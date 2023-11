Anzeige

Nach ihrem holprigen Start wagten Bianca und Oliver einen Neustart, doch so ganz warm werden die beiden nicht miteinander. Zieht Oliver jetzt die Reißleine? Es sieht ganz danach aus …

+++ Update, 1. November 2023 +++

Scheitert Biancas und Olivers Neustart?

Ist das Experiment für Bianca und Oliver hier schon beendet? © SAT.1

An ihrem großen Tag lief so gar nichts wie erhofft: Erst ging gefühlt die Welt unter, dann machte sich bei Braut Bianca nach dem Jawort direkt Ernüchterung breit. "Ich habe keine Schmetterlinge im Bauch", offenbarte die 53-Jährige. Nach einem klärenden Gespräch bemühten sich Bianca und Oliver um einen Neustart. Doch so richtig kommen sich die beiden während ihrer Hochzeitsreise in Vietnam nicht näher.

Kandidat Oliver: "Das Experiment ist gescheitert"

Ist das Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" damit für Bianca und Oliver schon nach ein paar Tagen beendet? Es sieht ganz danach aus! Denn wie in der Vorschau auf Folge 7 zu sehen ist, erklärt der 60-Jährige im Gespräch mit seiner Ehefrau: "Das Experiment ist gescheitert." Bianca bricht daraufhin in Tränen aus.

Doch was ist der Grund für diese schockierende Erkenntnis? Das erfährst du in Folge 7 von "Hochzeit auf den ersten Blick" am Montag, 6. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Du kannst es nicht erwarten? Bei Joyn PLUS+ kannst du die Folge schon jetzt exklusiv vor der TV-Ausstrahlung anschauen.

Hier geht's zur 7. Folge auf Joyn:

+++ Update, 30. Oktober 2023 +++

Rückblick: So lief Folge 6

Voller Zuversicht wagten Michaela und Karsten im Jubiläumsjahr von "Hochzeit auf den ersten Blick" das Blind Date auf dem Standesamt. © SAT.1 / Christoph Assmann

Es wird wieder gehofft, gezittert, geküsst und vor allem geheiratet! Auch in diesem Jahr wollen zwölf Singles das aufregende Blind Date auf dem Standesamt wagen. Wer geht eine rechtsgültige Ehe mit einem oder einer Unbekannten ein? Bei welchem Paar wird die Hochzeitsreise zur Bewährungsprobe? Wer entscheidet sich für die Ehe - und wer für die Scheidung? Stets an der Seite der Paare: das Expert:innen-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.

Die letzte "Hochzeit auf den ersten Blick" im Jubiläumsjahr von Deutschlands größtem Liebesexperiment ging am Montag, 30. Oktober 2023, über die TV-Bühne. Auf Joyn und bei Joyn PLUS+ kannst du Folge 6 noch einmal kostenlos und in voller Länge anschauen. Haben Michaela und Karsten Ja zueinander gesagt? Wie erging es den Neu-Ehepaaren Marina und Kai, Bianca und Oliver sowie Marina und Robert auf ihren Hochzeitsreisen? Waren sich Yasemin und Jochen wieder nähergekommen? Und: Wie bewältigten Alexandra und Heiko den Stresstag "Alltag"?

Hier geht's zur 6. Folge auf Joyn:

Robert gestand Marina seine Liebe

Ihre Hochzeitsreise hätte sich nicht schöner entwickeln können: In Namibia schwebten Marina und Robert im siebten Himmel. Nach einem einzigartigen Erlebnis in der Namib-Wüste wurde der 35-Jährige emotional. "Sie ist die Richtige und Einzige für mich", gestand Robert überglücklich. Wie Marina auf die rührende Liebeserklärung reagierte, siehst du im Clip.

Erste Annäherungen bei Yasemin und Jochen

Die Hochzeitsreise von Yasemin und Jochen hatte dagegen mehr Tiefen als Höhen. Umso überraschender war es, dass die letzten Tage auf Bali eine unerwartete Wendung nahmen. Nach einem Gespräch mit Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer gab sich Yasemin einen Ruck und ging auf Jochen zu. "Ich sitze an der Bar. Wenn du willst, kannst du auf einen Drink kommen", hatte die 31-Jährige ihrem Ehemann per Nachricht zukommen lassen. Der 38-Jährige nahm das Angebot an: Beide führten ihr erstes Gespräch seit der räumlichen Trennung und genossen Cocktails im Whirlpool.

Und siehe da: Auch nach ihrer Hochzeitsreise kamen Yasemin und Jochen einander näher. Wie in Folge 7 zu sehen war, traf sich das Saarland-Match im Ehealltag regelmäßig, um sich näher kennenzulernen. Werden sie doch noch ein Liebespaar?

Michaela und Karsten trafen zum ersten Mal aufeinander

Lange hatte das letzte Match der 10. Staffel auf seinen großen Moment gewartet: Mit Kribbeln im Bauch wagten Michaela und Karsten ihr Blind Date auf dem Standesamt. Sowohl der Angestellten im öffentlichen Dienst als auch dem IT-Berater fiel ein riesiger Stein vom Herzen, als sie sich zum ersten Mal in die Augen blickten. "Ich finde sie total attraktiv", erklärte der 51-Jährige überglücklich. Auch Michaela fühlte sich zu Karsten hingezogen: "Jackpot! Vom Optischen her ist er genau mein Typ!" Mit einem "Ja, ich will" gingen beide den Bund der Ehe im fürstlichen Schloss Langenburg ein.

Bammel vor der Hochzeitsreise

Nach ihrem großen Tag endete die erste gemeinsame Nacht von Michaela und Karsten mit einem stärkenden Frühstück. Doch dieses konnte die Neu-Ehefrau nicht lange genießen. Das weitentfernte Ziel der Hochzeitsreise sorgte nämlich für große Angst bei der 54-Jährigen. Konnte Michaela ihre Ängste überwinden und die gemeinsame Reise überhaupt stattfinden?

Erste Hürden in Vietnam

Bianca und Oliver hatten ihre Anreise schon hinter sich: In Vietnam konnten sich die beiden näher kennenlernen. Doch schon bald zogen dunkle Wolken im Paradies auf. Denn auf die Frischvermählten wartete ein Abenteuer, dass sie an ihre Grenzen brachte. Ein erster Streit bahnte sich an: Konnte Bianca ruhig bleiben oder eskalierte die Situation?

Erster Tag als Ehepaar

Für Marina und Kai brach ein neuer Tag an, und zwar ihr erster als Ehepaar. Wie war die erste gemeinsame Nacht? Dieser Frage wollte Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer nachgehen, die dem Paar in seiner Hochzeitssuite einen Besuch abstattete. "Ein ganz kleines Kribbeln hab ich schon", offenbarte Marina. Auch Kai erzählte überglücklich: "Ich fühle mich wie auf Wolke sieben." Es bleibt abzuwarten, wie sich ihre Beziehung in den nächsten Wochen entwickelt.

Wie es mit Marina und Kai, aber auch den anderen Paaren der Jubiläumsstaffel weitergeht, erfährst du bereits jetzt exklusiv bei Joyn PLUS+. Dort kannst du Folge 7 vor der TV-Ausstrahlung streamen.

Hier geht's zur 7. Folge auf Joyn:

+++ Update, 30. Oktober 2023 +++

Michaela verspricht: "Es wird emotional werden"

Michaela ist bereit für ihre "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann

Traut sich die letzte Braut in Staffel 10? Michaela kann es jedenfalls kaum erwarten, ihr Match auf Schloss Langenburg endlich kennenzulernen. Was die Braut in spe noch nicht weiß: Im Standesamt wird sie auf einen waschechten Rheinländer treffen. Wie Michaela ist Karsten genauso gespannt auf den großen Moment des Kennenlernens und fest entschlossen, zu heiraten. Aber werden die Angestellte im öffentlichen Dienst und der IT-Berater einander auch das Jawort geben? Eins kann Michaela garantieren: "Es wird emotional werden!"

Anspannung im Standesamt

Die größte Befürchtung der 54-Jährigen ist, dass sie ihrem Zukünftigen optisch nicht gefallen wird und die Trauung schiefläuft. Auch bei Karsten ist die Anspannung zu spüren. "Jetzt bin ich nervös", offenbart er, als er sehnsüchtig auf die Ankunft seiner Braut im Standesamt wartet. Und Michaela kurz vor dem großen Moment: "Ich freu mich jetzt wahnsinnig auf den Mann, der dort auf mich wartet. Jetzt geht's los!"

Ob die beiden den Bund der Ehe eingehen, siehst du heute Abend um 20:15 in SAT.1 und auf Joyn. Du willst nicht warten? Bei Joyn PLUS+ kannst du bereits jetzt Folge 6 exklusiv vor der TV-Ausstrahlung streamen.

+++ Update, 27. Oktober 2023 +++

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Bianca und Oliver

In Vietnam liegen Biancas und Olivers Nerven blank. © SAT.1

Ihr Start in die Ehe hätte holpriger nicht sein können: Erst ging an ihrem großen Tag gefühlt die Welt unter, dann war Bianca von ihren Emotionen ernüchtert. "Ich habe keine Schmetterlinge im Bauch", offenbarte die 53-Jährige, kurz nachdem sie Oliver das Jawort gegeben hatte. Im gemeinsamen Gespräch einigte sich das Paar schließlich auf einen Neustart. Die anschließende Kennenlernphase erleben die Personalsachbearbeiterin und der Produktionsleiter nun auf ihrer Hochzeitsreise.

Erste Spannungen in Vietnam

Doch kaum in Vietnam angekommen, ziehen dunkle Wolken im Tropenparadies auf. Wie die Vorschau auf Folge 6 zeigt, liegen Biancas und Olivers Nerven während einer gemeinsamen Klettertour blank. Mehr noch: Die Situation droht zu eskalieren. "Für mich ist das hier jetzt vorbei!", macht Oliver seinem Unmut Luft. Ist mit dem sich anbahnenden Streit bereits das Ende von Bianca und Oliver besiegelt?

Die Auflösung, wie es mit Bianca und Oliver in Vietnam weitergeht, erfährst du schon jetzt bei Joyn PLUS+. Dort kannst du die nächste Folge bereits vor der TV-Ausstrahlung streamen.

+++ Update, 25. Oktober 2023 +++

Kann aus Distanz noch Liebe werden?

Yasmein und Jochen kommen sich auf Bali wieder näher. © SAT.1

Stimmungstief, fehlende Anziehung, Ehering verschwunden: Auf der Hochzeitsreise von Yasemin und Jochen läuft alles völlig anders als erwartet. Beide fassen den Entschluss, einen Tag getrennt voneinander zu verbringen. Dann es kommt noch dicker: Yasemin zieht aus der gemeinsamen Honeymoon-Suite aus. Ist das Ende ihrer jungen Ehe nicht mehr abzuwenden?

Versöhnliches auf Bali

Dass die beiden sich aber noch nicht ganz aufgegeben haben, lässt die Vorschau auf Folge 6 vermuten. Yasmin selbst ergreift die Initiative und unternimmt einen ersten Versuch, sich einander anzunähern: "Ich hab [Jochen] dann auch eine Nachricht geschrieben und hab gesagt: 'Okay, ich sitz an der Bar. Wenn du willst, kannst du auf einen Drink kommen!'" Dieser Einladung kommt der 38-Jährige gerne nach.

Am Abend wird es dann sogar feuchtfröhlich. Die Frischvermählten lassen die turbulente Zeit auf Bali im Whirlpool mit Cocktails ausklingen. Gehen Yasemin und Jochen trotz Startschwierigkeiten mit einem positiven Gefühl zurück in den Stresstest "Alltag"?

Das erfährst du schon jetzt exklusiv bei Joyn PLUS+. Dort kannst du Folge 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor der TV-Ausstrahlung am Montag, 30. Oktober 2023, streamen.

+++ Update, 23. Oktober 2023 +++

Das geschah in Folge 5

Marina und Kai haben sich nicht gesucht, aber gefunden: Wagten die beiden die "Hochzeit auf den ersten Blick" im Jubiläumsjahr? © SAT.1 / Christoph Assmann

Am Montag, 23. Oktober 2023, flimmerte Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick" über die TV-Bildschirme. Auf Joyn und bei Joyn PLUS+ kannst du die ganze Folge kostenlos und in voller Länge noch einmal streamen. Haben Marina und Kai Ja zueinander gesagt? Welche Abenteuer erlebten Bianca und Oliver sowie Marina und Robert auf ihren Hochzeitsreisen? Konnten Yasemin und Jochen ihre Differenzen auf Bali überwinden? Und welches Paar steht in den nächsten Hochzeits-Startlöchern?

Neustart für Bianca und Oliver

Nach den turbulenten Ereignissen ihres Hochzeitstages endete die erste gemeinsame Nacht von Bianca und Oliver in der Hochzeitssuite. Für beide war es eher befremdlich, neben einer unbekannten Person aufzuwachen. Doch die Personalsachbearbeiterin und der Produktionsleiter waren sich einig: Sie wollen es miteinander versuchen.

Für die Frischvermählten hieß es sogleich: Koffer packen für die bevorstehende Hochzeitsreise. Die beiden hatten Glück, denn ein Upgrade in die Business Class machte die lange Anreise noch schöner. Im tropischen Cam Ranh in Vietnam angekommen, bezog das Paar eine luxuriöse Suite im 5-Sterne-Resort. Dort werden sich beide nun näher kennenlernen können.

Der große Tag von Marina und Kai

Endlich war er gekommen: der große Tag von Marina und Kai. Die Nerven von Braut und Bräutigam waren zum Zerreißen gespannt. Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer versuchte, den 31-Jährigen mit einem Brief von seiner Zukünftigen und einem Hinweis auf erste Gemeinsamkeiten zu beruhigen. Auch Marina bekam ein besonderes Geschenk von ihrem Match, das ihr Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn überreichte.

Die Hochzeitsgesellschaften nahmen im prunkvollen Trausaal auf Schloss Lichtenwalde Platz. Nachdem auch der Bräutigam eingetroffen war, fehlte nur noch die Braut. Als die beiden sich zum ersten Mal sahen, verschlug es Kai beim Anblick seiner Braut förmlich die Sprache. Und auch Marina wusste sofort: "Es kann eigentlich nur gut werden". Besser hätte ein erster Eindruck wohl nicht sein können! Voller Zuversicht gingen beide mit einem "Ja, ich will" den Bund der Ehe ein.

Zum krönenden Abschluss wurde es am Abend noch einmal romantisch: Sänger Oli.P gab dem frischvermählten Paar ein Ständchen. Zum Song "1.000 Liebeslieder" tanzten sich Marina und Kai in ihr frisches Eheleben. Außerdem erfuhren die beiden, wohin es für sie auf Hochzeitsreise geht. In welchem Land sich das junge Glück näher kennenlernen darf, siehst du im Clip.

Yasemin packte die Koffer

Nicht ganz so harmonisch wie bei den anderen Paaren lief es bei Yasemin und Jochen. Auf Bali zog die 31-Jährige nach einigen turbulenten Ereignissen aus dem gemeinsamen Zimmer aus: "Ich sehe es mit einer einprozentigen Chance, dass wir beide auf eine Beziehung hinarbeiten." Ob das Experiment an dieser Stelle schon zu Ende war?

Michaela und Karsten machten sich bereit

Sie konnten es kaum erwarten: Das letzte Match im Jubiläumsjahr machte sich für seinen großen Tag bereit. Sowohl Michaela als auch Karsten hatten sich bereits mehrfach bei "Hochzeit auf den ersten Blick" beworben, nur nie im selben Jahr. In Staffel 10 hat es endlich funktioniert: Doch werden die Angestellte im öffentlichen Dienst und der IT-Berater einander das Jawort geben?

Die Antwort darauf und auf die Frage, wie es mit den anderen Paaren der Jubiläumsstaffel weitergeht, erfährst du bereits jetzt exklusiv bei Joyn PLUS+. Dort kannst du Folge 6 vor der TV-Ausstrahlung streamen.

+++ Update, 23. Oktober 2023 +++

Trifft Marina heute ihren Traummann?

Marina K. ist Teilnehmerin der 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT:1 / Christoph Assmann

Mit Marina K. aus der Nähe von Karlsruhe wagt heute Abend eine Frau das Blind Date auf dem Standesamt, die nicht nur gerne ins Fitnessstudio geht, sondern auch leidenschaftliche Faschingsnärrin ist. An ihrer Seite wünscht sich die 29-jährige Personalsachbearbeiterin einen kommunikativen Traumprinzen, der nicht nur gut zuhören kann, sondern auch gerne eine Familie gründen möchte.

Marina und Kai haben die gleichen Ziele und Werte

All das soll Kai aus der Nähe von Ludwigsburg mitbringen. Laut den Matching-Expert:innen sind Marina und Kai wie geschaffen füreinander. "Sie haben die gleichen Werte und Zielvorstellungen. Sie thematisieren die gleichen verbindlichen Entscheidungen für Treue und Moral - und sie haben ein ähnliches Absicherungsbedürfnis", erklärt Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn.

Braut Marina: "Jetzt bin ich aufgeregt"

Aber werden die beiden auch den Bund der Ehe eingehen? An ihrem Hochzeitstag sind Marinas und Kais Nerven zum Zerreißen gespannt. "In wenigen Momenten werde ich dann endlich meine Braut sehen", sagt der Bräutigam in spe und kann es kaum erwarten. "Jetzt bin ich sehr aufgeregt, das Herz klopft ziemlich stark", gesteht die Braut kurz vor dem großen Moment.

Wagen Marina und Kai die "Hochzeit auf den ersten Blick" oder macht eine:r von den beiden doch noch einen Rückzieher? Das erfährst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Du willst nicht warten? Schon jetzt kannst du Folge 5 exklusiv vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+ streamen.

+++ Update, 20. Oktober 2023 +++

Die Nerven sind zum Zerreißen gespannt

Michaela und Karsten sind das letzte Match der Jubiläumsstaffel "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann

Sie sind das letzte Paar, das in der 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" aufeinandertrifft: Michaela und Karsten. Wenn es nach den Expert:innen geht, passen die 54-jährige Angestellte im öffentlichen Dienst und der 51-jährige IT-Berater perfekt zueinander. Aber werden sich beide überhaupt das Jawort geben, wenn sie sich zum ersten Mal auf dem Standesamt sehen?

Kandidat Karsten: "Ich hab Angst vor einem Nein"

Der Bräutigam in spe macht sich da so seine Sorgen. "Ich hab Angst vor einem Nein", gesteht Karsten an seinem großen Tag. Kurz bevor er seine Zukünftige im Standesamt auf Schloss Langenburg trifft, setzt die Nervosität ein. "So wie jetzt gerade habe ich mich noch nie gefühlt." Und Karstens Braut? Sie verspricht vor der Trauung: "Es wird emotional werden!"

Es bleibt also spannend: Wie werden Michaela und Karsten reagieren, wenn sie sich erstmals in die Augen sehen? Wie es mit den beiden weitergeht, siehst du schon jetzt exklusiv bei Joyn PLUS+. Dort kannst du Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor der TV-Ausstrahlung streamen.

+++ Update, 19. Oktober 2023 +++

Nicht gesucht, aber gefunden

Marina und Robert schweben auf Liebeswolke sieben in Namibia. © SAT.1

Von Anfang an war es eine magische Verbindung zwischen Marina und Robert: Die medizinische Fachangestellte aus Dormagen und der Projektleiter aus Berlin haben sich im Jubiläumsjahr von "Hochzeit auf den ersten Blick" nicht nur gefunden. "Wir sind vertraut, als ob wir uns schon jahrelang kennen", offenbart der 35-Jährige bereits am ersten gemeinsamen Abend in der Hotelsuite.

"Aus den beiden kann wirklich etwas Großes werden", meint Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer. Und beide sind auf dem besten Weg dahin: Nicht nur im Flieger, auch in seiner Honeymoon-Villa an der Küste Namibias liegt das Paar einander in den Armen, tauscht Zärtlichkeiten aus und schenkt sich gegenseitig Wärme.

Kandidat Robert: "Einfach Wahnsinn, die Basis, die wir jetzt schon haben"

Es scheint, als hätten Marina und Robert bereits eine tiefe und innige Verbindung zueinander aufgebaut. Wie die Vorschau auf Folge 5 zeigt, arbeiten beide während ihrer Hochzeitsreise erfolgreich an einer gemeinsamen Zukunft. "Einfach Wahnsinn, die Basis, die wir jetzt schon haben", erklärt der 35-Jährige glücklich. Auch Marina fühlt sich bei ihrem Ehemann wohl. "Er gibt mir ständig Komplimente, fasst mich ständig an, streichelt und küsst mich. Das ist einfach ein so schönes Gefühl", verrät die 28-Jährige.

Dann steht dem gemeinsamen Eheglück nichts mehr im Wege, oder? Wie es mit Marina und Robert in Namibia weitergeht, erfährst du schon jetzt bei Joyn PLUS+. Dort kannst du die nächste Folge vor der TV-Ausstrahlung streamen.

+++ Update, 18. Oktober 2023 +++

Alexandra und Heiko auf Wolke sieben

Über ihre gemeinsame Zukunft machen sich Alexandra udn Heiko wenig Sorgen. © SAT.1

Kann aus Wissenschaft Liebe werden? Alexandra und Heiko liefern auf diese Frage eine klare Antwort: Ja. "Das Experiment ist so was von geglückt", erklärt die Senior-Marketing-Managerin mit einem strahlenden Lächeln und revidiert sogleich ihre Aussage: "Ist kein Experiment mehr." Wie in Folge 4 zu sehen ist, haben beide während ihrer Hochzeitsreise Schmetterlinge im Bauch und freuen sich auf die gemeinsame Zukunft.

Ich bin tatsächlich sehr zuversichtlich, dass unsere Ehe eine Chance hat und das wir noch Vieles gemeinsam erleben werden. Heiko

Gefühlvolles Ständchen im Paradies

Das Liebes-Match aus Baden-Württemberg kann auf eine Zeit voller schöner Erinnerungen und Erlebnisse in Costa Rica zurückblicken. Zum Abschluss ihrer Hochzeitsreise lässt es sich Heiko nicht nehmen, seine Angebetete mit einer Gesangseinlage erneut zu überraschen. Gefühlvoll singt der Sänger einer Hochzeitsband "Wonderwall" von Oasis.

Im Clip: Bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" sang sich Heiko direkt in Alexandras Herz

Wenn du wissen willst, wie Alexandra auf Heikos Überraschung reagiert hat, kannst du dir hier noch einmal Folge 4 von "Hochzeit auf den ersten Blick" kostenlos und in voller Länge anschauen.

+++ Update, 17. Oktober 2023 +++

Bleibt Jochen allein zurück?

Ärger im Paradies: Yasemin und Jochen gehen während ihrer Hochzeitsreise auf Distanz. © SAT.1

Eigentlich sollte die Hochzeitsreise nach Bali Yasemin und Jochen näher zusammenbringen. Stattdessen kriselt es zwischen den Frischvermählten. Yasemin scheint mit der Situation total überfordert zu sein und kritisiert, dass sie von ihrem Ehemann bedrängt wird: "Wenn mir dann jemand die Luft zum Atmen nimmt, dann bin ich nicht so glücklich damit."

Yasemin und Jochen gehen auf Distanz

Die beiden wenden sich immer weiter voneinander ab und verbringen sogar einen Tag komplett getrennt. Doch Jochen scheint das Experiment noch nicht aufgegeben zu haben und sieht in dem entzweiten Tag auch positive Aspekte: "Das tat uns grundsätzlich mal gut, den Tag getrennt zu verbringen."

Kandidat Jochen: "Vom Gefühl her hat sie schon abgeschlossen"

Yasemins Laune dagegen sinkt während ihrer gemeinsamen Hochzeitsreise immer tiefer. Für die 31-Jährige steht sicher fest: "Wenn das jetzt nicht dieses Experiment wäre, wäre jetzt für mich schon Ende." Auch Jochen ist verzweifelt und bezieht Stellung zur aktuellen Lage: "Vom Gefühl her hat sie schon abgeschlossen."

Ist die Ehe noch zu retten? Ob es den beiden noch gelingt, das Ruder herumzureißen und für ein Happy End zu sorgen oder ob sie den Entschluss fassen, sich endgültig zu trennen, erfährst du schon jetzt in Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor der TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ oder am Montag, 23. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 16. Oktober 2023 +++

Das geschah in Folge 4

Bianca und Oliver an ihrem großen Tag in Folge 4 von "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann

Am 16. Oktober 2023 ging die 4. Folge der Jubiläumsstaffel über die TV-Bühne. Auf Joyn und bei Joyn PLUS+ kannst du sie dir jetzt kostenlos und in voller Länge anschauen. Konnte Biancas und Olivers Hochzeit bei dem heftigen Unwetter überhaupt stattfinden? Welche Paare machten sich als Nächstes für ihre "Hochzeit auf den ersten Blick" bereit - und konnten Yasemin und Jochen ihre erste Ehekrise auf Bali meistern?

Die ersten Tage als Ehepaar

Sie hatten sich in der letzten Folge für den Bund der Ehe entschieden: die 28-jährige Marina aus Dormagen und der 35-jährige Robert aus Berlin. Nach ihrem großen Tag endete die Nacht im Wellness-Hotel für das junge Glück schon früh am Morgen. Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer stattete den Frischvermählten einen Besuch ab und machte sich ein Bild vom aktuellen Stand.

Anschließend hieß es für Marina und Robert: Koffer packen! Denn die erste Hochzeitsreise als Ehepaar stand an. Bereits auf dem Weg nach Namibia hatten die medizinische Fachangestellte und der Projektleiter Schmetterlinge im Bauch. Und auch vor Ort lag Romantik in der Luft: Die beiden kamen nicht nur der afrikanischen Tierwelt näher, sondern auch einander.

Platzte Biancas und Olivers Hochzeitstraum?

Ausgerechnet an Biancas und Olivers großen Tag machte ein heftiges Unwetter dem gesamten Team einen gewaltigen Strich durch die Rechnung: Lange Zeit blieb unklar, ob die Hochzeit ins Wasser fällt. Doch es konnte aufgeatmet werden: Der Regen hatte sich gelegt und die Hochzeit im prunkvollen Schloss Neschwitz konnte mit Verzögerung stattfinden. Voller Zuversicht gingen Bianca und Oliver erneut den Bund der Ehe ein.

Doch bei der Personalsachbearbeiterin machte sich direkt nach dem Jawort Ernüchterung breit. "Als es gelaufen war, hab ich gemerkt, dass ich mich total unwohl fühle", gestand Bianca. Mit ihren Zweifeln wandte sie sich an Dr. Sandra Köhldorfer. Ob die Matching-Expertin ihr die Ängste und Sorgen nehmen konnte?

Die letzten Vorbereitungen für Marina und Kai

Von einem möglichen "Ja, ich will" waren Marina und Kai noch etwas entfernt. Für das nächste Match im Jubiläumsjahr stand zunächst der Brautkleid- und Anzugkauf auf dem Programm. Die Braut in spe hate eine exakte Vorstellung von ihrem perfekten Kleid: ein ausgestelltes Modell mit Spitze und Glitzer, in dem sie sich wohlfühlt. Ob die 29-Jährige fündig wurde, siehst du im Clip.

Bei Yasemin und Jochen kippte die Stimmung

Ärger im Paradies dagegen bei den Frischvermählten Yasemin und Jochen: Das Saarland-Match fand auf Bali keinen gemeinsamen Nenner. Erst wurde die gemeinsame Quad-Tour durch balinesische Landschaften zur kommunikativen Tortur, dann kam es noch schlimmer: Jochen verlor seinen Ehering. Die Stimmung kippte schließlich endgültig.

Um die Situation zu entschärfen, suchte der 38-Jährige das Gespräch mit seiner Ehefrau. Beide einigten sich auf eine temporäre Distanz. Während Yasemin Rat bei ihrer Tante einholte, suchte Jochen das Gespräch mit Expertin Dr. Sandra Köhldorfer.

Das letzte Match der Jubiläumsstaffel

In Folge 4 wurde außerdem das nächste und zugleich letzte Match der 10. Staffel enthüllt: Michaela und Karsten. Werden die beiden einander das Jawort geben, wenn sie sich zum ersten Mal im Standesamt begegnen? Doch bevor es so weit ist, stand die Auswahl des Brautkleids für Michaela an. Die Frohnatur aus der Nähe von Stuttgart wusste genau, was sie wollte: ein schlichtes, aber leicht aufreizendes Kleid für sich - und für ihren Bräutigam alles, außer einem blauen Anzug. Wird Karsten seiner Braut gefallen?

Alle Paare in der Galerieübersicht

Alexandra und Heiko sind das erste Paar der 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick", das sich das Jawort gegeben hat. © SAT.1 / Christoph Assmann Ihr großer Tag hätte emotionaler nicht sein können: Yasemin und Jochen aus dem Saarland gingen den Bund der Ehe in Folge 2 ein. © SAT.1 / Christoph Assmann In der 3. Folge machten sich Marina B. und Robert bereit: Vor einer royalen Kulisse lief das Match in den Hafen der Ehe ein. © SAT.1 / Christoph Assmann Ihre Hochzeit stand unter keinen guten Vorzeichen: Kurz vor der Trauung wurden Bianca und Oliver von einem heftigen Unwetter begrüßt. © SAT.1 / Christoph Assmann Marina und Kai haben sich nicht gesucht, aber gefunden: Im Jubiläumsjahr wagten sie die "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann Michaela und Karsten sind das letzte Match der Jubiläumsstaffel "Hochzeit auf den ersten Blick". Werden sie ihr Eheglück finden? © SAT.1 / Christoph Assmann

Alexandra fand bei Heiko viele Frauen vor

Einige Schritte weiter waren Alexandra und Heiko. Nach ihrer Hochzeitsreise besuchte die Senior-Marketing-Managerin ihren Ehemann zum ersten Mal zu Hause. Alexandra staunte nicht schlecht, als sie einige Frauenbilder in der Wohnung vorfand. Doch als die 39-Jährige Heiko nach zwei Tagen erneut einen Besuch abstattete, gab es bereits große Veränderungen: Womit der 46-Jährige seine Frau überraschte, siehst du im Clip.

Wie es mit den Paaren bei "Hochzeit auf den ersten Blick" weitergeht, erfährst du schon jetzt exklusiv bei Joyn PLUS+. Dort kannst du Folge 5 vor der TV-Ausstrahlung am Montag, 23. Oktober 2023, streamen.

+++ Update, 16. Oktober 2023 +++

Biancas Nerven sind zum Zerreißen gespannt

Bianca macht sich bereit für ihre "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann

"Mit jeder Stunde wird's realer und greifbarer - und jetzt bin ich wirklich aufgeregt", vertraut sich Bianca ihrer Trauzeugin Marion an. Ihr großer Tag ist gekommen: Heute soll die 53-Jährige auf ihren Zukünftigen treffen, den sie zuvor noch nie gesehen hat. Bianca sehnt sich nach einem ehrlichen, zuverlässigen und unternehmungslustigen Mann, dem Familie genauso wichtig ist wie ihr.

Während die letzten Vorbereitungen auf Schloss Neschwitz getroffen werden, fließen die Freudentränen bei der Braut in spe. "Weil ich jetzt darüber nachdenke, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, den ich schon so lange habe."

Ein Unwetter braut sich zusammen

Während Biancas Match Oliver bereits sehnsüchtig auf seine Braut wartet, spielt sich hinter den Kulissen ein kleines Drama ab. Über dem Standesamt blitzt und donnert es. Ein schweres Unwetter stellt das gesamte Team von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor eine nie zuvor dagewesene Herausforderung. Eigentlich sollte die Hochzeitsfeier draußen im Schlosspark stattfinden. Aber ist das bei Starkregen überhaupt möglich?

Drehabbruch! Fällt die Hochzeit ins Wasser?

Sogar in die Braut-Limousine bahnt sich das Wasser seinen Weg. "Das Wetter spiegelt heute alles wider, was in mir vorgeht", offenbart Bianca. Kurz vor der Trauung heißt es dann: Drehabbruch! "Braut und Bräutigam haben sich so auf diesen Augenblick gefreut, wir müssen jetzt alles abbrechen und gucken was passiert", erklärt Matching-Expertin Beate Quinn nervös. Fällt die Hochzeit zwischen Bianca und Oliver damit wortwörtlich ins Wasser?

Das erfährst du heute Abend in Folge 4 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Du willst nicht warten? Bei Joyn PLUS+ kannst du schon jetzt die ganze Folge vor der TV-Ausstrahlung streamen.

+++ Update, 13. Oktober 2023 +++

War's das schon?

Bei Yasemin und Jochen bahnt sich die erste Ehekrise an. Werden sie sich noch zusammenraufen? © SAT.1

Wenn es nach den Expert:innen geht, sind Yasemin und Jochen wie geschaffen füreinander. Die Sachbearbeiterin und der Polizeikommissar lernten sich erst auf dem Standesamt kennen und entschieden sich dazu, den Bund der Ehe einzugehen. Doch schon in den ersten Tagen ihrer Hochzeitsreise stößt das Match an seine Grenzen.

Angespannte Stimmung

Wie in der Vorschau auf Folge 4 zu sehen ist, kippt nach einer gemeinsamen Quad-Tour durch den balinesischen Urwald endgültig die Stimmung bei den beiden. "Es ist insgesamt sehr schwierig", macht der 38-Jährige seinem Ärger über die fehlende Interaktion auf dem Quad Luft. "Ich war ja komplett abgeneigt, hab mich lieber hinten festgehalten, wo ich vielleicht nicht so den Halt hatte", erklärt die 31-Jährige und offenbart: "Es ist Spannung da. Ich mach hier nicht irgendeine Show!"

Zu allem Überfluss scheint Jochen auch noch seinen Ehering verloren zu haben. "Wenn [der Ring] zu groß ist, muss man ihn halt ausziehen", da hat Yasemin wenig Verständnis.

Ob Jochen seinen verschwundenen Ehering wiederfindet und sich die beiden erneut zusammenraufen können, erfährst du schon jetzt in Folge 4 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor der TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ oder am Montag, 16. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 11. Oktober 2023 +++

Überraschendes Wiedersehen

Jaqueline und Peter kehren im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jubiläumsjahr zurück, um eine Single-Dame zu überraschen. © SAT.1

Sie haben sich zwar nicht gesucht, dafür umso mehr gefunden: Jaqueline und Peter gaben sich nicht nur in der letzten Staffel das Jawort, sondern sind auch als echtes Traumpaar aus Deutschlands größtem Liebesexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick" hervorgegangen. Im Jubiläumsjahr überraschen sie gemeinsam mit Matching-Expertin Beate Quinn eine weitere Teilnehmerin.

Wird die Überraschung gelingen?

Single-Dame Michaela ahnt nichts von der großen Überraschung. Unter einem Vorwand wird die 54-Jährige in ein Restaurant gelockt. Jaqueline und Peter sitzen nicht ganz zufällig direkt am Tisch nebenan. "Also [Michaela] hat keine Anzeichen gemacht, dass sie uns erkannt hat", erklärt Jaqueline. "Die kennt doch Peter und Jaqueline, oder?", fragt sich Beate Quinn im Hintergrund. Geht die Überraschung nach hinten los?

Ob es Jaqueline und Peter gemeinsam mit Beate Quinn doch noch geschafft haben, Michaela zu überraschen, siehst du schon jetzt in Folge 4 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor der TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ oder am Montag, 16. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 9. Oktober 2023 +++

So lief die 3. Folge

Marina und Robert schauen einander tief in die Augen: Haben sie die "Hochzeit auf den ersten Blick" in Folge 3 gewagt? © SAT.1 / Christoph Assmann

Am 9. Oktober 2023 wurde die 3. Folge der 10. Staffel in SAT.1 und auf Joyn ausgestrahlt. Liefen Marina und Robert in den Hafen der Ehe ein? Wie steht es um die "Hochzeit auf den ersten Blick" von Bianca und Oliver? Welches nächste Liebes-Match steht kurz vor der Hochzeit? Und wie erging es Yasemin und Jochen aus dem Saarland in den ersten Tagen ihrer jungen Ehe?

Die erste gemeinsame Nacht als Ehepaar

Nach ihrem Feuerwerk der Gefühle erlebten die Frischvermählten Yasemin und Jochen ihren ersten gemeinsamen Morgen als Ehepaar. Nach einer kurzen Nacht stattete Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn den beiden einen Besuch in ihrer Hotelsuite ab. War sich das Liebes-Match aus dem Saarland in der ersten Nacht bereits nähergekommen?

Die Matching-Expertin wollte sich nicht nur einen Eindruck über erste Annäherungen machen, sie verriet den beiden Turteltauben auch das Ziel ihrer bevorstehenden Hochzeitsreise: Bali. Dort angekommen hatten sich Yasemin und Jochen noch nicht viel zu sagen. Auch in der Vorschau auf Folge 4 ist bereits zu sehen, dass die Sachbearbeiterin und der Polizeikommissar an weitere Grenzen stoßen. Bahnt sich die erste Ehekrise zwischen dem Saarland-Match an?

Die erste Challenge für Alexandra und Heiko

In Costa Rica dagegen erwartete Alexandra und Heiko nicht nur Action, sondern auch die erste Herausforderung. Für das erste Liebes-Match der Jubiläumsstaffel stand eine Zip-Line-Tour in schwindelerregender Höhe auf dem Programm. Sorgten Heikos Ängste für Streit oder konnte seine Frau damit umgehen und ihm beim gemeinsamen Abenteuer im Paradies zur Seite stehen?

Eine magische Verbindung vom ersten Moment an

Ihren großen Tag hatten Marina B. aus Dormagen und Robert aus Berlin: Beide wagten das Blind Date auf dem Standesamt. Bereits vor der Trauung schaffte es der 35-Jährige, seine Zukünftige mit einem Brief zu Tränen zu rühren. Auch die 28-Jährige hatte sich eine besondere Aufmerksamkeit für ihr Match überlegt. Beide waren voller Vorfreude, einander endlich kennenzulernen.

Dann war der große Moment gekommen: Die medizinische Fachangestellte und der Projektleiter trafen zum ersten Mal aufeinander. Es lag Liebe in der Luft: Voller Zuversicht gaben die beiden unter freiem Himmel einander das Jawort und wagten den Schritt ins Ungewisse.

Zum krönenden Abschluss gab Stargast Eloy de Jong den Frischvermählten ein Ständchen. Zur gefühlvollen Ballade "Der Wind, der meine Flügel trägt" tanzten Marina und Robert in ihr junges Eheleben. Schöner hätte ihr großer Tag nicht enden können!

Das nächste Match

Ein weiteres Match der Jubiläumsstaffel wurde vorgestellt: Marina K. aus Karlsruhe und Kai aus Ludwigsburg. Noch wissen die beiden nichts voneinander. Und doch sind sich die Expert:innen einig: Die 29- und der 31-Jährige passen perfekt zueinander. Wird das Liebes-Match aus Baden-Württemberg sich das Jawort geben, wenn es sich auf dem Standesamt zum ersten Mal sieht?

Unglück für Bianca und Oliver?

Für Bianca und Oliver hätte es die Traumhochzeit werden sollen. Vor ihrem großen Tag stand aber erstmal die Auswahl des Brautkleids und des Anzugs an. Die 53-Jährige hatte zwar eine ganz klare Vorstellung von ihrem Traumkleid, musste aber trotzdem das ein oder andere anprobieren. Oliver hingegen ging eher planlos auf die Suche nach seinem Anzug. Für welches Kleid und Set sich Braut und Bräutigam in spe entschieden, siehst du im Clip.

Ausgerechnet am Hochzeitstag zogen dunkle Wolken am Himmel auf. Kurz vor der Ankunft der Braut drehte sich plötzlich das Wetter: Es blitzte und donnerte über dem Standesamt. Ein heftiges Unwetter stellte das gesamte Team von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor eine nie zuvor dagewesene Herausforderung. Musste die Hochzeit von Bianca und Oliver abgebrochen werden?

Die Antwort drauf und auf die Frage, wie es mit den anderen Paaren der Jubiläumsstaffel weitergeht, erfährst du bereits jetzt exklusiv bei Joyn PLUS+. Dort kannst du Folge 4 vor der TV-Ausstrahlung streamen.

+++ Update, 9. Oktober 2023 +++

Marina B. ist die nächste Braut

Wird Marina die "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen? © SAT.1 / Christoph Assmann

Nach Alexandra und Yasemin macht sich Marina B. für ihren großen Tag bereit: Die medizinische Fachangestellte ist fest entschlossen, sich auf Deutschlands größtes Liebesexperiment einzulassen und die "Hochzeit auf den ersten Blick" zu wagen. Die 28-Jährige ist in einer großen Familie aufgewachsen und träumt davon, selbst eine Familie zu gründen.

Das ist Marinas Match

Vielleicht mit ihrem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match - einem Mann, der nicht nur sportlich sein soll, sondern auch gebildet, fürsorglich und humorvoll. Wenn es nach den Expert:innen geht, treffen all diese Punkte auf Robert zu. "Das ist der Mann zum Heiraten", ist sich Dr. Sandra Köhldorfer sicher. Der 35-jährige Projektleiter aus Berlin sehnt sich nach einer Frau, bei der er seine romantische Ader ausleben kann.

Die Spannung steigt

In royaler Kulisse soll die "Hochzeit auf den ersten Blick" von Marina und Robert stattfinden. Kurz vor ihrem großen Moment sind Braut und Bräutigam sichtlich angespannt. "Wenn ich darüber nachdenke, dass ich in ein paar Stunden schon verheiratet bin, kriege ich Kribbeln im Bauch", offenbart die 28-Jährige. Auch Robert kämpft mit seiner Nervosität. "Meine Gedanken kreisen jetzt nur noch um meine zukünftige Frau."

Wie werden Braut und Bräutigam reagieren, wenn sie sich zum ersten Mal in die Augen blicken? Gehen Marina und Robert auf Schloss Langenburg den Bund der Ehe ein - oder macht eine:r der beiden doch noch einen Rückzieher?

Das erfährst du schon jetzt in Folge 3 exklusiv bei Joyn PLUS+ vor der TV-Ausstrahlung oder am Montag, 9. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 6. Oktober 2023 +++

Die erste Hochzeitsreise als Paar

Bahnt sich Ärger im Paradies an? Noch fühlen sich Yasemin und Jochen auf ihrer Hochzeitsreise wohl miteinander. © SAT.1

In Folge 2 gingen sie mit einem deutlichen "Ja, ich will" und einem Feuerwerk der Gefühle den Bund der Ehe ein: Yasemin und Jochen aus dem Saarland. Damit sind sie nach Alexandra und Heiko das zweite Paar, das die "Hochzeit auf den ersten Blick" im Jubiläumsjahr wagte.

Kurz nach ihrem großen Tag steht die Hochzeitsreise als Ehepaar an: Für Yasemin und Jochen geht es in die unbekannte Ferne. Werden sich auf der Reise größere Probleme zeigen? Schließlich erwartet die Frischvermählten nun ein neues, intensiveres Kennenlernen.

Geht es Yasemin zu schnell?

Wie im Vorschau-Clip zu Folge 3 zu sehen ist, tauschen Yasemin und Jochen während ihrer Hochzeitsreise schon Zärtlichkeiten aus. Eng umschlungen gönnen sich die Sachbearbeiterin und der Polizeikommissar eine Kennenlernphase im kühlen Nass des hauseigenen Pools.

Doch dabei stoßen die beiden auch an erste Grenzen. "Ich halte mich schon mehr zurück, als ich sonst normalerweise wahrscheinlich machen würde", offenbart Jochen. Ist Yasemin das Tempo des 38-Jährigen zu schnell? Und steuern die beiden auf eine erste Ehekrise zu?

Das erfährst du schon jetzt in Folge 3 exklusiv bei Joyn PLUS+ vor der TV-Ausstrahlung oder am Montag, 9. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 2. Oktober 2023 +++

So lief die 2. Folge

In Folge 2 stand die "Hochzeit auf den ersten Blick" von Yasemin und Jochen an. © SAT.1 / Christoph Assmann

Am 2. Oktober 2023 lief die 2. Folge von Staffel 10 in SAT.1 und auf Joyn. Gaben sich Yasemin und Jochen als nächste das Jawort? Welche Paare wagen womöglich noch die "Hochzeit auf den ersten Blick"? Und wie erging es Alexandra und Heiko in den ersten Tagen ihrer frischen Ehe?

Alexandra und Heiko im Paradies

Noch keine 24 Stunden ein Ehepaar und schon ging es für Alexandra und Heiko in den Flieger nach Costa Rica. Wie kam das erste "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match der Jubiläumsstaffel in den ersten Tagen zurecht? Beide fühlten sich auf Anhieb wohl miteinander - und kamen sich immer näher. Aber wird das auch in den nächsten Tagen so bleiben? Auf Reisen lernt man sich ja bekanntlich erst richtig kennen.

In Costa Rica fand das intensive Kennenlernen für das frischvermählte Paar statt. Alexandra suchte das erste Gespräch mit ihrem Ehemann. Und siehe da: Schon waren die ersten Unterschiede zu sehen, was die Ordentlichkeit betrifft.

Trauerfall am Hochzeitstag

Nach Alexandra und Heiko waren Yasemin und Jochen das nächste Paar im Jubiläumsjahr, das die "Hochzeit auf den ersten Blick" in Folge 2 wagen sollte. Doch nicht alles lief wie erhofft. Während der Bräutigam der Trauung entspannt entgegen sah, hatte die Braut Kummer. Denn ausgerechnet an ihrem großen Tag ereilte Yasemin eine traurige Nachricht: Ihre Hochzeit musste ohne Mama stattfinden. Was war passiert?

Yasemin und Jochen sagten Ja

Dann war es so weit: Im Standesamt wurde Yasemin von ihren Gefühlen überwältigt. Jochen schaffte es, sie in diesem Moment zu beruhigen und ihr den nötigen Halt zu geben. Beide waren bereit für das Liebesexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick" und gingen mit einem deutlichen "Ja, ich will" den Bund der Ehe ein.

Nach der Hochzeit nahm Jochen seine Braut vor den Gäst:innen zur Seite, um ihr auf musikalische Weise seine Zuneigung zu zeigen. Der 38-Jährige gab einen eigens für sie geschrieben Song zum Besten. Wie Yasemin darauf reagiert hat, siehst du im Clip.

Am Ende eines zauberhaften Tages wartete auf das frisch gebackene Ehepaar und ihre Gäst:innen noch ein romantisches Highlight. Yasmina Hempel und Paul Csitkovics, die Romeo und Julia aus dem gleichnamigen Musical spielen, gaben eines der schönsten Liebeslieder aller Zeiten zum Besten. Zu "Liebe ist alles" von Rosenstolz tanzte sich das Paar in ihr Eheleben. Ein Feuerwerk der Gefühle!

Die nächsten Matches

Zwei neue Matches der Jubiläumsstaffel wurden ebenfalls vorgestellt: Bianca und Oliver sowie Marina B. und Robert. Letztere waren schon einen Schritt weiter: Die Auswahl des Brautkleids und der Anzugkauf standen an. Für welches Traumkleid hat sich die 28-jährige Marina entschieden? Bei Bräutigam Robert wurde es dagegen emotional. Der Romantiker war von seinem Anzug so überwältigt, dass ihm die Tränen kamen.

Wie es mit den Paaren aus der Jubiläumsstaffel weitergeht, siehst du bereits jetzt exklusiv bei Joyn PLUS+. Dort kannst du Folge 3 vor der TV-Ausstrahlung streamen.

+++ Update, 2. Oktober 2023 +++

Die nächste Braut macht sich bereit

Yasemin (31) ist eine der Teilnehmer:innen der Jubiläumsstaffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann

Nach Alexandra darf sie die nächste "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen, vorausgesetzt sie will: Yasemin aus dem saarländischen Völklingen. Die 31-Jährige ist inzwischen seit zwei Jahren Single. Doch das soll sich mithilfe von Deutschlands größtem Liebesexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick" augenblicklich ändern. Ihren Traummann stellt sich die Sachbearbeiterin sportlich, gepflegt, ehrlich, offen und fürsorglich vor. Außerdem sollte er "ein Macho-Typ sein, der eigentlich will, dass er erobert wird".

Ist Jochen der perfekte Macho-Typ für Yasemin?

Auf wen Yasemin auf dem Standesamt trifft, weiß sie noch nicht. Und doch sind sich die Expert:innen sicher: "Yasemin passt perfekt zu Jochens Wunschvorstellungen." Der 38-jährige Polizeikommissar kommt ebenfalls aus dem Saarland und sehnt sich nach einer Frau, die ihm das Gefühl gibt, dass er der Mann an ihrer Seite ist. Klingt nach einem perfekten Match, aber werden die beiden auch zueinander finden?

Angespannte Stimmung auf dem Standesamt

Schließlich könnten beide auch Nein sagen. "Ich verliere jetzt die Nerven", offenbart die Braut wenige Sekunden, bevor sie ihren unbekannten Zukünftigen das erste Mal sieht. "Das Schlimmste für mich im Experiment wäre, dass ich da reinkomme und da wirklich das No-Go stehen würde." Auch Jochen ist angespannt. Wird es bei dieser "Hochzeit auf den ersten Blick" wirklich zweimal das Jawort geben? Das erfährst du heute Abend in der 2. Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" um 20:15 Uhr in SAT.1 - oder bereits jetzt bei Joyn PLUS+.

+++ Update, 29. September 2023 +++

Die Hochzeitsreise steht an

Mark Keller überrascht Alexandra und Heiko auf ihrer Hochzeit in der Jubiläumsstaffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1

Nicht nur, dass "Bergdoktor"-Star Mark Keller die Hochzeit von Alexandra und Heiko mit einer gefühlvollen Gesangseinlage krönte, der leidenschaftliche Sänger verriet den frisch Vermählten auch, wo ihre Hochzeitsreise stattfindet: "Es geht nach Costa Rica!" Die beiden können ihr Glück kaum fassen.

Das erste "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar der Jubiläumsstaffel erwartet die unberührte Natur Costa Ricas. Weite Strände, tiefe Wälder und tierisch viel Spaß sind programmiert! Der zentralamerikanische Staat hat aber auch Action zu bieten: Hier im Paradies beginnt die eigentliche Reise für Alexandra und Heiko: Sie können sich richtig kennenlernen.

Heiße Küsse in Costa Rica

Und das tun die beiden: In der Vorschau auf Folge 2 ist zu sehen, dass sich die Senior Marketing Managerin und der Diplom-Informatiker richtig näherkommen. Im Whirlpool stoßen die beiden Verliebten mit Schaumwein auf den Beginn ihrer frischen Ehe an - und sind fleißig am Turteln. "Sie hat eine echt großartige Figur, sie sieht echt ziemlich heiß aus", schwärmt Heiko von seiner Ehefrau Alexandra im Bikini. Die beiden können kaum die Finger voneinander lassen.

Wie es für die beiden weitergeht? Das erfährst du schon jetzt in der 2. Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+.

+++ Update, 28. September 2023 +++

Musik spielt eine große Rolle in Jochens Leben

Polizeikommissar Jochen ist bereit für seine "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023. © SAT.1 / Christoph Assmann

Dass Jochen eine musikalische Ader hat, ist nicht zu überhören. In einem exklusiven Bonusclip gibt er einen Song zum Besten, den er für seine Zukünftige geschrieben hat. Der Polizeikommissar aus St. Wendel weiß: Musik verbindet. Für den Bräutigam in spe hat die Musik schon immer eine große Bedeutung gehabt. Schließlich stand er früher mit seiner Band auf vielen Bühnen.

Jochen nahm am Bundesvision Song Contest teil

Auf Instagram legte der 38-Jährige nun seine musikalische Vergangenheit offen und verriet, dass er vor 15 Jahren beim Bundesvision Song Contest* für das Saarland antrat. Seine damalige Band Casino Zero, deren Logo sich Jochen sogar auf die Brust tätowierte, landete 2008 mit dem Song "Gib mir einen Blick" auf Platz 15.

Auf den ersten Blick will Jochen nun seiner unbekannten Zukünftigen das Jawort in Deutschlands größtem Liebesexperiment geben. Wie wird Yasemin reagieren, wenn sie Jochen zum ersten Mal auf dem Standesamt erblickt? Geht das Liebes-Match den Bund der Ehe ein - und wird sie die Musik verbinden? Das erfährst du bereits jetzt in Folge 2 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ oder am Montag, 2. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

*Hinweis: Der Bundesvision Song Contest war ein alljährlicher deutscher Musikwettbewerb, der 2005 von Stefan Raab ins Leben gerufen und erstmals auf ProSieben ausgestrahlt wurde. Als nationale Antwort auf den Eurovision Song Contest schickten alle 16 Bundesländer musikalische Acts ins Rennen. Mitgemacht haben sowohl etablierte Bands als auch Nachwuchskünstler:innen wie Casino Zero für das Saarland 2008.

+++ Update, 27. September 2023 +++

Handicap am Tag der Hochzeit

Tobias steht Heiko an seinem wichtigsten Tag seines Lebens unterstützend zur Seite. Gleich wird er auf Alexandra zum ersten Mal treffen. © SAT.1 / Christoph Assmann

Da hätte Heiko fast ein Blind Date im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Standesamt gehabt! Der Diplom-Informatiker wagte in der Auftaktfolge der Jubiläumsstaffel die "Hochzeit auf den ersten Blick" mit Senior Marketing Managerin Alexandra, ohne sie jemals zuvor gesehen zu haben.

Doch in den Stunden davor ging es hingegen ganz anders zu: Heiko kämpfte mit gesundheitlichen Problemen. Auf Instagram postete Heiko ein Foto, auf dem er sein geschwollenes Auge kühlt. "Einigen ist vielleicht in der gestrigen Sendung aufgefallen, dass mein linkes Auge etwas geschwollen war", heißt es im Post.

Kandidat Heiko hatte eine starke Augenentzündung

Ausgerechnet am wichtigsten Tag seines Lebens hatte der 46-Jährige mit einer starken Augenentzündung zu kämpfen. Alles habe "am Abend vor der Hochzeit mit einem Jucken im Augenlid" angefangen, das in einer "großartigen Entzündung gegen Mitternacht" gemündet sei. "Mein Auge war zu diesem Zeitpunkt nur noch halb zu öffnen und ich war richtig am Verzweifeln", verriet der Baden-Württemberger.

Ich habe mich selbst schon mit Augenklappe am Standesamt stehen gesehen. Heiko

Heikos Trauzeuge stand ihm zur Seite

Eine absolute Katastrophe! Doch zum Glück stand Heikos Trauzeuge Tobias unterstützend zur Seite: "So sind wir nachts um 2 Uhr durch Chemnitz gefahren auf der Suche nach einer Apotheke, die mir irgendwas rezeptfrei verkaufen kann. Natürlich gab es da kein Wundermittel - aber den guten Ratschlag: kühlen, kühlen, kühlen." Das habe er dann auch mit Kühlpads und Getränkedosen aus der Minibar gemacht, wie Heiko berichtet.

Diesen Tag wird Heiko so schnell nicht vergessen. Trotz seiner schlaflosen Nacht hatte Heikos großer Tag für ihn ein Happy End: Jetzt begibt er sich gemeinsam mit seinem Liebes-Match Alexandra auf die aufregende Reise ins Eheleben.

Wie es für die beiden weitergeht, siehst du schon jetzt in Folge 2 von "Hochzeit auf den ersten Blick" exklusiv bei Joyn PLUS+ oder am Montag, 2. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 25. September 2023 +++

Free-TV-Start in SAT.1

Am 25. September 2023 lief die 1. Folge von Staffel 10 in SAT.1 und auf Joyn. Gingen Alexandra und Heiko als erstes Match der Staffel den Bund der Ehe ein? Welches Paar wagt womöglich die nächste "Hochzeit auf den ersten Blick"?

Großer Matching-Tag ohne Beate Quinn?

Bis zu einem "Du bist dabei" ist es ein langer Weg! Die Singles durchlaufen nach ihrer Bewerbung bei "Hochzeit auf den ersten Blick" viele Stationen und füllen zahlreiche Tests aus. Das Ziel: Eine echte Chance auf die große Liebe.

Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr war Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn beim Paar-Matching nicht persönlich anwesend. Alles zu den Ereignissen kannst du hier nachlesen.

Die erste Braut der Staffel

Für Alexandra ging ein großer Traum in Erfüllung: Sie wurde von den Expert:innen gematcht - und durfte sich ihr Hochzeitskleid aussuchen. Zur emotionalen Unterstützung hatte die 39-Jährige ihre besten Freundinnen im Schlepptau. Für welches Traumkleid sich die Senior Marketing Managerin entschied, siehst du im Clip.

Haben Alexandra und Heiko Ja zueinander gesagt?

Der große Tag war endlich gekommen: Während der Vorbereitungen wurde sowohl Alexandra als auch Heiko noch einmal bewusst, dass sie in wenigen Stunden womöglich einer fremden Person das Jawort geben werden. Beide konnten es kaum erwarten, sich endlich kennenzulernen.

Dann war es so weit: Vorhang auf für die große Liebe! Heiko und Alexandra trafen auf dem Standesamt zum ersten Mal aufeinander. "Sie hat die schönsten Augen, die ich je gesehen habe", meinte der Bräutigam, der sich ab der ersten Sekunde zu seiner Braut hingezogen fühlte. Einen besseren Start in die gemeinsame Ehe hätte es nicht geben können.

Während der Hochzeitsfeier hielt Heiko eine besondere Überraschung für seine frisch Angetraute bereit: Der leidenschaftliche Sänger gab eine Gesangseinlage mit Klavierbegleitung zum Besten. Doch das war nicht das einzige romantische Highlight an Alexandras und Heikos Hochzeitstag. Ihr Hochzeitstanz wurde von keinem Geringeren als Mark Keller musikalisch begleitet. Mit seiner gefühlvollen Ballade "Was ich dir sagen will" tanzte sich das Brautpaar ins Eheleben.

Das nächste Match: Yasemin und Jochen

Laut den Expert:innen sind Jochen und Yasemin wie geschaffen füreinander. Werden sie zueinander finden? © SAT.1 / Christoph Assmann

Wer wagt nach Alexandra und Heiko die nächste "Hochzeit auf den ersten Blick"? Das könnten Yasemin und Jochen aus dem Saarland sein. Wenn es nach den Expert:innen geht, sind die beiden wie füreinander geschaffen. Doch finden sie zueinander - und gehen den Bund der Ehe ein?

Bevor es so weit ist, stand die Auswahl des Brautkleids und des Anzugs an. Während die 31-Jährige bei der Entscheidung für ihr Traumkleid etwas länger brauchte, tat sich Jochen beim Anzug-Shopping leicht und fand einen eleganten Look für die bevorstehende Trauung.

Du kannst es genauso wie Yasemin und Jochen nicht erwarten? Wenn du wissen willst, wie es mit den beiden weitergeht, kannst du schon jetzt die nächste Folge bei Joyn PLUS+ streamen. Aber pssst, nichts verraten!

Die 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick": acht Episoden ab 25. September 2023 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Außerdem kannst du dir immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bereits die nächste Folge bei Joyn PLUS+ anschauen.

+++ Update, 20. September 2023 +++

Heiko ist der erste Bräutigam der Jubiläumsstaffel

Er will die erste "Hochzeit auf den ersten Blick" der Jubiläumsstaffel wagen: Heiko aus Heilbronn. "Voller Zuversicht" stellt er sich dem größten Liebesexperiment Deutschlands, wie er kürzlich seinen Fans auf Instagram offenbarte. "Immer dem Motto 'Mut wird belohnt' folgend, freue ich mich, wenn ihr mit mir gespannt seid und mitverfolgt, was (und wer) mich auf dieser Reise so erwartet", schreibt der Diplom-Informatiker im Post.

Vom Hochzeitssänger zum Bräutigam

Das Thema Hochzeit ist Heiko nicht fremd. Als Sänger einer Hochzeitsband hat er schon einige Feierlichkeiten musikalisch begleitet. Jetzt sehnt er sich danach, seiner eigenen Traumfrau das Jawort zu geben.

Auf Instagram teilt der 46-Jährige seine Freude darüber, bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 dabei zu sein. Dass ihm durch die Expert:innen "die großartige Möglichkeit gegeben wurde, selbst Bräutigam zu sein", habe ihn unfassbar glücklich gemacht.

Ist Alexandra Heikos Traumfrau?

Auf welche Braut Heiko in der 1. Folge der Jubiläumsstaffel trifft, ist seit einigen Tagen bekannt: Alexandra aus Schwäbisch Hall. Sind die beiden ein absolutes Traumpaar? Heiko wünscht sich jedenfalls eine sportliche und zierliche Frau mit einem bezaubernden Lächeln, die seinen Beschützerinstinkt weckt.

Außerdem scheint der leidenschaftliche Sänger ebenso wie Alexandra ein Faible fürs Reisen zu haben. Wie der 46-Jährige jetzt in einem Post verriet, hat er kurz vor seiner Anmeldung bei "Hochzeit auf den ersten Blick" einen Roadtrip durch Kalifornien gemacht.

Die Zeichen stehen gut: Ob Alexandra und Heiko als das erste Paar der Jubiläumsstaffel einander das Jawort geben, siehst du am Montag, 25. September 2023, ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Du willst nicht bis zur Free-TV-Premiere warten? Dann kannst du die 1. Folge bereits jetzt bei Joyn PLUS+ streamen. Aber pssst, nicht spoilern!

+++ Update, 18. September 2023 +++

10 Jahre "Hochzeit auf den ersten Blick"

Vor zehn Jahren begann die Reise ins Ungewisse, voller Überraschungen, Mut und Zuversicht. In diesem Jahr wird das große Jubiläum gefeiert! Vor TV-Start kannst du in einer exklusiven Folge auf Joyn einen Blick hinter die Kulissen von "Hochzeit auf den ersten Blick" werfen. Wie funktioniert das Matching unserer Expert:innen und wie geht es den ehemaligen Teilnehmer:innen heute?

Folge 1 jetzt bei Joyn PLUS+

Du kannst es nicht erwarten? Die 1. Folge der Jubiläumsstaffel "Hochzeit auf den ersten Blick" kannst du bereits jetzt, eine Woche vor der TV-Premiere, exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen. So erfährst du vor allen anderen, ob Alexandra aus Schwäbisch Hall und Heiko aus Heilbronn den ersten Bund der Ehe in Staffel 10 eingehen.

+++ Update, 16. September 2023 +++

Der Start rückt näher

"Es war einmal ..." eine Show in SAT.1, die Singles dabei hilft, die große Liebe und den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden! Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" werden Märchen wahr und auch dieses Jahr wagen unsere Paare wieder den Schritt ins Ungewisse.

Am 18. September startet die neue Staffel exklusiv bei Joyn PLUS+ und auf Joyn mit einer Spezialfolge, in der du bereits zwei Teilnehmer:innen der 10. Staffel, Heiko und Yasemin, etwas näher kennenlernen kannst.

Die 1. Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" gibt es ebenfalls ab 18. September 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+ sieben Tage vor TV-Ausstrahlung. Die Free-TV-Premiere in SAT.1 und auf Joyn findet am 25. September 2023 um 20:15 Uhr statt.

+++ Update, 14. September 2023 +++

Die erste Braut bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Wird Alexandra ihren Traummann bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 treffen? © SAT.1/Christoph Assmann

In der 1. Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" will Alexandra aus Baden-Württemberg das erste Blind Date auf dem Standesamt der Jubiläumsstaffel wagen. Die 39-Jährige wünscht sich einen loyalen, selbstbewussten und intelligenten Partner, an dessen breiter Schulter sie sich anlehnen kann.

Ich bin bereit für alles, was jetzt kommt. Für jeden riesigen Schritt, der mein - und unser! - Leben verändert. Alexandra

Wird Alexandra ihren Traummann treffen?

Heiko wünscht sich eine sportliche und zierliche Frau mit einem schönen Lächeln, die seinen Beschützerinstinkt weckt. © SAT.1/Christoph Assmann

Was Alexandra noch nicht weiß: Auf dem Standesamt wird sie Heiko treffen. Sie sind das erste Paar in Staffel 10. Der 46-Jährige stammt aus der Nähe von Heilbronn und steht neben seinem Job als Diplominformatiker als Sänger einer Hochzeitsband auf der Bühne. Jetzt möchte er zusammen mit seiner Traumfrau seine eigene Hochzeit feiern!

So kannst du die 1. Folge vorab streamen

Wagen Alexandra und Heiko die erste "Hochzeit auf den ersten Blick" des Jahres? Das erfährst du bereits am Montag, 18. September 2023, exklusiv und schon eine Woche vor der Free-TV-Premiere in SAT.1 bei Joyn PLUS+. Dort kannst du die 1. Folge der Jubiläumsstaffel vorab streamen.

Alle Singles in der Galerieübersicht

Insgesamt zwölf Singles suchen in der 10. Staffel des legendären Beziehungsexperiments ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin fürs Leben. Hier siehst du alle Teilnehmer:innen in der Galerieübersicht.

Alexandra (39) aus Schwäbisch-Hall © SAT.1 /Christoph Assmann Michaela (54) aus der Nähe von Stuttgart © SAT.1 /Christoph Assmann Yasemin (31) aus Völklingen © SAT.1/Christoph Assmann Marina K. (29) aus der Nähe von Karlsruhe © SAT.1 / Christoph Assmann Marina B. (28) aus Dormagen © SAT.1/Christoph Assmann Bianca (53) aus der Nähe von Aachen © SAT.1/Christoph Assmann Heiko (46) aus der Nähe von Heilbronn © SAT.1/Christoph Assmann Oliver (60) aus Frankfurt am Main © SAT.1/Christoph Assmann Robert (35) aus Berlin © SAT.1/Christoph Assmann Kai (31) aus der Nähe von Ludwigsburg © SAT.1/Christoph Assmann Karsten (51) aus der Nähe von Köln © SAT.1/Christoph Assmann Jochen (38) aus St. Wendel © SAT.1/Christoph Assmann

+++ Update, 6. September 2023 +++

TV-Start jetzt enthüllt

Bald geht es los und "Hochzeit auf den ersten Blick" startet in die Jubiläumsstaffel. Die Free-TV-Premiere des einmaligen Beziehungsexperimentes findet am 25. September 2023 um 20:15 Uhr in SAT.1 statt. In insgesamt acht Folgen, immer montags um 20:15 Uhr, können die SAT.1-Zuschauer:innen die atemberaubende Achterbahnfahrt der Gefühle der diesjährigen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer:innen miterleben. Einen Überblick über alle Sendetermine und Sendezeiten der 10. Staffel kannst du dir hier verschaffen.

+++

Neue Staffel zuerst auf Joyn

"Hochzeit auf den ersten Blick" feiert Jubiläum: Ab Montag, 18. September 2023, startet Staffel 10 exklusiv auf Joyn. Im Herbst folgt die Ausstrahlung der Folgen in SAT.1.

Zum Auftakt der 10. Staffel erwartet die Joyn-Zuschauer:innen eine Spezialfolge mit "romantischen Neuigkeiten" ehemaliger Teilnehmer:innen sowie Highlights aus den vergangenen Staffeln. Ein besonderes Sahnehäubchen auf der Hochzeitstorte!

Darum geht es bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Seit zehn Staffeln wagen heiratswillige Singles die "Hochzeit auf den ersten Blick" und geben einem oder einer Fremden das Jawort. Danach folgt das Kennenlernen während der Hochzeitsreise. Im Anschluss besuchen sich die Frischvermählten gegenseitig zu Hause. Nach einigen gemeinsam verbrachten Wochen müssen sich die Paare entscheiden: Ehe oder Scheidung?

Begleitet werden die Teilnehmer:innen während des gesamten Experiments vom erfahrenen Expert:innen-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.

Die 10. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" startet am 18. September exklusiv bei Joyn PLUS+. Die Free-TV-Premiere findet am 25. September um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn statt.