Bildung sucht Christoph Hilfe bei Dr. Sandra Köhldorfer. "Bei mir schlägt das Herz so schnell, dass ich verkrampfe", versucht der 29-Jährige seine Gefühle und körperliche Reaktion bei einem Telefonat zum Ausdruck zu bringen. Nadine würde das auch bei ihm bemerken. "Es verkrampft jedes Mal bei mir", sagt er betrübt.

Herausforderung Gefühle

"Christoph war jahrelang mit seinem Beruf verheiratet", erkennt Sandra Köhldofer. Aus dem Grund sei es eine Herausforderung für ihn, in kurzer Zeit seine Gefühle zu benennen und klar zu kommunizieren. Dennoch sei es für ihn wichtig, seine Gefühlslage mitzuteilen, auch wenn sie chaotisch sei. Sein Gegenüber sollte ruhig, tolerant und mit Geduld darauf antworten. "Ich glaube, es braucht einfach auch ein bisschen Zeit", schätzt die Expertin.

Getrennte Betten für eine Nacht

Nach dem Anruf bei der Expertin sucht Christoph das Gespräch mit seiner Frau. Doch das scheint nur wenig zu fruchten. "Er sagt immer, er braucht die Zeit, aber wenn ich ihn frage, was für eine Zeit er braucht, kann er das überhaupt nicht erklären", sagt sie im Interview. Schließlich schlägt sie vor: "Was würdest du davon halten, wenn wir heute eine Nacht getrennt schlafen würden?" Christoph stimmt zu.

Nadine will ihrem Mann Raum geben

Im Interview erklärt sie: "Ich habe gemerkt, dass wir hier nicht weiterkommen und hatte Angst davor, wenn ich hierbleibe, dass er nicht abschalten kann." Christoph will die Zeit nutzen, um "klare Gedanken zu fassen" und dann anschließend wieder mit ihr zusammenkommen.

Nadine: "Ich gehe mit gemischten Gefühlen"

Als die 34-Jährige das Wohnboot verlässt, ist sie unsicher, ob sie die richtige Wahl getroffen hat: "Weil ich auch nicht sicher bin, ob es ihm wirklich guttut", erklärt sie. "Mir fällt es von Stunde zu Stunde schwerer an das Experiment zu glauben. Weil ich hilflos bin und außer, dass ich warte und geduldig bin, von mir nichts verlangt wird, aber ob das wirklich das Wahre ist?", stellt sie sich selbst die Frage.

Wie es für Christoph und Nadine weitergeht, siehst du bei "Hochzeit auf den ersten Blick" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

+++ Update 24. Oktober 2022 +++

Nadine: "Ich erlebe uns ganz glücklich"

SAT.1/Christoph Assmann

Nadine wünscht sich mehr Offenheit

"Mit Nadine an meiner Seite kann ich mich mehr öffnen. Lasse sie immer mehr in mein Herz rein", reflektiert Christoph in Amsterdam. Auch Nadine zeigt sich optimistisch: "Ich erlebe uns eigentlich sehr glücklich zusammen. Ich glaube, dass er langsam begriffen hat, dass er sich an meiner Seite sicher fühlen und aus sich herauskommen kann." Zuvor hatte die 35-Jährige Christoph gebeten, sich etwas mehr zu öffnen.

Nadine möchte helfen

Bei einem Kuss auf dem Boot bemerkt Nadine, dass ihr Ehemann "ziemlich nervös" geworden sei. "Seine Umarmungen waren sehr verkrampft", erläutert die Maschinenbauingenieurin. "Es ist ein bisschen schwierig, mit dieser Situation umzugehen, dass er Step für Step nach vorne geht und plötzlich ist er fünf Schritte nach hinten." Nadine möchte das Gespräch suchen und erfahren, wie sie ihm helfen kann. "Es könnte mich bis in den Himmel hinausheben, aber es könnte mich auch in den Boden drücken. Dieses Gefühl kenne ich nicht", versucht der 29-Jährige seine Emotionen zu beschreiben.

Analyse der Expertin

Dr. Sandra Köhldorfer schätzt ein: "Bei Nadine und bei Christoph waren so viele Erwartungshaltungen da und auch so eine Anspannung und man hätte sich gewünscht, dass sie diese einfach über Bord werfen und dass sie im Hier und Jetzt sind. Sodass sie als Paar wieder Boden unter die Füße bekommen."

"Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und Joyn.

+++ Update 12. Oktober 2022 +++

"Die Vertrautheit ist unbeschreiblich"

SAT.1/Christoph Assmann

Christoph: "Ich habe heute meine Ehefrau kennengelernt"

Nach der Hochzeit zeigen sich Christoph und Nadine im Interview sehr berührt. Mit seinem langjährigen Freund Moritz spricht Christoph am Abend nach der Trauung über den bewegenden Tag. Dabei fällt ein Satz, den es so wahrscheinlich nur bei "Hochzeit auf den ersten Blick" gibt: "Ich habe heute meine Ehefrau kennengelernt." Der Bräutigam beteuert, was für eine besondere Frau Nadine sei. Für ihn ist die seine Angetraute die perfekte Wahl: "Es passt vom ersten Augenblick". Die Vertrautheit unter den beiden sei einfach unbeschreiblich, auch wenn man sich erst so kurz kenne.

Nadine: "Ich musste sehr mit meinen Emotionen kämpfen"

Die Braut sieht das ähnlich. Die 35-Jährige erzählt, dass sie Gefühle so richtig überkamen, als sie ihren Vater mit dem Brautstrauß sah: "Ich musste sehr mit meinen Emotionen kämpfen", gesteht die Maschinenbau-Ingenieurin. Christoph sei sehr zuvorkommend gewesen, erwähnt sie lobend. Auch optisch sei der Müllermeister genau ihr Fall. "Die Augen haben so geleuchtet", staunt die Berlinerin.

Wie es für Nadine und Christoph weitergeht, siehst du am 17. Oktober 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update 10. Oktober 2022 +++

Für Braut Nadine ist Christoph der "Jackpot"

SAT.1/Christoph Assmann

Glücksgefühle auf dem Standesamt

Christoph und Nadine wollen einander schnellstmöglich sehen. Die anfängliche Nervosität und Aufregung hat sich in wohlige Vorfreude gewandelt. Dr. Sandra Köhldorfer erkundigt sich im Vorfeld über Nadines Wohlbefinden, stellt aber schnell fest, dass es der zukünftigen Braut an nichts mangelt. "Das war das kürzeste Vorstellungsgespräch, das ich jemals geführt habe. Sie braucht nichts von mir. Es kann einfach nur losgehen", staunt die Expertin.

Als die Singles sich auf dem Standesamt begegnen, können sie ihre Glücksgefühle nicht verbergen. "Sein Blick, der tief in die Augen ging, hat mir gleich eine Sicherheit gegeben", sagt Nadine freudestrahlend.

Innige Umarmungen bei der Trauung

Das breite Lächeln in den Gesichtern bleibt bestehen. Während der Trauung entdeckt das Paar immer mehr Gemeinsamkeiten. Die beiden geben sich das Jawort und liegen sich anschließend innig in den Armen. "Die Umarmung ist uns tausendmal wichtiger als ein Kuss", kommentiert Christoph den besonderen Moment. Das Brautpaar wirkt überglücklich. Alles am Gegenüber entspricht der Vorstellung. Als "Jackpot" bezeichnet die frisch Vermählte ihren Bräutigam.

Wie es für Nadine und Christoph weitergeht, siehst du am 17. Oktober 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update 10. Oktober 2022 +++

Christoph: "Ich bin doch schon sehr nervös"

Im beschaulichen Langenburg liegen die Nerven blank. Als Christoph vor den Hochzeitsgästen steht und auf seine vermeintlich künftige Ehefrau Nadine wartet, ist ihm die Anspannung deutlich anzusehen. "Ich bin doch schon sehr nervös", gesteht der 29-Jährige direkt neben dem Traualtar. Ob Nadine dem aufgeregten Müllermeister zur Seite stehen wird und ob sich die beiden schließlich das Jawort geben, erfährst du in der heutigen Folge live in SAT.1 oder auf Joyn.

+++

"In wenigen Wochen werden Sie heiraten"

SAT.1/Christoph Assmann

Überraschung im Café

"Wir haben einen passenden Mann und in wenigen Worten werden Sie heiraten." Als Dr. Sandra Köhldorfer die bis dato ahnungslose Nadine mit der frohen Botschaft in einem Berliner Café überrascht, ist die 35-Jährige kurze Zeit sprachlos. "Es fühlt sich sehr aufregend an, dass ich in ein paar Wochen einen fremden Mann heiraten werde", versucht die Maschinenbauingenieurin die Situation zu beschreiben. Sie sei überglücklich, ein wenig "krass" sei das Ganze aber natürlich schon.

Kein Liebesglück in der Vergangenheit

Nadines Familie steht hinter der Berlinerin. Tante Petra erzählt, Nadine habe in der Vergangenheit ein paar nicht so schöne Momente mit Männern gehabt. Daher wünsche sie ihrer Nichte von Herzen, dass sie nun ihren Traumprinzen findet.

Christoph ist "mega geflasht"

Auch bei Bald-Ehemann Christoph ist die Überraschung groß. Seine Reaktion auf die Ankündigung der nahenden Hochzeit ist nur zu eindeutig. Er sei "mega geflasht, vollkommen überwältigt und glücklich hoch zehn", erzählt der 29-Jährige. Bei seiner Familie sorgt der gelernte Müllermeister für große Augen und offene Münder.

Gemischte Gefühle bei Christophs Mutter

Mutter Irma verrät, dass ihre Gefühle im ersten Moment gemischt gewesen seien. Sie habe die Idee, eine Fremde zu heiraten, so verrückt gefunden, dass sie Christoph nach der Verkündung am liebsten unter dem Tisch getreten hätte. Mittlerweile freut sie sich sehr und ist überzeugt, dass die zukünftige Frau ihres Sohnes toll in die Familie passen werde. Ein Rezept dafür habe sie schon: "Das ist ganz einfach. Egal wer kommt – der wird in die Müllergruppe integriert."

Nadine: "Ich freu mich so sehr auf diesen Tag"

Beim Anzug- und Brautkleidkauf sind die Gefühle der baldigen Eheleute klar zu spüren. Man realisiere einfach, dass es nun schnell ernst werde, meint Christoph, als er sich in seinem Hochzeitsanzug begutachtet. Auch bei Nadine ist die Vorfreude groß. Als die Berlinerin im passenden Kleid vor dem Spiegel steht, ist sie voller Euphorie: "Ich bin überwältigt. Ich freu mich so sehr auf diesen Tag und kann es gar nicht abwarten, dass es endlich soweit ist", erzählt die 35-Jährige freudestrahlend.

Wie das Brautpaar die gemeinsame Zeit nach der Hochzeit meistert, siehst du in der 3. Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" am 17. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

In Staffel 9 von "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen noch weitere Paare die Ehe: Peter und Jaqueline. Kinga und Morten. Oliver und Michaela. Markus und Jana. Natascha und Dennis. Wir schauen auf alle bisherigen Staffeln: Wer ist noch zusammen, wer hat sich getrennt?