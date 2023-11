Anzeige

Besuch für Alexandra und Heiko: Matching-Expertin Beate Quinn kommt bei den Frischvermählten vorbei. Heikos erster Besuch bei seiner Frau ist für Beate nämlich eine gute Gelegenheit, dem Paar mal so richtig auf den Zahn zu fühlen.

+++ Update, 30. Oktober 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Zurück im Alltag: Beate Quinn sieht bei Alex und Heiko beim Hausbesuch nach dem Rechten

Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn schaut bei Alexandra und Heiko nach dem Rechten. © SAT.1

In Schwäbisch-Hall steht ein besonderer Besuchstermin für Beate Quinn an. Die Paar- und Sexualtherapeutin möchte bei Alexandra und Heiko nachhaken, wie das neue Eheleben funktioniert.

Alexandra und Heiko über ihre Hochzeitsreise

Was die Expertin besonders interessiert: die Hochzeitsreise! Wie war es für die beiden Wildfremden, auf einmal so nah beieinander zu sein? Für Heiko zumindest scheint das kein Problem gewesen zu sein - im Gegenteil: "Für mich hat sich das keine Sekunde zu eng angefühlt", schwärmt er. Auch Alexandra zieht ein positives Fazit: Die Tipps für eventuelle Streitigkeiten auf Reisen, die ihnen Beate im Vorfeld mit auf den Weg gegeben hatte, hätten die beiden gar nicht gebraucht, so die Ehefrau nach der Hochzeitsreise. Selbst Beate ist von diesem harmonischen Ergebnis beinahe verwundert.

Anzeige

Sexuell auf einer Wellenlänge?

Und dann wird es noch pikant. Die Matching-Expertin möchte wissen, wie es denn in Sachen Intimität bei den beiden läuft. Zu viel will das Ehepaar da nicht verraten. Nur so viel: "Da haben wir eine sehr gute Basis gefunden […]. Wir sind da auf dem völlig gleichen Level", gibt Heiko preis. Das macht auch Beate glücklich: Um dieses Match muss sie sich wohl vorerst keine Sorgen machen.

Wie es mit Alexandra und Heiko weitergeht, erfährst du jeden Montag bei "Hochzeit auf den ersten Blick" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Übrigens: Die nächste Folge kannst du bereits jetzt exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen.

Hier geht's zur 7. Folge auf Joyn:

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 23. Oktober 2023 +++

Alexandra besucht Heikos Stammlokal

Wird es mehr als ein Schinken-Käse-Baguette? Alexandra besucht zum ersten Mal das berühmt-berüchtigte "Casablanca" mit Ehemann Heiko. © SAT.1

Nach einer kurzen Trennung sind Heiko und Alexandra wieder vereint. Dieses Mal verschlägt es die beiden in Heikos Stammlokal "Casablanca". Der Biergarten wurde bereits in der Hochzeitsrede groß angekündigt. Als Teil von Heikos Alltag soll Alexandra nun auch einen Einblick in das Lokal erhalten. Seine Freund:innen Michaela und Timo gesellen sich zu den beiden und quetschen sie über ihre gemeinsame Zeit in Costa Rica aus.

Heiko gerät direkt ins Schwärmen: "Ich hätte nicht gedacht, dass wir zwei uns so blind und toll verstehen." Alexandra erzählt voller Begeisterung, wie sich Heiko auf dem Surfbrett in die Wellen stürzte. Dass es für die beiden ungewohnt war, wieder allein aufzuwachen, zeigt, wie sehr sie bereits füreinander empfinden. Für Timo und Michaela ist klar: Die beiden sind bis über beide Ohren verliebt. "Die zwei treten so auf, als ob sie sich nicht zwei Wochen kennen, sondern schon ein halbes Jahr miteinander zusammen sind."

Heiko sieht Alexandras Wohnung zum ersten Mal

Nachdem Alexandra schon in Heikos Wohnung zu Besuch war, besichtigt jetzt Heiko die Wohnung der 39-Jährigen in Schwäbisch-Hall. Beim Betreten von Alexandras vier Wänden fallen ihm sofort die gemeinsamen Fotos auf, die sie bereits gut sichtbar aufgehangen hat. Ihre gesamte Einrichtung und die Erinnerungen, die an ihren Wänden hängen, passen für Heiko genau in das Bild, das er von seiner Braut bis jetzt bekommen hat. Nur mit einer Sache hat er nicht gerechnet: Eine Wand in ihrem Schlafzimmer ist in Pink gestrichen.

Der Diplom-Informatiker ist zwar überrascht, aber für ihn ist das nicht weiter tragisch: "Es ist ihre Wohnung und wenn sie sich so wohl fühlt, ist das gut und mich stört das nicht." Alexandra hat für ihren Mann auch schon eine Schublade frei gemacht. Das frischvermählte Paar genießt die Zweisamkeit auf Alexandras Balkon mit einem Glas Wein. Einer schönen gemeinsamen Zeit, steht also nichts mir im Wege.

Wie geht es bei Alexandra und Heiko weiter? Das siehst du jeden Montag in der neuen Folge "Hochzeit auf den ersten Blick" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Außerdem kannst du die nächste Folge immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+ streamen.

Hier geht's zur 6. Folge auf Joyn:

+++ Update, 16. Oktober 2023 +++

Die Hochzeitsreise neigt sich dem Ende zu

Der letzte Abend auf Costa Rica ist angebrochen. Alexandra wählt für das gemeinsame Abendessen ein besonderes Outfit. Während sich die 39-Jährige meistens sportlich-schick kleidet, zieht sie zum Dinner einen blauen Rock und ein rückenfreies Oberteil an. Heiko ist beim Anblick seiner Ehefrau hin und weg. "Wunderschön", kommentiert er und strahlt über das ganze Gesicht.

Der 46-Jährige begrüßt Alexandra mit einem Cocktail. Die Stimmung ist gelöst, positiv blickt Heiko in die gemeinsame Zukunft. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Ehe eine Chance hat", sagt er und ergänzt: "Aktuell sehe ich keinen Punkt, wo ich sage, das ist eine Herausforderung. Nichts, was wir nicht hinbekommen."

Die Senior-Marketing-Managerin sieht das ähnlich: "Davon bin ich auch überzeugt. Dass uns jetzt so schnell nichts mehr aus der Bahn werfen kann." Dennoch gibt sie zu bedenken: "Ich glaube aber schon, dass bestimmt noch irgendwas kommt, was uns überraschen lässt: 'Ach krass, sind wir dann doch so verschieden.'" Angst macht ihr der Gedanke jedoch nicht: "Was mich absolut sorgenfrei in so eine Vorstellung reingehen lässt, ist, dass ich mir echt sicher bin, dass wir das hinkriegen. Weil wir das beide wollen, dass wir das gelöst bekommen."

Heiko singt erneut für seine Angebetete

Heiko hat sich noch eine Überraschung für Alexandra ausgedacht. Am Abend zuvor hatte sie sich von ihm gewünscht, dass er eines Tages ein bestimmtes Lied für sie singt. Und diesem Wunsch seiner Ehefrau kommt er gern nach. Gefühlvoll singt der Sänger einer Hochzeitsband "Wonderwall" von Oasis. Alexandra ist mehr als gerührt: "Ich bin wunschlos glücklich."

Im Clip: Schon bei der Hochzeit sang Heiko für Alex Clip Pure Romantik: Heiko singt ein Lied für seine Frau Alexandra kann ihren Augen und Ohren nicht trauen, als ihr frisch Angetrauter sie für eine ganz besondere Überraschung zur Seite nimmt. Außerdem genießen die beiden ihren Hochzeitstanz und erfahren, wohin es für sie in den Flitterwochen geht! 10:23 Min

Ab 6

Alexandra sieht zum ersten Mal Heikos Wohnung

Zurück in Deutschland angekommen wird sich nun zeigen, ob Alexandra und Heiko auch im Alltag harmonieren. Die 39-Jährige begleitet Heiko zu sich nach Hause. Neugierig öffnet Alexandra die Wohnungstür - und es entfährt ihr: "Oha, okay." Sie erklärt: "Ich war ja vorbereitet, dass hier Frauenbilder hängen. Aber du machst die Wohnungstür auf und du siehst halt sofort dieses Bild."

Alexandra: "Du hast viele fremde Frauen in deiner Wohnung hängen"

Und bei einem Bild einer Fremden bleibt es nicht. Alexandra weiter: "Aber dann doch so viele. Und dann auch mit Gesicht. Und dann kam das nächste … " Zu ihrem Ehemann sagt sie: "Du hast viele fremde Frauen in deiner Wohnung hängen." Der Diplom-Informatiker verspricht: "In Zukunft gibt's dann nur noch eine." Alexandra fängt sich jedoch schnell: "Es war kurz irritierend. Weil ich mir gedacht habe: 'Warum hängt man sich als alleinlebender Mann so real Frauen hin?' Aber dann war's irgendwie für mich okay." Abgesehen von den Bildern fremder Frauen wartet auch eine liebevolle Hochzeitsdekoration auf die beiden. Ein Willkommensgruß von Heikos Freunden.

Die erste Trennung

Dann heißt es das erste Mal, Abschied nehmen für das Ehepaar. Doch nach nur zwei Tagen steht das Wiedersehen bevor. Heiko erwartet seine Ehefrau mit einer großen Veränderung in seiner Wohnung. Er hat die ersten Frauen-Bilder abgehängt und umdekoriert. Die 39-Jährige ist überwältigt: "Ich war echt baff, dass er das Frauenbild abgehangen hat." Und fügt hinzu: "Ich finde es eine superschöne Geste, aber ich hätte es niemals von ihm verlangt." Und nicht nur mit dieser Aktion zeigt Heiko, wie wichtig ihm eine gemeinsame Zukunft mit seiner Ehefrau ist. Er überreicht ihr einen Wohnungsschlüssel für sein Zuhause. Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin ist überglücklich: "Das hat mich sehr berührt und bedeutet mir sehr viel." Bleibt alles so harmonisch bei den beiden?

Die 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Bei Joyn PLUS+ kannst du bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung die nächste Folge sehen.

+++ Update, 11. Oktober 2023 +++

Sportliches Kennenlernprogramm für Heiko

Heiko wird von Ehefrau Alexandra in die Welt des Yoga eingeführt. © SAT.1

Alexandra und Heiko erleben die letzten Tage ihrer traumhaften Hochzeitreise in Costa Rica. Wie im exklusiven Bonusclip zu Folge 3 zu sehen ist, hat die 39-Jährige eine Yoga-Stunde für ihren Ehemann vorbereitet. Kann die gemeinsame Aktivität die Bindung zwischen ihnen stärken? Alexandra ist sich sicher: "Es ist hilfreich, wenn man dem anderen seine Interessen zeigt, um vielleicht einfach auch besser nachzuvollziehen, was der andere macht."

Obwohl sich Heiko auf das sportliche Kennenlernprogramm einlässt, kann er sich nicht so richtig mit der philosophischen Lehre aus Indien anfreunden. "Yoga wird, glaube ich, nicht mein neuer Lieblingssport", gesteht der 46-Jährige. "Ich bin jemand, der ein bisschen mehr Action braucht." Außerdem sei er "nicht so beweglich".

Gemeinsame Erlebnisse verbinden

Nach der Yoga-Session spricht das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar über seine gemeinsame Zipline-Erfahrung über dem Dschungel Costa Ricas. Heiko bedankt sich bei seiner Frau, dass sie sich um ihn gekümmert hat. "Es zeigt mir einfach den Menschen, den ich kennengelernt habe. Du bist so ein fürsorglicher Mensch. Da habe ich das Glück gehabt, in den Genuss zu kommen." Rührende Worte des Diplom-Informatikers. Doch wie werden die beiden den Stresstest "Alltag" bewältigen?

Der erste Besuch zu Hause

Nach einer ereignisreichen Hochzeitsreise folgt das Kennenlernen in den eigenen vier Wänden. Als Alexandra zum ersten Mal die Wohnung ihres Ehemannes betritt, staunt sie nicht schlecht. Nicht nur im Flur, auch im gesamten Wohnbereich findet die 39-Jährige viele Frauen bei Heiko vor. "Ich war ja drauf vorbereitet, dass hier Frauenbilder hängen. Aber dann doch so viele?"

Was wird die Senior Marketing Managerin noch alles in Heikos trautem Heim entdecken? Wie es für die beiden weitergeht, erfährst du schon jetzt in Folge 4 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor der TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ oder am Montag, 16. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 9. Oktober 2023 +++

Heiko hat ein mulmiges Gefühl

Auf dem Standesamt gaben sich Alexandra und Heiko das Jawort, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben. © SAT.1 / Christoph Assmann

Im paradiesischen Costa Rica erwartet Alexandra und Heiko nicht nur Entspannung, sondern auch Action. Im Dschungel wollen beide Zip-Lining in 100 Meter Höhe ausprobieren. Während Alexandra voller Vorfreude ist, hat Heiko großen Respekt vor der Seilrutsche. Doch mit Alexandras Unterstützung überwindet er sich und beide rauschen über die Wipfel des Urwaldes. Heiko ist begeistert: "Dieses Zip-Lining heute zusammen mit meiner Frau zu machen … Dieser Adrenalin-Cocktail, der am Anfang durch den Körper rauscht. Das ist ein Erlebnis, das uns zusammenschweißt."

Gleiche Wellenlänge

Für noch mehr Adrenalin sorgt als nächstes ein Surfkurs. Eine weitere Premiere für Heiko, der im Gegensatz zu Alexandra noch nie auf einem Surfbrett gestanden hat. Nach einer kurzen Einweisung und ein paar wackeligen Versuchen reiten Alexandra und Heiko erfolgreich und überglücklich die ersten Wellen. "Ich glaube, wenn das so weitergeht, werden am Ende der Reise die ersten Gefühle bei mir und vielleicht auch bei ihr vorhanden sein, mit denen wir wunderbar in die kommende Zeit starten werden", freut sich Heiko.

Alexandra fühlt sich ebenfalls sehr stark zu ihrem Ehemann hingezogen: "Es ist schon erstaunlich, dass ich eigentlich permanent seine Nähe suche. Wir sind drei Minuten von einer Welle getrennt und sofort habe ich das Bedürfnis, zu gucken, wo er ist, und auf ihn zuzurennen, weil ich das einfach mit ihm teilen möchte." Ob es so harmonisch für die beiden weitergeht?

Das siehst du bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023, immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Außerdem kannst du dir immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bereits die nächste Folge bei Joyn PLUS+ anschauen. Du hast Folge 3 von "Hochzeit auf den ersten Blick" verpasst? Auf Joyn und bei Joyn PLUS+ kannst du sie dir jederzeit in ganzer Länge in der Wiederholung anschauen.

+++ Update, 2. Oktober 2023 +++

Der erste Tag als Ehepaar

Alexandra und Heiko sind das erste Paar der 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann

Sie kennen sich noch keine 24 Stunden - und sind schon verheiratet: In Folge 1 von "Hochzeit auf den ersten Blick" gaben sich Alexandra und Heiko das Jawort, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben.

Kein Wunder, dass die erste Nacht als Ehepaar für die beiden etwas ganz Besonderes war. "Es hat sich alles sehr natürlich angefühlt und irgendwie echt gut", offenbart Alexandra am Morgen nach ihrem großen Tag. "Die Gefühle […] sind nicht verschwunden. Im Gegenteil: Die sind safe da." Heiko pflichtet seiner Ehefrau bei und ist sich sicher: "Unsere Ehe wird großartig."

Es fühlt sich an, als wären es mindestens Wochen, Monate, dass ich Alex schon kenne. Heiko

Costa Rica, Baby!

Doch eine Schwierigkeit könnte auf das frisch vermählte Paar während ihrer Hochzeitsreise zukommen. Denn wie Alexandra preisgibt, würde sie sich mit zu viel Nähe von Heiko schwertun. Ob sich auf der Reise größere Probleme zeigen werden? Schließlich erwartet die beiden in Costa Rica ein neues, intensiveres Kennenlernen.

Angekommen in der paradiesischen Region rund um Quepos ziehen die Frischvermählten in ihre luxuriöse Honeymoon-Suite mit Dachterrasse und privatem Whirlpool ein. "Es läuft einfach gerade wie im Flug an uns vorbei", kann Alexandra ihr Glück kaum fassen. "Morgen aufzustehen mit dem Pazifik vor dem Fenster […] und den Geräuschen des Regenwalds im Hintergrund wird ein einmaliges Erlebnis", ist sich Heiko sicher.

Der erste Morgen in paradiesischer Umgebung

Schöner kann die Hochzeitsreise nicht beginnen! Alexandra und Heiko genießen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen - und kommen sich immer näher. "Ich freue mich einfach, dass Heiko neben mir ist", offenbart Alexandra. "Es fühlt sich so natürlich an, nicht, als würden wir uns erst drei Tage kennen." Auch Heiko ist verblüfft, dass die Chemie zwischen Alexandra und ihm auf Anhieb zu stimmen scheint.

Die anfängliche Sorge vor zu viel Nähe ist bei der Senior Marketing Managerin verschwunden. "Wir haben beide das gleiche Bedürfnis gerade nach Nähe", erklärt Alexandra. Nach der kurzen Zeit könne Heiko sie schon lesen, wann es zu viel sei. "Das rechne ich ihm megahoch an", zeigt sich die 39-Jährige dankbar.

Alexandra und Heiko kommen sich im Whirlpool näher

Am Abend ziehen stürmische Gewitterwolken in Costa Rica übers Land. Der Stimmung von Alexandra und Heiko kann das aber nichts anhaben. Die beiden stoßen mit einem Gläschen Schaumwein auf den Beginn ihrer frischen Ehe an und genießen den Abend zu zweit im Whirlpool.

"Sie hat eine echt großartige Figur, sie sieht echt ziemlich heiß aus", schwärmt Heiko von seiner Ehefrau Alexandra im Bikini. Auch die Senior Marketing Managerin fühlt sich zu dem Diplom-Informatiker hingezogen. Der krönende Abschluss des Tages: zärtliche Küsse.

Ob es für die beiden so harmonisch weitergeht, erfährst du schon jetzt in Folge 3 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+ oder am Montag, 9. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT1. und auf Joyn.

+++ Update, 25. September 2023 +++

Wird Heiko Alexandra überzeugen?

Heiko ist Teilnehmer der 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1/Christoph Assmann

Für ihren großen Tag hat sich Alexandra ein ganz besonderes Outfit ausgesucht: In einem edlen Zweiteiler, bestehend aus einem figurbetonten Rock und einem spitzenbesetzten Oberteil, will sie auf ihr Match treffen. Ihren Freundinnen gesteht sie kurz vor der Hochzeit ihre größte Sorge: "Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, dass er mir optisch wirklich nicht gefällt."

Alexandra ist hin und weg von ihrem Bräutigam

Eine Sorge, die kurz darauf zerplatzt wie eine Seifenblase. Denn als die 39-Jährige auf dem Standesamt das erste Mal ihren Bräutigam erblickt, strahlt sie übers ganze Gesicht. Und auch Heiko ist vom Anblick seiner Braut überwältigt. Glücklich geben sie einander das Jawort. Doch das ist nicht das einzige romantische Highlight an ihrem Hochzeitstag. Heiko überrascht seine Alexandra mit einer Gesangseinlage am Klavier und singt für sie Ed Sheerans Ballade "Perfect". Wird ihre Liebesgeschichte so perfekt weitergehen?

"Hochzeit auf den ersten Blick" in SAT.1, auf Joyn und bei Joyn PLUS+ anschauen

Das siehst du bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023, immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Außerdem kannst du dir immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bereits die nächste Folge bei Joyn PLUS+ anschauen. Du hast Folge 1 von "Hochzeit auf den ersten Blick" verpasst? Auf Joyn und Joyn PLUS+ kannst du sie dir jederzeit in ganzer Länge in der Wiederholung anschauen.

+++

Wer wagt die "Hochzeit auf den ersten Blick"?

Zwölf Singles hoffen in der Jubiläumsstaffel von "Hochzeit auf den ersten Blick", den Traummann oder die Traumfrau für ein gemeinsames Leben als Ehepaar zu finden. Sie wurden mit Hilfe eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens vom Expert:innen-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst gematcht. Die Spannung steigt. Wer trifft auf dem Standesamt aufeinander?

Alexandra: "Ich bin bereit für alles, was jetzt kommt"

Alexandra ist voller Vorfreude: Ihren Zukünftigen lernt die 39-Jährig erst auf dem Standesamt kennen. © SAT.1 / Christoph Assmann

Die erste Braut der 10. Staffel ist die 39-jährige Alexandra aus Schwäbisch-Hall (Baden-Württemberg). Sie wird auf dem Standesamt Heiko aus der Nähe von Heilbronn (Baden-Württemberg) kennenlernen. Beide haben sich noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen. Werden sie sich auf das legendäre Beziehungsexperiment einlassen, einander das Jawort geben und die erste "Hochzeit auf den ersten Blick" des Jahres feiern?

Exklusive Einblicke auf Joyn

Während Alexandra und Heiko füreinander Fremde sind, können Joyn-Zuschauer:innen die 1. Folge der neuen Staffel ab Montag, 18. September 2023, exklusiv und bereits eine Woche vor der Free-TV-Premiere in SAT.1 bei Joyn PLUS+ anschauen - und dort den leidenschaftlichen Musiker schon kennenlernen. Heiko ist 46 Jahre alt und ist neben seinem Job als Diplominformatiker Sänger einer Hochzeitsband.

Das sind die weiteren Singles in der Jubiläumsstaffel

Aber nicht nur Alexandra und Heiko suchen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" die große Liebe. Das sind die anderen Kandidatinnen und Kandidaten:

Welche Singles sind ein Match? Wer heiratet wirklich? Und wie geht es danach für die Paare weiter? "Hochzeit auf den ersten Blick" - ab 18. September 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+; Free-TV-Premiere in SAT.1 und auf Joyn am 25. September 2023 um 20:15 Uhr.