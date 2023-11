Das Wichtigste in Kürze Das große Finale der Jubiläumsstaffel "Hochzeit auf den ersten Blick" steht vor der Tür: Wer entscheidet sich für eine gemeinsame Zukunft und wer geht getrennte Wege?

Wann läuft das Finale in SAT.1 und auf Joyn? Hier erfährst du alle Sendezeiten und Sendetermine der 10. Staffel.

Über zehn Staffeln hinweg wurden etliche Paare gematcht und verheiratet. Verschaffe dir hier einen Überblick, wer noch zusammen ist und wer sich getrennt hat.

Das emotionale Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 wirft seine Schatten voraus. Wie werden sich die sechs Paare im Jubiläumsjahr entscheiden?

Ehe oder Scheidung? Diese Paare müssen sich entscheiden

Noch bleibt abzuwarten, wie sich die Paare der Jubiläumsstaffel "Hochzeit auf den ersten Blick" final entscheiden: Geben sie ihrer Ehe eine Chance oder wollen sie die Scheidung?

Alle Paare in der Galerieübersicht

Alexandra und Heiko sind das erste Paar der 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick", das sich das Jawort gegeben hat. © SAT.1 / Christoph Assmann Ihr großer Tag hätte emotionaler nicht sein können: Yasemin und Jochen aus dem Saarland gingen den Bund der Ehe in Folge 2 ein. © SAT.1 / Christoph Assmann In der 3. Folge machten sich Marina B. und Robert bereit: Vor einer royalen Kulisse lief das Match in den Hafen der Ehe ein. © SAT.1 / Christoph Assmann Ihre Hochzeit stand unter keinen guten Vorzeichen: Kurz vor der Trauung wurden Bianca und Oliver von einem heftigen Unwetter begrüßt. © SAT.1 / Christoph Assmann Marina und Kai haben sich nicht gesucht, aber gefunden: Im Jubiläumsjahr wagten sie die "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann Michaela und Karsten sind das letzte Match der Jubiläumsstaffel "Hochzeit auf den ersten Blick". Werden sie ihr Eheglück finden? © SAT.1 / Christoph Assmann

Die Zeichen stehen gut für Alexandra und Heiko

Heiko und Alexandra an ihrem großen Tag: Werden sie sich im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" für eine gemeinsame Zukunft entscheiden? © SAT.1 / Christoph Assmann

Ihre Hochzeit war die erste im Jubiläumsjahr von "Hochzeit auf den ersten Blick". Glücklich gaben sich Alexandra und Heiko das Jawort im prunkvollen Barockschloss Lichtenwalde. Zwischen der Senior-Marketing-Managerin und dem Diplom-Informatiker funkte es sofort: Schon im Standesamt konnten die beiden kaum die Finger voneinander lassen. Bei der Hochzeitsfeier und während der Hochzeitsreise in Costa Rica ging es genauso innig weiter. Auch im Alltag kam das Match aus Baden-Württemberg bestens zurecht. Da steht dem gemeinsamen Eheleben doch nichts mehr im Wege, oder?

Bei Yasemin und Jochen ist der Ausgang noch offen

Yasemin und Jochen mussten in den letzten Wochen einige Hürden überwinden. Glauben sie an ihre Ehe? © SAT.1 / Christoph Assmann

Weniger harmonisch lief es bei Yasemin und Jochen. Nach einem emotionalen Hochzeitstag im herrschaftlichen Barockschloss Neschwitz hatten die Sachbearbeiterin und der Polizeikommissar erste Startschwierigkeiten. Während ihrer Hochzeitsreise in Costa Rica durchlebte das Saarland-Match mehr Tiefen als Höhen. Eisige Stimmung, fehlende Anziehung, Ehering verloren: Beide entschlossen sich, einen Tag getrennt voneinander zu verbringen. Doch kurz vor ihrer Rückreise gab sich die 31-Jährige einen Ruck und ging auf Ehemann Jochen zu. Das Paar kam sich nach den turbulenten Ereignissen wieder näher. Doch reicht das für eine Zukunft zu zweit?

Marina und Robert schweben auf Wolke sieben

Auf ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" wirken Robert und Marina vertraut, als ob sie sich schon Jahre kennen würden. © SAT.1 / Christoph Assmann

Ihr gemeinsamer Start hätte nicht schöner sein können: Marina und Robert hatten von Anfang an eine magische Verbindung. In der Gartenanlage des Langenburger Schlosses gingen die medizinische Fachangestellte und der Projektleiter mit einem deutlichen "Ja, ich will" den Bund der Ehe ein. Nach einer emotionalen Feier ging es für das junge Glück in den Flieger nach Namibia. Dort sorgte nicht nur eine luxuriöse Honeymoon-Villa für romantische Momente, einzigartige Erlebnisse schweißten beide als Ehepaar zusammen. Wird es ein Happy End auch im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" geben?

Scheitert das Experiment bei Bianca und Oliver?

Oliver und Bianca mussten lange auf diesen besonderen Moment warten: Doch hält ihr gemeinsamer Eheweg? © SAT.1 / Christoph Assmann

Die Hochzeit von Bianca und Oliver stand unter keinen guten Zeichen. Denn ausgerechnet an ihrem großen Tag wurden Braut und Bräutigam auf Schloss Neschwitz von einem heftigen Unwetter empfangen. Der Dreh musste kurzzeitig abgebrochen werden, dann kam der große Moment. Doch für Bianca lief nichts wie erhofft. "Ich habe keine Schmetterlinge im Bauch", offenbarte die Personalsachbearbeiterin kurz nach der Trauung. Sowohl Bianca als auch Oliver bemühten sich um einen Neustart. Erste Annährungen folgten in der Hochzeitssuite und während ihrer Hochzeitsreise in Vietnam. Doch schon bald zogen dunkle Wolken auf: Der erste Streit bahnte sich an. War das schon der Vorbote auf das jähe Ende ihrer jungen Ehe? Im Finale müssen sie sich offiziell entscheiden.

Klassische "Vernunftehe" für Marina und Kai

Kai und Marina haben die "Hochzeit auf den ersten Blick" im Jubiläumsjahr gewagt. © SAT.1 / Christoph Assmann

Als Marina zum ersten Mal das Standesamt betrat, war Kai hin und weg vom Anblick seiner Zukünftigen: "Ich würde sagen, dass es nicht nur 'Hochzeit auf den ersten Blick' war, sondern auch Liebe auf den ersten Blick." Überglücklich gaben die Personalsachbearbeiterin und der IT-Consultant im Barockschloss Lichtenwalde einander das Jawort. Nach einem ereignisreichen Hochzeitstag ging es schließlich auf große Kennenlernreise nach Thailand. Doch wie werden sie sich am Final-Tag entscheiden? Dr. Sandra Köhldorfer erklärte im Vorfeld, dass sie sich bei Marina und Kai eine klassische "Vernunftehe" vorstellen könne. Wird die Matching-Expertin recht behalten?

Wird aus Michaela und Karsten ein Liebespaar?

Finden Karsten und Michaela ihr gemeinsames Eheglück? © SAT.1 / Christoph Assmann

Das letzte Match im Jubiläumsjahr durfte seine Hochzeit auf Schloss Langenburg feiern. Vor dem großen Moment waren Michaelas und Karstens Nerven zum Zerreißen gespannt. Doch dann die Erleichterung: Beide fanden sich auf Anhieb sympathisch und gingen voller Zuversicht den Bund der Ehe ein. Doch während ihrer anschließenden Hochzeitsreise auf Mauritius lief nicht alles wie erhofft: Die Angestellte im öffentlichen Dienst und der IT-Berater hatten einige Kommunikationsprobleme miteinander. Konnten sie diese aus dem Weg räumen, sodass einer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Wege steht?

Die Antwort darauf und auf die Frage, wie sich die Paare entscheiden, erfährst du im großen Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 ab Folge 7: Montag, 6. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Hier geht's zur 7. Folge auf Joyn: