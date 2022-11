Das Wichtigste in Kürze Die 9. Staffel läuft seit dem 3. Oktober. Lies hier mehr über die Sendezeiten oder verschaff dir einen Überblick über alle Infos.

Die Steckbriefe der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten findest du hier.

Bist du bereit für die Ehe? Mach den Test mit Dr. Sandra Köhldorfer.

Anzeige

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" begegnen sich die Singles zum ersten Mal auf dem Standesamt. Wer in Staffel 9 miteinander gematcht wird und wer sich auch das Jawort gibt, kannst du hier im Überblick nachlesen.

Diese Singles wurden bereits verheiratet:

Jaqueline und Peter

In Folge 1 kann es Jaqueline kaum glauben, als sie ihren zukünftigen Mann zum ersten Mal erblickt: "Oh Gott, du riechst so gut! Du bist so schön! Und du hast so schöne Augen!", sprudelt es nur so aus ihr heraus. Der Bräutigam kann seine Augen auch nicht von seiner Braut abwenden. "Ein Wort: Wow!", fasst Peter den ersten Eindruck zusammen. Wenig überraschend geben sich beide ein überschwängliches Jawort. Der krönende Abschluss: ein Kuss.

Christoph und Nadine

Die schönsten Momente in Folge 2 der 9. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" können definitiv Christoph und Nadine für sich verbuchen. Nach seiner Trauung gibt sich das frisch gebackene Ehepaar überglücklich und beweist beim Baumstammsägen, dass es bereits an einem Strang ziehen kann. In wenigen Handgriffen ist das Holzstück entzweit und Christoph ist sich sicher: "Uns kann kein Hindernis mehr aufhalten!"

Anzeige

Anzeige

Kinga und Morten

Mit Kinga und Morten wurde in Folge 3 ein weiteres Traumpaar zusammengeführt. Schon die ersten Worte ihres Ehemannes in spe sorgen bei der 38-Jährigen für Schmetterlinge im Bauch: "Lass uns zum Standesamt fahren, heiraten und einfach nur glücklich sein", lautet ein Satz in seinem Brief an seine Frau. Nach der Hochzeit ist Kinga glücklich, "dass da ein Mann steht, der lacht, der sich auf mich freut, mich mit offenen Armen empfängt und Lust hat, die Reise mit mir zu gehen".

Jana und Markus

Jana und Markus geben sich in Folge 4 das Jawort. Mit ihrem Auftreten will die 26-Jährige ihrem Zukünftigen gefallen: "Hoffentlich strahlt er mich an und denkt sich: 'Oh mein Gott, was für eine schöne Frau kommt da?'", erzählt sie kurz vor der Hochzeit. Dann ist der große Moment gekommen. Während der Zeremonie kann Markus kaum den Blick von seiner Braut abwenden. "Ich find ihre Augen total mega. Ihre Augen, ihre Haarfarbe. Rote Haare. Ich find's so mega. Es passt super", schwärmt er.

Anzeige

Michaela und Oliver

Der große Tag für Oliver und Michaela ist gekommen. Die Braut kann es noch gar nicht fassen. Es sei ein bisschen wie in einem Film, erklärt sie. So läuft auch die nachfolgende Hochzeit ab - wie im Film. Inklusive weicher Knie, dem gewissen Wow-Effekt und romantischen Küssen. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt im Nachgang nicht, denn jetzt geht es weiter in die Flitterwochen in die Toskana.

Natascha und Dennis

Für Natascha und Dennis ist nun endlich der große Tag gekomen. Sie lernen sich am Standesamt kennen. Eine Kuss gibt es nach der Eheschließung aber nicht, ganz zu Nataschas bedauern. Warum keiner der beiden die Initiative ergriffen hat und ob der Kuss noch nachgeholt wird, kannst du in der News nachlesen.

Anzeige

Anzeige

Wer sind die Kandidaten und Kandidatinnen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"?

Verschaff dir einen Überblick über alle Singles der 9. Staffel. Wer sind sie? Was für eine:n Partner:in wünschen sie sich? Lies dir hier die Steckbriefe aller Kandidat:innen durch.

"Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.