Bianca und Oliver sind auf Hochzeitsreise in Vietnam. Beide bemühen sich, zueinander zu finden, denn bisher fühlt sich Bianca nicht zu Oliver hingezogen. Ein Ausflug triggert Olivers Höhenangst und führt zu Zickereien …

+++ Update, 30. Oktober 2023 +++

Gemeinsames Kochen verbindet sie

In Vietnam bereiten Oliver und Bianca ein typisch vietnamesisches Gericht zu: Sommerrollen. Ein Profi-Koch leitet sie an, und die frisch Vermählten haben ihren Spaß beim gemeinsamen Kochen. Bianca freut sich: "So lustige Momente zu erleben mit Oli … Das hilft, sich zu öffnen." Anschließend verspeisen sie ihr selbstgemachtes Essen.

Höhenangst bringt Oliver an seine Grenzen

In Vietnahm bahnt sich der erste Streit zwischen Bianca und Oliver an. © SAT.1

Am nächsten Tag geht es in den Urwald. Eine Wanderung zu den Ba-Ho-Wasserfällen steht auf dem Plan. Ein Ereignis, dem Oliver mit gemischten Gefühlen gegenübersteht, denn er leidet unter Höhenangst: "Ich hatte ein bisschen Respekt und auch Angst." Unterstützung erhält er von Bianca, die ihm Mut zuspricht: "Das schaffen wir!" Meter für Meter wandern und klettern sie den Weg nach oben. Doch je höher beide gelangen, desto größer wird auch Olivers Unbehagen. Als er dann noch vom Tourguide aufgefordert wird, in eine Schlucht zu klettern, wird er von seiner Angst überwältigt. "Der erste Gedanke war für mich: 'Ich brech' ab.' Bis hier hin und nicht weiter. Ich brech' ab. Ich bin doch kein Bergsteiger." Und er erklärt "Ich habe mich total schlecht gefühlt. Ich hatte richtige Angst." Eine schwierige Situation für Bianca, die eigentlich den Ausflug fortführen möchte. Erneut will sie ihren Ehemann motivieren und schlägt vor, eine Pause zu machen, um sich anschließend noch mal zu besprechen. Zu viel für Oliver. Seine Nerven liegen blank: "Da brauche ich nichts zu besprechen. Für mich ist das hier jetzt vorbei. Ich gehe da nicht runter!"

Bianca fühlt sich von Oliver angezickt

Vor der Kamera erzählt Oliver, welches Erlebnis ihn traumatisiert hat: Er ist von einem Gerüst gefallen. Biancas Motivationsversuche hört er zwar, kann sich aber nicht auf sie einlassen. Ein großes Problem für Bianca: "Für mich war das schwierig in dem Moment, ruhig zu bleiben, weil ich gemerkt habe, dass Oli zugemacht hat." Noch einmal versucht sie Oliver zu ermutigen: "Es sind nur drei Meter." Oliver antwortet barsch: "Komm, lass uns einfach runtergehen und ich falle einfach runter und dann hab' ich mal meine Ruhe. So einfach mach' ich das jetzt." Bianca findet seine Reaktion nicht gut: "Ich wollte das in Ruhe besprechen, aber nicht so zickig jetzt." Oliver: "Mach und dann ist gut."

Als Oli so ein bisschen zickig wurde, habe ich gedacht: 'Okay, jetzt gibt's unseren ersten Streit' Bianca

Die Harmonie ist zurück - aber wie lange?

Oliver überwindet sich tatsächlich und steigt in die Schlucht: "Es waren wirklich nur drei Meter, aber es waren für mich gefühlte 50 Meter." Er ist erleichtert und Bianca sehr stolz auf ihn. Beide baden im See des Wasserfalls. Doch die Vorschau auf die nächste Folge verheißt nichts Gutes: Oliver sitzt mit ernster Miene mit Bianca an einem Tisch und sagt sichtlich bewegt: "Das Experiment ist für mich gescheitert."

+++ Update, 23. Oktober 2023 +++

Die erste gemeinsame Nacht

Bianca und Oliver an ihrem großen Tag bei "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann

Am frühen Morgen wird das frisch vermählte Paar in Kirschau geweckt. Schlaftrunken und sichtlich erschöpft von den turbulenten Ereignissen des vorhergehenden Tages kann es Bianca noch gar nicht begreifen, dass eine fremde Person neben ihr im Bett liegt.

Die beiden haben die gemeinsame Nacht sehr unterschiedlich wahrgenommen. "Das fühlte sich sehr fremd an", erzählt Bianca. Während es für die 53-Jährige noch ungewohnt war, neben Oliver aufzuwachen, scheint es ihr Ehemann sehr genossen zu haben, nicht allein im Bett zu liegen: "Das Gefühl, neben einer Fremden aufzuwachen, war eigentlich ein sehr schönes Gefühl." Der 60-Jährige verrät, dass die beiden am Abend ihrer Hochzeit noch ein gutes Gespräch miteinander geführt hatten und glaubt, mit Bianca auf einem guten Weg zu sein. Die allerdings bremst die Erwartungen ihres Gattens und sagt, dass sie die Nähe zu Oliver noch nicht so richtig zulassen kann: "Es ist noch ein sehr ungewohntes Gefühl, neben ihm […] und mit ihm zu sein."

Matching-Experte Markus Ernst im Gespräch mit Bianca und Oliver

Nach ihrem großen Tag bekommen Bianca und Oliver Besuch von Markus Ernst. Der Diplom-Psychologe möchte in Erfahrung bringen, wie es dem frisch vermählten Paar geht.

Während Bianca die Gesamtsituation mit Oliver als "noch emotional anstrengend" empfindet, ist ihr Ehemann darauf erpicht, sich in der kommenden Zeit näher und intensiver kennenzulernen. Dem Vorhaben pflichtet die 53-Jährige trotz ihrer Unsicherheit bei und hebt positiv hervor, wie gut sie sich unterhalten können. Beide vermitteln Matching-Experte Markus Ernst den Eindruck, das Experiment fortzuführen, und sind schon gespannt auf die gemeinsame Hochzeitsreise.

Bianca und Oliver auf dem Weg nach Vietnam

In Vietnam werden Bianca und Oliver die nächsten Tage verbringen. Trotz Business-Class-Upgrade gestaltet sich die Reise für die beiden sehr anstrengend. Umso glücklicher ist das Paar, als es das Hotel erreicht. Obwohl Oliver fix und fertig von den Reisestrapazen ist, trägt er ganz selbstverständlich die Koffer seiner Frau die Treppe hoch. Bianca ist von dieser Geste beeindruckt und gibt zu: "Oliver ist auf jeden Fall ein Gentleman."

Die beiden betreten die 5-Sterne-Suite und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Bianca ist von dem dekorativ geschmückten Bett fasziniert und verrät, dass es kein Problem für sie darstellt, mit Oliver das Bett zu teilen.

Kommen sich Oliver und Bianca näher?

Bevor die beiden ins Bett fallen, offenbart Bianca, wie glücklich sie über Olivers Herangehensweise an die Beziehung ist: "Ich mag Oli. Es wäre schön, wenn Oli weiterhin so verständnisvoll bleibt und nicht ungeduldig wird." Der 60-Jährige ist allerdings der Ansicht, dass er im Laufe der Hochzeitsreise seine reservierte Art ablegen muss, um ihr zu zeigen, dass er für sie da ist und erklärt: "Irgendwann muss ich auch mal in die Offensive gehen." Ist sein Plan zum Scheitern verurteilt oder gewinnt er Biancas Herz?

Honeymoon in Vietnam

Beim gemeinsamen Frühstück auf der Terrasse lernen sich Bianca und Oliver näher kennen. Als die beiden Besuch von einer streunenden Katze bekommen, dreht sich das Gesprächsthema um Tiere. Bianca erzählt Oliver, dass sie Hunde sehr gerne mag und selbst Besitzerin eines Dackels namens Simba ist. Oliver genießt Biancas Anwesenheit und berichtet, wie schön die zweisamen Momente mit ihr sind: "Das war ein schönes Gefühl beim Frühstück, sich anzugucken und festzustellen: Da ist jemand da." Auch Bianca findet es spannend, mehr über Oliver herauszufinden.

Ich glaube, so als Team funktionieren wir gut. Bianca

+++ Update, 17. Oktober 2023 +++

Biancas Gefühle werden ihren Erwartungen nicht gerecht

Bianca sucht das Gespräch mit Ehemann Oliver. Ist schon nach der Trauung alles vorbei? © SAT.1

Bianca und Oliver gehen voller Zuversicht den Bund der Ehe ein. Doch nach der Trauung zieht sich die Braut erst einmal zurück und sucht das Gespräch mit Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer. Bianca ist von ihren Emotionen ernüchtert.

Ich habe keine Schmetterlinge im Bauch. Bianca

Ihr fehlt das Kribbeln und die Vorfreude. Dass sich diese Gefühle nicht in ihr breit machen, verunsichert die 53-Jährige. Von der erfahrenen Psychotherapeutin erhält die Braut Zuspruch. Sie redet der Personalsachbearbeiterin gut zu und betont, dass es kein Problem sei, noch nicht an diesem Punkt zu sein. Auch den Druck, den sich Bianca wegen den Erwartungen der Hochzeitsgäst:innen macht, nimmt Dr. Sandra Köhldorfer heraus. "Sie werden niemanden enttäuschen", versichert sie der Braut.

Bianca öffnet sich Oliver

Nach diesen aufbauenden Worten möchte Bianca auch mit ihrem frisch verheirateten Ehemann sprechen. Offen gesteht sie Oliver ihre aktuelle Gefühlslage. Für den 60-Jährigen kommt diese Offenbarung überraschend. Er war euphorisch und begeistert von seiner Braut. Zusammen mit Bianca möchte er eine Lösung finden und bei all dem Druck, den sich die 53-Jährige selbst macht, hinter ihr stehen. Bianca schlägt vor, es langsam angehen zu lassen und sich erst einmal richtig kennenzulernen. "Wir kriegen das hin", betont Oliver.

Bianca und Oliver finden Zuspruch bei Familie und Freund:innen

Oliver verlässt das den Trausaal und gesellt sich zu seinen Angehörigen. Dass etwas nicht stimmt, merken die Gäst:innen. Was genau los ist, weiß jedoch niemand und die Situation ist ein wenig angespannt. Nach einiger Zeit stößt auch Bianca zur Hochzeitsgesellschaft.

Von ihren Freund:innen erhalten die beiden Zuspruch. "Versuch, dem Ganzen einfach mal ein bisschen Zeit zu geben", rät ihr Biancas Freundin. Sie ist sich sicher, dass sich die Beziehung der beiden mit der Zeit entwickeln wird und es vielleicht Liebe auf den zweiten oder dritten Blick wird.

Alles vorbei zwischen Bianca und Oliver?

Oliver ist sich nach dem Gespräch mit Bianca nicht sicher, ob es weiterhin Sinn hat, Bianca kennenzulernen. Nach der kurzen Pause mit Freund:innen und Familie suchen die beiden erneut das Gespräch miteinander. Die beiden einigen sich auf einen entspannten Abend und eine anschließende Kennenlernphase.

Du gibst das Tempo vor. […] Und ich bin da. Oliver

Ein schöner Abschluss eines turbulenten Tages

Am Abend ist von dem Unwetter weit und breit nichts mehr zu sehen und das Outdoor-Dinner kann stattfinden. Das Paar öffnet sich seinen Gäst:innen und klärt die aktuelle Situation auf. Während des Dinners bekommen die Anwesenden Besuch von Dr. Sandra Köhldorfer. Sie verkündet den Frischvermählten das Ziel ihrer Hochzeitsreise: Für Bianca und Oliver geht es nach Vietnam.

Im Anschluss an das Dinner klingt der Abend mit Feuerwerk und Fackelschein gemütlich aus. Als besonderes Highlight tritt Florian Künstler mit seinem Lied "Kleiner Finger Schwur" für das Ehepaar auf. Besonders Oliver ist sichtlich bewegt von den Zeilen des Liedes und bewegt seine Lippen zum Text. Nach all den Turbulenzen findet der Tag für die beiden einen versöhnlichen und ruhigen Ausklang.

+++ Update, 16. Oktober 2023 +++

Bianca und Oliver bangen um ihren großen Tag

Bianca und Oliver an ihrem großen Tag: Werden sie noch zueinander finden? © SAT.1 / Christoph Assmann

Für Bianca und Oliver läuft an ihrem großen Tag nichts wie erhofft. Braut und Bräutigam werden im prunkvollen Schloss Neschwitz von einem heftigen Unwetter empfangen. "Jetzt haben Sie gar kein Taschentuch gebraucht, aber der Himmel hat Freudentränen", versucht Dr. Sandra Köhldorfer die Braut noch in der Limousine aufzumuntern. Die Nerven sind zum Zerreißen gespannt. "Das Wetter spiegelt heute alles wider, was in mir vorgeht", erklärt Bianca nervös. Auch Oliver, der sich im Standesamt die Beine in den Bauch steht, ist sichtlich angespannt. "Ich halt das nicht mehr aus langsam."

Platzt Biancas und Olivers Hochzeitstraum?

Doch Bianca und Oliver können aufatmen: Der Regen hat sich gelegt, und die Hochzeit kann stattfinden. Vor dem Standesamt wartet schon Biancas Sohn sehnsüchtig auf die Braut-Limousine. "Du siehst so schön aus", freut sich Tom, als er seine Mama endlich in Empfang nehmen kann. Jetzt sind es nur noch wenige Schritte, bis die 53-Jährige ihren Zukünftigen zum ersten Mal sieht. "Ich hoffe, wenn die Tür aufgeht, dass ich einen Wow-Effekt habe", erklärt die Braut in spe. Wird der Traum vom Eheglück jetzt zur Realität?

Mir wird jetzt richtig bewusst, dass sich mein Leben in den nächsten Minuten ändern wird. Bianca

Vorhang auf für die Liebe: Sagen Bianca und Oliver Ja zueinander?

Oliver strahlt über beide Ohren, als seine Braut endlich den Saal betritt. So lange haben die Personalsachbearbeiterin und der Produktionsleiter auf diesen Moment hin gefiebert. "Ich bin reingegangen, dieser fremde Mann hat mich dann angelächelt und das hat mir in dem Moment ein gutes Gefühl gegeben", erklärt Bianca. Oliver dagegen sind sofort die glänzenden und funkelnden Augen der 53-Jährigen aufgefallen.

Glücklich schließt sich das Match in die Arme und nimmt kurz darauf Platz. Während der Traurede halten Bianca und Oliver Händchen. "Da hat man schon ein gewisses Gefühl der Verbundenheit", gesteht die Braut. Voller Zuversicht geben beide einander das Jawort und krönen ihre mutige Entscheidung mit einem ersten Hochzeitskuss.

"Oliver entspricht nicht Biancas Beuteschema"

Nach der Trauung kommen die Hochzeitsgesellschaften vor dem Barockschloss zusammen, um das frisch verheiratete Brautpaar zu feiern und den Tag zu genießen. Doch nicht alle sehen dem Matching von Bianca und Oliver vorbehaltlos entgegen. Für Biancas langjährigen Freund Torsten sei Oliver zwar "ein unheimlich kompetenter, lustiger, aufgeschlossener Mann". Dennoch sei der 60-Jährige optisch nicht unbedingt Biancas Fall. "Es entspricht nicht ihrem Beuteschema."

Und genau der Fall trifft ein: Bei Bianca macht sich direkt nach dem Jawort Ernüchterung breit. Mit ihren Zweifeln wendet sie sich an Dr. Sandra Köhldorfer. Ob die erfahrene Psychotherapeutin ihr die Ängste und Sorgen nehmen kann?

+++ Update, 9. Oktober 2023 +++

Die letzten Vorbereitungen

Bianca macht sich bereit für ihre "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann

Im sächsischen Kirschau erwarten Bianca und Oliver gespannt ihren großen Tag. "Heute Morgen, als der Wecker ging, war ich erst mal völlig durch den Wind", erklärt die Braut in spe, während sie sich für ihre "Hochzeit auf den ersten Blick" vorbereitet.

Die Personalsachbearbeiterin aus der Nähe von Aachen trifft in wenigen Stunden auf ihr noch unbekanntes Match: Oliver. "Es ist schon verrückt, einen völlig fremden Menschen zu heiraten", gibt die 53-Jährige zu. Und doch ist sie entschlossen, sich auf das Experiment einzulassen: "Ich will's unbedingt machen!"

Mit jeder Stunde wird's realer und greifbarer - und jetzt bin ich wirklich aufgeregt. Bianca

Während bei Bianca die Nervosität steigt, gibt sich Oliver "noch tiefenentspannt". Doch der 60-Jährige ahnt, dass es nicht so bleiben wird, je näher der große Moment rückt. Wie Bianca ist auch Oliver bereit für die "Hochzeit auf den ersten Blick". Ein Nein komme nicht infrage. "Das ist kein Wagnis für mich, das ist eine Herzenssache", erklärt der Produktionsleiter.

Der große Moment rückt näher

Im Park des Barockschlosses Neschwitz sind die Tische bereits festlich gedeckt. Bunte Kreppblumen und grünes Moos zieren das feierliche Ambiente. Bei strahlendem Sonnenschein treffen die Hochzeitsgäst:innen ein. Doch ausgerechnet das Wetter wird allen noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Für Oliver ist der erste Moment der Überwindung gekommen: Er geht mutigen Schrittes Richtung Standesamt. Als er den Saal betritt, schießt das Adrenalin förmlich durch seinen Körper. Sein Puls rast, die Hände sind feucht und zittern. Sehnsüchtig wartet der 60-Jährige auf sein Match, das in wenigen Minuten eintreffen soll.

Dunkle Wolken am Himmel

Doch plötzlich ziehen dunkle Wolken auf: Es donnert und blitzt über dem Standesamt. Das Unwetter stellt das gesamte Team von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor große Herausforderungen. Hinter den Kulissen versuchen alle, die Hochzeit und vor allem die Outdoor-Hochzeitsfeier zu retten. Kann die Trauung unter diesen Umständen überhaupt stattfinden? "Wir müssen jetzt alles abbrechen und gucken, was passiert", verkündet Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn.

So lange haben sich Bianca und Oliver auf diesen Augenblick gefreut. Jetzt soll alles abgebrochen werden? "Soll doch heiraten, wer will. Ich bin raus aus der Sache jetzt", erklärt der Bräutigam. Ist das das Ende von Biancas und Olivers Hochzeitsraum?

Bianca und Oliver wünschen sich einen Neustart

Nach 17 Jahren Ehe sehnt sich die 53-jährige Bianca danach, wieder das Glück der Liebe zu finden. "Sie […] ist eine sehr feminine Frau, gleichzeitig hat sie das Kind in sich noch nicht ganz verloren", beschreibt Dr. Sandra Köhldorfer die Personalsachbearbeiterin aus der Nähe von Aachen.

Generell spiele Jugendlichkeit bei Bianca eine große Rolle, führt die Matching-Expertin fort und erläutert den Grund: "[Bianca] hatte sehr früh Schicksalsschläge erlebt und in ihrem Leben häufiger Kämpfe zu führen oder Ängste auszuhalten." Nach ihrer Reha vor zwei Jahren habe die Personalsachbearbeiterin den Wunsch verspürt, noch einmal heiraten zu wollen.

Wie es der Zufall will, gibt es einen Mann, der ebenfalls auf der Reha seinen Wunsch einer zweiten Ehe entdeckt hat: Oliver. Nach einer 27-jährigen Ehe und einer Scheidung habe der Produktionsleiter aus Frankfurt am Main Zeit gebraucht, das Erlebte zu verarbeiten. Jetzt ist der 60-Jährige wieder bereit für die ganz große Liebe!

Passen Bianca und Oliver zueinander?

Wenn es nach Matching-Experte Markus Ernst geht, wird Bianca von Olivers Ausstrahlung begeistert sein. Doch wie wird sie reagieren, wenn sie ihr Liebes-Match das erste Mal auf dem Standesamt sieht? Werden die beiden die "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen, sich erneut verlieben und zu einem echten Team zusammenwachsen?

Das erfährst du schon jetzt in Folge 3 von "Hochzeit auf den ersten Blick"