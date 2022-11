Entscheidung im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022: Wer ist aus noch zusammen, wer hat sich getrennt?

Anzeige

Das Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 war für einige Kandidat:innen eine emotionale Achterbahnfahrt. Wer hat sich für die Ehe entschieden - und welche Paare gehen künftig getrennte Wege?

Ehe oder Scheidung? So haben sich die Paare entschieden:

Jaqueline und Peter - zusammen

Auch in Folge 8 von "Hochzeit auf den ersten Blick" können Peter und Jaqueline kaum den Blick voneinander abwenden. Die beiden wirken sehr vertraut und zutiefst verliebt. Gegenüber der Expert:innen gesteht Peter: "Ich gehe mit dem Gefühl raus, dass ich angekommen bin."

Christoph und Nadine - getrennt

Im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" erscheint Nadine ohne Christoph. In den Flittertagen in Amsterdam kippte die Stimmung zwischen dem Paar und Christoph reiste vorzeitig ab. Im Nachgang sprechen sowohl Nadine als auch Dr. Sandra Köhldofer über die vergangenen Wochen und erklären, warum sie trotzdem an das Experiment glauben. Christoph und Nadine sind getrennt.

Kinga und Morten - zusammen

Im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" trägt das Paar zunächst keine Eheringe. Die Entscheidung für die Ehe wollen sie erneut im Finale fällen. "Das Experiment ist noch nicht vorbei. Das geht jetzt erst richtig los", erklärt Kinga. Morten hat sich eine Überraschung für seine Frau ausgedacht: Er schenkt seiner Frau eine Rose und drückt damit seine Gefühle für sie aus. Kurz darauf steckt sich das Paar erneut ihre Eheringe an und die beiden laufen gemeinsam durch den Ausgang.

Jana und Markus - zusammen

Wie auf Wolke sieben schweben Jana und Markus zur Entscheidung im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick". Das Experiment ist definitiv geglückt. "Ich liebe dich", sagt die 26-Jährige ihrem Mann ganz gerührt. Das ist das erste Mal, dass ihr diese Worte über die Lippen gehen. Damit ist die Entscheidung des Paares klar: Sie wählen die Ehe.

Michaela und Oliver - zusammen

"Großes Kompliment an euch drei", lobt Oliver die Expert:innen im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick". Beide sind glücklich, das ist offensichtlich. Michaela ergreift das Wort: "Ich möchte mich bei dir bedanken, wie du mit mir umgehst. Du bist ein liebevoller Partner. Das habe ich mir immer gewünscht." Dann fügt sie hinzu: "Ich hoffe, dass du nie wieder aus meinem Leben gehst." Dahingehend kann der 43-Jährige sie beruhigen: "Ich gebe dich nicht mehr her", versichert er ihr. Oliver und Michaela entscheiden sich für die Ehe.

Natascha und Dennis - getrennt

Schon in den Flittertagen zogen dunkle Wolken über dem frisch verheirateten Paar auf. Bei der Entscheidung im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" sagen Natascha und Dennis, dass sie sich nicht unter Druck setzen lassen wollen und einander ohne Kameras besser kennenlernen möchten. Schlussendlich gehen die beiden jedoch getrennte Wege und verlassen den Raum durch zwei verschiedene Türen.

Auch weiterhin berichten wir über die Paare von "Hochzeit auf den ersten Blick". Sollte es interessante Neuigkeiten geben, erfährst du sie hier.