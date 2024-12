Nach dem großen Finale geben Fabian und Michelle ihren Fans ein gemeinsames Update zu ihrem Beziehungsstatus.

+++ Update, 27. Dezember 2024 +++

So geht es Michelle und Fabian nach dem Finale

Sie gehören zu den Traumpaaren aus Staffel 11: Nach dem Finale haben sie nun mit ihren Fans auf Instagram geteilt, wie ihr aktueller Beziehungsstatus ist. Obwohl sie zu Anfang der Ehe leichte Anlaufschwierigkeiten während der Hochzeitsreise hatten, sieht die Zukunft für das Paar aktuell rosig aus. "Hand in Hand ein leben lang", so Michelle und Fabian in einem gemeinsamen Posting auf Instagram.

Wir sind weiterhin glücklich verheiratet und blicken mit voller Vorfreude in eine gemeinsame Zukunft. Michelle und Fabian auf Instagram

"Wir sind zu einem Team geworden, welches sich perfekt ergänzt.", erklären Michelle und Fabian. Im begleitenden Video läuft das Paar gemeinsam am Strand entlang, Hand in Hand. Alles wirkt perfekt harmonisch - und gar nicht so, als könnte sich in nächster Zeit an ihrem gemeinsamen Glück etwas ändern. Wir wünschen dem Paar eine tolle gemeinsame Zukunft!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

13:58 Uhr

+++ Update, 23. Dezember 2024 +++

"Da fehlt jemand": Fabian kommt allein zur Entscheidung

Nun ist auch für Michelle und Fabian der große Moment der Entscheidung gekommen. Doch es kommt zum Schreck-Moment: Fabian schreitet ohne Begleitung zur Entscheidung. Als er verwundert gefragt wird, warum er allein ist, kann er es sich nicht erklären und ist sichtlich irritiert. "Es hieß, ich soll allein hier reinkommen". "Alles okay bei Ihnen?", fragt nun auch Beate Quinn. "Sie hat gestern noch das erste Mal 'Mein Schatz' gesagt", wundert sich der Gatte und erklärt: "So schlimm war es ja doch nicht bei uns."

Moment der Erlösung: Michelle im Dirndl, Tränen bei Fabian

Doch dann die Erlösung: Michelle betritt den Raum - im Dirndl! "Du siehst so schön aus", entfährt es ihm unter Tränen. Zu den Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst sagt er zudem: "Wow, deswegen ist das meine Frau". Der 38-Jährige ist baff, dass Michelle sich gemerkt hat, dass er sie gern einmal im Dirndl sehen würde.

Da steht dem Wiesn-Besuch nichts mehr im Wege. Fabian

Michelle singt daraufhin eine Lobes-Hymne auf Fabian: "Die Reise war schwierig, das weißt du, weil mich da einfach meine Ängste aus der Vergangenheit eingeholt haben. Als mir alles zu viel wurde, hast du mir immer den Raum gegeben, den ich gebraucht habe."

Ich kenne keinen Menschen, der einen so starken Geduldsfaden hat, wie du. Du hast meinen größten Respekt, dass du mich handeln kannst. Michelle zu Fabian

Dann hat sie noch ein Geschenk für ihren Ehemann: "Falls dein starker Geduldsfaden mal reißt, hab ich dir ein paar Ersatz-Geduldsfäden mitgebracht. Damit das weiterhin funktioniert mit uns", sagt sie und übergibt ihm ein Schraubglas mit Gummibändern. Er ist daraufhin wieder voller Bewunderung: "Du bist so eine coole Frau." Fabian singt auch ein Loblied: "Es ist einfach schön, dich an meiner Seite zu haben und zu wissen, dass wir jetzt gemeinsam den Weg gehen können."

Die Entscheidung: Ehe oder Scheidung?

Dann ist der große Moment der Entscheidung gekommen. Michelle bleibt gelassen: "Ich glaub, das ist jetzt keine große Überraschung", lacht sie. Auf ihrem Zettel steht daher auch das Wort: Ehe. Sie fügt noch hinzu: "Ich freue mich, dass wir beide gematched wurden". Als Fabian seinen Umschlag öffnet, erklärt er: "Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Worte ich noch sagen soll". Wenig überraschend, entscheidet auch er sich für die Ehe.

+++ Update, 16. Dezember 2024 +++

Michelle und Fabian: Die schönsten Momente

Bei ihrer kleinen Reise zurück in die Vergangenheit sehen die Paare sowohl Gegenstände als auch Videos oder Bilder, die sie an die Schlüssel-Momente ihrer bisherigen Ehe erinnern sollen. Michelle und Fabian begegnen in ihrem Raum der Erinnerungen zuallererst dem Regenschirm - symbolisch für das Wetter am Tag der Hochzeit.

Aber auch ein Video der Trauung. Fabian macht den Anfang - und ist gleich zu Tränen gerührt, als er den Clip anschaut: "Ich hatte Sonnenschein im Herzen", erinnert er sich. Zuvor musste die Trauung kurzerhand nach Innen verlegt werden, da sie sonst buchstäblich ins Wasser gefallen wäre.

Man sieht ja, wie schön sie ist. Fabian über Michelle

Aber auch Michelle lässt das Video nicht kalt, als sie durch den Raum der Erinnerungen geht. Sie ist sich sicher, dass Fabian die Worte, die er bei der Trauung über sie gesagt hat, auch immer noch so sagen würde. "Es ist schön zu wissen, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der begeistert war vom ersten Moment an."

Ende noch nicht geschrieben: Die finale Entscheidung?

Beide erleben auch das Karaoke auf der Feier noch einmal und singen das Lied "Unwritten" (Engl. "noch nicht geschrieben“) von Natasha Bedingfield ins Mikro. "Das Leben ist noch lang. Der Rest ist einfach noch nicht geschrieben", resümiert Michelle und nimmt damit Bezug auf den Liedtext.

Im Finale müssen sich beide festlegen, ob sie weiter an ihre Ehe glauben oder getrennte Wege gehen wollen. Im Vorfeld äußern sie sich dazu ähnlich. Der 38-Jährige sei sich "sehr sicher", was seine Entscheidung angehe. Und auch Michelles Entscheidung habe, wie sie erklärt, bereits vor dem Finale festgestanden.

+++ Update, 9. Dezember 2024 +++

"My Perfect Match": So überrascht Fabian seine Michelle

Fabian möchte, dass sich Michelle in Illertissen wohlfühlt. Schon beim Betreten der Wohnung entdeckt Michelle die erste Überraschung: ein Brief zur Begrüßung sowie ein gemeinsames Bild. Er möchte, dass sie "anhand von gemeinsamen Erinnerungen der Hochzeitsreise die Wohnung entdecken kann", erklärt Fabian. Michelle ist sichtlich gerührt. Im Schlafzimmer angekommen, findet Michelle das letzte gemeinsame Bild, mit der Überschrift: "My Perfect Match": "Ist ein richtig schönes Bild", stellt Michelle fest. Ihr Fazit zur Wohnung:

Fabians Wohnung ist sehr schön - sehr modern, neu. Das ist natürlich etwas, das mir sehr gut gefällt. Ich glaube, unsere Einrichtungsstile sind gar nicht so unterschiedlich. Michelle über Fabians Wohnung

Liebe geht durch den Magen: Erste gemeinsame Kochsession

Nachdem Michelle nun auch Fabians Küche kennt, schlägt er am nächsten Tag vor, mit seiner Gattin gemeinsam zu kochen. Michelle ist es bislang gewohnt, für sich selbst zu kochen - da sind es eher mal "Nudeln mit Pesto" oder TK-Gerichte. Doch Hobbykoch Fabian zeigt Michelle, wie schön auch gemeinsames Kochen sein kann. Zunächst ist Michelle nicht überzeugt, dass sie eine große Hilfe sein kann. Doch er ist voll des Lobes: "Als hätte sie nie etwas anderes gemacht!". Sein endgültiges Fazit: "Michelle hat sich super angestellt."

Das ist meine Frau - perfekt! Fabian über Michelles Künste am Spätzle-Hobel

+++ Update, 2. Dezember 2024 +++

Wiedersehens-Freude und Tränen: Erstes Treffen nach der Hochzeitsreise

Nach einigen emotionalen Aufs und Abs sind sowohl Michelle als auch Fabian wieder in die jeweilige Heimat entschwunden. Nun geht es ans große Wiedersehen nach der Trauung und der gemeinsamen Singapur-Reise. Wie wird die neue Zeit als Ehepaar? Michelle macht den Anfang und reist zu Fabian nach Bayern.

Am Bahnhof gibt es gleich die erste innige Umarmung mit Kuss. Michelle gibt zu, dass sie auf das Treffen schon einige Tage hingefiebert hatte. Fabian bringt zur Begrüßung einen Strauß Blumen mit, weil Michelle den Hochzeitsstrauß nicht so lange genießen konnte - waren beide doch schließlich gleich nach der Hochzeit nach Singapur abgereist.

Beate Quinn trifft das Ehepaar: "Was ist anders seit den Flitter-Tagen?"

Sexual- und Paartherapeutin Beate Quinn möchte sich nach der Hochzeitsreise ein aktuelles Bild von Michelle und Fabian als Paar machen und die Turbulenzen der Reise besprechen. Auf die Frage, was seit der Rückkehr nach Deutschland anders sei, reagieren beide Eheleute positiv. Der Kontakt sei "sehr intensiv", wie Fabian erklärt, "deutlich mehr als während der Hochzeitsreise".

Michelle reflektiert noch einmal die Schwierigkeiten der Reise. Sie musste sich erst an die Nähe zu Fabian gewöhnen: Es sei "herausfordernd" gewesen, mit einem fremden Menschen plötzlich rund um die Uhr zusammen zu sein. Außerdem sei die 32-Jährige ein Mensch, der "Kraft und Energie aus dem Alleinsein" ziehe.

Michelle betont allerdings noch einmal: "Es lag niemals an Fabian." Im Gegenteil:

Es ist ein großes Glück, jemanden so verständnisvollen an seiner Seite zu haben. Das ist nicht selbstverständlich. Michelle über Fabian

Michelle zu Fabian: "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du so verständnisvoll bist." Sie ist sichtlich gerührt, als sie erzählt, dass Fabian sie bereits jetzt an erste Stelle setze. Er reagiert darauf wiederum gerührt und offenbart ihr: "Du [Michelle] hast die Sonne mitgebracht." Und auch auf Instagram erklärte der 38-Jährige zuletzt, dass man ihn nicht bemitleiden, sondern um Michelle beneiden müsse.

An der Bindungsangst arbeiten

Zu guter Letzt möchte Beate Quinn noch, dass Michelle und Fabian einander eine Sache sagen, die sie besonders schön an der jeweils anderen Person finden. Fabian macht den Anfang: "Wo du heute aus dem Zug gestiegen bist: Dein Strahlen hat mich mal wieder umgehauen!" Und er fügt noch hinzu: "Da geht einem schon das Herz auf." Michelle ist sichtlich gerührt und antwortet ihrerseits: "Ich fand es sehr schön, dass du mir Blumen mitgebracht hast."

Die Paar- und Sexualtherapeutin erklärt dem Paar noch einmal, wie schwer es sei, Bindungsangst zu überwinden. Sie sieht Michelle und Fabian aber auf einem guten Weg.

+++ Update, 25. November 2024 +++

Immer der Nase nach bei Michelle und Fabian

Nach dem Bungee-Drama der vergangenen Woche gehen Michelle und Fabian jetzt zu risikoärmeren Aktivitäten über. In Singapur dürfen sie in einer Parfümerie ihren eigenen Duft kreieren. Aus "Hochzeit auf den ersten Blick" soll quasi "Liebe auf den ersten Duft" werden.

Fabian ist motiviert und ist von dem analytischen System des Parfum-Workshops begeistert. "Wir haben unterschiedliche Düfte anhand der Persönlichkeit vorgesetzt bekommen", erklärt der Teamleiter und offenbart: "Da bin natürlich nach dem gegangen, was mir in erster Linie zusagt. Natürlich habe ich auch ein bisschen auf die Reaktionen von Michelle geachtet."

"Es ist einfach die Luft langsam raus"

Michelles und Fabians turbulente Hochzeitsreise neigt sich dem Ende zu. An ihrem letzten Abend in Singapur können die beiden die asiatische Metropole vom Wasser aus auf einer Jacht erleben. In den letzten Stunden blicken sie auf die letzten Tage zurück.

Besonders für Michelle war die Zeit mit Fabian ein Wechselbad der Gefühle. Wie sie erklärt, brauche sie ein bisschen Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten: "Ich freu mich einfach, [...] mal durchatmen zu können, vielleicht auch mal alleine", gesteht die Hörgeräteakustik-Meisterin. Die Luft sei einfach langsam raus.

Deshalb falle es ihr momentan "schon ein bisschen schwerer", Fabians Anwesenheit zu genießen. Wie Michelle weiter offenbart, sei sie bereits in eine gewisse Distanz gegangen.

Michelle hat Redebedarf

Aber nicht nur das beschäftigt Michelle. Beim Abendessen am Hafen spricht die 32-Jährige direkt an, was ihr auf dem Herzen liegt: "Ich würde mir wünschen, dass du versuchst, noch ein bisschen bei dir zu bleiben. Ich hab manchmal das Gefühl, dass du Dinge sagst, Dinge machst, um mir zu gefallen", so Michelle zu Fabian.

Sie wünscht sich mehr Authentizität seitens ihres Ehemannes - und würde es begrüßen, wenn Fabian ihr auch ehrlich widerspricht, falls er anderer Meinung ist. Diese Offenheit ist Michelle in einer Partnerschaft ungemein wichtig.

Ehemann Fabian ist erst mal verdutzt, nimmt jedoch er das Gesagte an und sieht die Bedenken seiner Frau. Auf der Rückfahrt vorbei an der Skyline Singapurs sucht Michelle nach der Aussprache die Nähe zu ihrem Ehemann. Sie schmiegt sich eng an ihn und nimmt seine Hand.

Kann das frisch vermählte Paar diese Nähe und dieses Verständnis auch mit nach Deutschland nehmen? Fabian ist optimistisch:

Es war ein schöner Abschluss. Ich freu mich einfach auf die gemeinsame Zeit und die Zukunft mit Michelle. Fabian

+++ Update, 18. November 2024 +++

Trauen sich Michelle und Fabian kopfüber in die Tiefe?

Für Michelle und Fabian geht es in Singapur hoch hinaus. Ihre Paar-Challenge? Um weiter zusammenzuwachsen, sollen die beiden einen Bungee-Sprung aus 47 Metern Höhe wagen.

Die Frischvermählten haben jedoch großen Respekt davor. "Oh Gott, mir wird so schlecht. Never ever spring ich da runter!", erklärt Michelle entgeistert und fügt hinzu: "Das Kopfüber-Runterspringen, das ist in meiner Vorstellung so schlimm." Lieber würde sie noch aus dem Flugzeug springen, als an einem Seil kopfüber zu hängen.

Beide entscheiden sich aber, zumindest auf den Turm zu gehen und dann noch einmal zu überlegen. Aber auch dort ist das Paar nicht begeistert. "Man muss nicht alles machen", erklärt Fabian und fügt scherzhaft hinzu: "Ich hab zu viel gegessen heute Morgen, das geht nicht!"

Seine Ehefrau kann sich nicht überwinden - und reagiert sehr aufgebracht: "Warum macht man nicht irgendwas, das Spaß macht?" Fabian redet beschwichtigend auf sie ein: "Ist doch egal!" Wird Michelle doch noch über ihren Schatten und in die Tiefe springen?

Michelle erklärt ihren Gefühlsausbruch: "Bungee-Jumping stand nie auf meiner Wunschliste - und ich hab jetzt einfach gemerkt, dass das gar nichts für mich ist." Sie ärgert sich über sich selbst, aber bleibt bei ihrer Entscheidung: "Ich spring da nicht runter!" Die Enttäuschung ist der 32-Jährigen allerdings anzusehen: Noch auf dem Turm kullern bei Michelle die Tränen!

Enttäuschung bei Michelle - wie reagiert Fabian?

Zurück auf dem sicheren Boden reden beide über die verpasste Chance auf eine gemeinsame Aktivität. Das Aufgeben nagt sichtlich an der 32-Jährigen.

Ich hab immer so einen gewissen Ehrgeiz an mich selbst - und ich bin schon ein mutiger Mensch und versuche, immer alles mitzunehmen, was geht. Michelle

Michelle ist sehr enttäuscht. Fabian versucht, ihr gut zuzureden. "Ich bin ihr Mann, ich bin da, um zuzuhören und ihr Support zu geben", erklärt er und erkennt: "Sie hat sich den Druck selbst gemacht, liefern zu müssen, obwohl es gar nicht erwartet wurde." Auch Michelle reflektiert: "Ich war dann einfach enttäuscht, dass man ein gemeinsames Erlebnis hat verstreichen lassen."

Spaß beim Zip-Lining

Das Alternativ-Programm lässt das vorherige Ärgernis verstreichen: Michelle und Fabian haben beim Zip-Lining in Singapur sichtlich Spaß! © Joyn / SAT.1

Michelle und Fabian suchen sich eine alternative Paar-Aktivität: Zip-Lining. Hier hat das Paar zwar auch erst Bedenken wegen der Höhe. Dann traut es sich aber doch. Und: Es macht beiden Eheleuten sichtlich Spaß!

+++ Update, 11. November 2024 +++

Harmonie oder Ruhe vor dem nächsten Sturm?

Die Hochzeitsfeier von Michelle und Fabian war nach den Wetter-Turbulenzen am Ende noch sehr schön - und auf den schönen Abend folgte die erste Nacht als Ehepaar. Alles wirkt total harmonisch zwischen den beiden, als sie Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn am nächsten Morgen begrüßt.

Es war schön, morgens aufzuwachen neben jemandem. Fabian

Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück im Hotelzimmer. Das frisch vermählte Paar erscheint schon sehr eingespielt. Auch Michelle wirkt durchweg positiv.

Ich hab das Gefühl, wir verstehen uns auch ohne Worte. Michelle

Zeit, sich intensiver kennenzulernen, haben die beiden nun während ihrer bevorstehenden Hochzeitsreise. Insbesondere Michelle möchte hier die ersten gemeinsamen Erinnerungen für die Ewigkeit schaffen.

Doch vorher gibt Beate Quinn den beiden Tipps an die Hand für die erste Zeit als Ehepaar - vor allem nach dem holprigen Start am Hochzeitstag.

Die Matching-Expertin rät Michelle, in Krisensituationen, in denen sie sehr emotional reagiert, auch wieder einen Schritt auf Fabian zuzugehen. Schließlich war er auch schon am Tag der Hochzeit mit all den Unwägbarkeiten und Wetterkapriolen in der Krise der Ruhepol. Die Expertin sieht aber auch: "It’s a match" - alles passt bisher zwischen den Frischvermählten.

"Jeden Tag ein Date": Fabian will Michelle weiter kennenlernen

Ihre Hochzeitsreise führt Michelle und Fabian nach Singapur. Dort angekommen stellen beide fest, dass sie sich unter normalen Umständen erst einmal daten würden. Fabian sagt scherzhaft, dass sie nun "jeden Tag ein Date" haben können. Doch die Harmonie hält nicht an.

Plötzlich ist alles anders!

An einem Tag herrscht Sonnenschein, am nächsten sind dunkle Wolken am Beziehungshimmel zu sehen: Michelle hat aus dem Gespräch mit Fabian heraus das Gefühl, dass ihrem Neu-Ehemann etwas fehlt und er ihr die Schuld gibt. "Er will ja mehr und ich hab ihm nicht genug gegeben", so Michelles Angst. Fabian kann seine Gefühle ihr gegenüber offener zeigen und auch artikulieren. Damit setzt er seine frisch gebackene Ehefrau unbewusst unter Druck.

In einem Gespräch mit Dr. Sandra Köhldorfer wird klarer, dass Michelles Bindungsängste Schuld daran sind, dass sie Fabians Bemerkungen anders aufgefasst hat, als sie gemeint waren. Das Paar klärt das Missverständnis.

Ich muss meine eigene Unsicherheit auch ablegen, so wie er seine Unsicherheiten ablegen muss, muss ich meine Unsicherheiten ablegen. Michelle

Endet die Hochzeitsreise im Drama?

Eine Aufgabe könnte dafür sorgen, dass Michelles und Fabians Hochzeitsreise erneut droht, in einem Drama zu enden: Wie in der Vorschau auf die nächste Folge zu sehen ist, stehen die beiden vor dem (Bungee-)Sprung ihres Lebens.

Ich häng' mich nicht an so ein verkacktes Seil! Warum macht man nicht irgendwas, das Spaß macht? Michelle

+++ Update, 4. November 2024 +++

Michelles und Fabians Trauung, droht zum Desaster zu werden

Die erste "Hochzeit auf den ersten Blick" ist bereits geglückt: Pia und Toni gaben als erstes Match der 11. Staffel einander das Jawort.

Doch so romantisch die Zeremonie von den beiden ablief, umso dramatischer ist die "Hochzeit auf den ersten Blick" des zweiten Paares: Michelle und Fabian. Denn ihre Trauung muss kurz vor dem großen Moment abgebrochen werden. Eine böse Überraschung, die es in dieser Form noch nie bei "Hochzeit auf den ersten Blick" gab.

Regen-Drama bei Michelle und Fabian

Schlimmer hätten es Braut und Bräutigam wirklich nicht treffen können. Die Gäst:innen haben bereits Platz genommen, der Bräutigam wartet gespannt: Alle sind bereit für den großen Moment. Nur noch wenige Augenblicke, bis Braut und Bräutigam sich zum ersten Mal sehen.

Doch dazu kommt es nicht: Der Himmel zieht sich mit dicken schwarzen Wolken zu und die ersten Regen-Tropfen erreichen die Hochzeits-Gesellschaften. Die Situation verschärft sich, dann der Schock für Michelle und Fabian: Ihre Hochzeit muss wegen des extremen Wetters abgebrochen werden.

Das hat ja nicht gut geendet! Michelle

"Keinen Bock mehr": Bricht Braut Michelle ab?

Wenn das mal kein schlechtes Omen ist? Aber die wichtigeren Fragen: Kann die Trauung noch stattfinden - und will das Brautpaar unter diesen Umständen überhaupt noch heiraten?

Die Braut kämpft: Die Emotionen von Michelle kochen nach der geplatzten Trauung hoch. "Also jetzt gerade ist es so, dass ich gleich die Nerven verliere - und auch meinen Humor. Ich habe jetzt keine Lust mehr", gesteht sie unter Tränen. Die wachsende Aufregung und das Warten setzen der heiratswilligen 32-Jährigen dermaßen zu, dass sie mit dem Gedanken spielt, die Hochzeit vollends platzen zu lassen.

Ich hab' keinen Bock mehr! Michelle

Und wie sieht es bei Fabian aus? "Wir haben fünf, sechs Monate aufeinander gewartet, da tun die paar Minuten […] auch nichts mehr", erklärt der Bräutigam gelassen.

Zweite Chance für die Trauung

Während Fabian und Michelle angespannt auf ihren großen Moment warten, versucht das gesamte Team von "Hochzeit auf den ersten Blick" unter Hochdruck, die Trauung zu retten. Mit Erfolg: Trau-Tisch, Stühle und Dekoration können an einem wettergeschützten Ort wieder aufgebaut werden. Doch kann die Zeremonie nach Michelles Nervenzusammenbruch überhaupt stattfinden?

Zu Hilfe eilt Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer, die der Braut wieder Mut gibt. Das persönliche Gespräch trägt Früchte: Michelle lässt sich weiterhin auf das Experiment ein. All der Stress und die Anspannung sind schließlich vergessen, als sich Michelle und Fabian endlich gegenüberstehen.

Das lange Warten hat sich für Fabian bereits gelohnt: "Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich nur: 'Wow, die Frau ist wunderschön!'" Und auch Michelle strahlt beim Anblick ihres Zukünftigen über beide Ohren.

Mit einem "Ja, ich will" besiegeln beide ihren mutigen Entschluss, den Bund fürs Leben einzugehen. Und siehe da: Kaum ist das Paar verheiratet, kommt die Sonne wieder zum Vorschein. Sowohl die Expert:innen als auch die Familien des Paares sind sich bereits sicher: Michelle und Fabian passen perfekt zueinander. Und auch die 32-Jährige blickt positiv in die Zukunft:

Ich hab ein absolut gutes Bauchgefühl. Michelle

Dunkle Wolken in Singapur

Ob das schlechte Omen greift oder ihre Ehe von Sonnenschein begleitet wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Doch bereits die Vorschau auf Folge 3 lässt nichts Gutes erahnen: Während ihrer Hochzeitsreise in Singapur ziehen erneut dunkle Wolken auf.

+++ Ursprüngliche News +++

Michelle und Fabian suchen die große Liebe

Den Bund fürs Leben einzugehen, ist ein riesiger Schritt. Besonders, wenn man sich zuvor noch nie gesehen hat. Diesem einmaligen Sozial-Experiment stellen sich dieses Jahr wieder zwölf mutige Singles bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Sie wollen die große Liebe finden und eine Partnerschaft fürs Leben eingehen. Und die Chancen stehen gut! Denn auch in Staffel 11 helfen die Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst dabei, perfekte Paare unter wissenschaftlichen Aspekten zu finden.

Auf dieses emotionale Abenteuer lassen sich auch der 38-jährige Fabian aus Illertissen und die 32-jährige Michelle aus Castrop-Rauxel ein, die ein weiteres Paar in der 11. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" bilden.

Die beiden haben ganz großes Potenzial für die große Liebe. Matching-Expertin Beate Quinn

"Hochzeit auf den ersten Blick" - neun Episoden, ab 28. Oktober 2024 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn sowie einzigartige Einblicke zur 11. Staffel bereits ab 21. Oktober 2024 exklusiv auf Joyn.