Natascha lässt sich in diesem Jahr auf das große Experiment ein und wird bei "Hochzeit auf den ersten Blick" einen völlig Fremden heiraten. Im Interview verrät die 30-Jährige, weshalb sie in der Vergangenheit verletzt wurde und warum sie den Traum von der großen Liebe nicht aufgibt.

Natascha ist 30 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Aachen und ist von Beruf Rettungssanitäterin. Selbst bezeichnet sich Natascha als spontan und hilfsbereit.

Pferde, Showtanz und Fitnessstudio

In ihrer Freizeit reitet Natascha gerne und ist Teil einer Showtanzgruppe. Da ihr Beruf als Rettungssanitäterin viel körperliche Anstrengung mit sich bringt, trainiert die 30-Jährige regelmäßig im Fitnessstudio für Job und Gesundheit.

Kein Liebesglück in der Vergangenheit

In Beziehungen hatte Natascha bisher weniger Glück. Ein Umstand, der die 30-Jährige bis heute verfolgt: "Wenn man in der Vergangenheit schon so viel verletzt worden ist, ist die Bindung zwischen Mann und Frau nicht mehr wie so früher", meint Natascha. In früheren Beziehungen sei sie betrogen wurde, was letzten Endes zu einem Verlust des Selbstbewusstseins führte.

Natascha: "Ich vermisse es einfach so, jemanden an meiner Seite zu haben"

Auch wenn frühere Beziehungen unglücklich geendet haben mögen, ihr Singledasein möchte Natascha trotzdem aufgeben: "Ich vermisse es einfach so, jemanden an meiner Seite zu haben." Nähe, Zärtlichkeit, aber auch der einfache Austausch mit dem Partner würden ihr fehlen.

"Es wäre einfach so toll, dieses Gefühl noch mal zu erleben"

Für die Zukunft wünscht sich Natascha, sich noch mal richtig verlieben zu können. "Dieses Glücksgefühl, Schmetterlinge im Bauch zu haben, das Herzrasen, den Partner einfach nur umarmen zu wollen … Es wäre einfach so toll, dieses Gefühl noch mal zu erleben."

