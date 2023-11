Anzeige

Du hast eine Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" verpasst? Kein Problem! Hier erfährst du, wie du alle aktuellen Folgen noch einmal anschauen kannst.

Wann fängt "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 an?

Am 18. September 2023 fiel der Startschuss für die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jubiläumsstaffel exklusiv auf Joyn. Eine Woche später, am 25. September, fand die Free-TV-Premiere in SAT.1 und auf Joyn statt: acht Folgen, immer montags um 20:15 Uhr.

Wo kann man die Jubiläumsstaffel ansehen?

Die 10. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 kannst du wie gewohnt in SAT.1 sehen, aber auch online im Livestream und auf Joyn. Damit verpasst du kein wichtiges Ereignis bei "Hochzeit auf den ersten Blick".

Die Sendezeiten und Sendetermine von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Du willst wissen, wann die aktuellen Folgen zu sehen sind? Hier kannst du dir einen Überblick darüber verschaffen, wann die einzelnen Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick" laufen.

Alle Folgen in der Wiederholung

Du hast eine Folge verpasst oder willst sie noch einmal anschauen? Die Wiederholung der aktuellen Folge kannst du jederzeit online, kostenlos und in voller Länge auf Joyn sehen. Hier gibt es alle Folgen direkt nach der TV-Ausstrahlung.

Ganze Folgen als Wiederholung schauen

Zusätzlich hast du die Möglichkeit, in der Nacht von Montag auf Dienstag die Wiederholung von "Hochzeit auf den ersten Blick" im TV anzusehen. Wann genau, erfährst du hier zuerst.

Wiederholung der Folgen in SAT.1

Wiederholung von Folge 1: Dienstag, 25. September 2023, um 00:25 Uhr in SAT.1

Wiederholung von Folge 2: Dienstag, 3. Oktober 2023, um 00:00 Uhr in SAT.1

Wiederholung von Folge 3: Montag, 9. Oktober 2023, um 23:45 Uhr in SAT.1

Wiederholung von Folge 4: Dienstag, 17. Oktober 2023, um 00:00 Uhr in SAT.1

Wiederholung von Folge 5: Montag, 23. Oktober 2023, um 23:55 Uhr in SAT.1

Wiederholung von Folge 6: Dienstag, 31. Oktober 2023, um 00:00 Uhr in SAT.1

Wiederholung von Folge 7: Dienstag, 7. November 2023, um 00:00 Uhr in SAT.1

Wiederholung von Folge 8: Dienstag, 14. November 2023, um 00:00 Uhr in SAT.1

Wiederholung der Folgen in SAT.1 Gold

Wiederholung von Folge 1: Donnerstag, 28. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Gold

Wiederholung von Folge 2: Donnerstag, 5. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Gold

Wiederholung von Folge 3: Donnerstag, 12. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Gold

Wiederholung von Folge 4: Donnerstag, 19. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Gold

Wiederholung von Folge 5: Donnerstag, 26. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Gold

Wiederholung von Folge 6: Donnerstag, 2. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Gold

Wiederholung von Folge 7: Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Gold

Wiederholung von Folge 8: Donnerstag, 16. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Gold

Alle Folgen im Stream

Du kannst "Hochzeit auf den ersten Blick" übrigens nicht nur im TV ansehen, sondern auch im Livestream ganz flexibel online am Device deiner Wahl - sogar unterwegs!

Jeden Montag um 20:15 Uhr läuft eine neue Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 in SAT.1 und auf Joyn. Du kannst alle ganzen Folgen direkt nach der Ausstrahlung kostenlos auf Joyn schauen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" jede Woche kostenlos im Livestream ansehen

Du bist unterwegs oder es ist gerade kein Fernseher in der Nähe? Kein Problem. Denn du kannst jede aktuelle Folge "Hochzeit auf den ersten Blick" live und kostenlos im SAT.1-Stream anschauen: immer montags um 20:15 Uhr.

Die 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick": acht Episoden ab 25. September 2023 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Außerdem kannst du dir immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bereits die nächste Folge bei Joyn PLUS+ anschauen.