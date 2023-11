Anzeige

Michaela und Karsten bereiten sich auf ihre "Hochzeit auf den ersten Blick" vor. Die beiden offenbaren ihre Vorstellungen und Ängste, die ihnen an ihrem großen Tag durch den Kopf schweben. Wie das Brautpaar die letzten Momente vor der Trauung erlebt, erfährst du hier.

+++ Update, 30. Oktober 2023 +++

Hochzeitstag für Michaela: Ihre Mutter ist von Karsten schon mal angetan

Wagen Michaela und Karsten im Jubiläumsjahr die "Hochzeit auf den ersten Blick"? © SAT.1 / Christoph Assmann

Im fürstlichen Schloss Langenburg wird es langsam ernst: Der Bräutigam schreitet in den Hochzeitssaal und lernt dort Michaelas Familie kennen, die mindestens genauso aufgeregt ist wie er selbst. Michaelas Mutter bekommt von Karsten zur Begrüßung einen Blumenstrauß überreicht. Direkt zu Beginn die Erleichterung: Auf Karstens Frage, ob ihre Tochter wohl zufrieden mit ihm wäre, antwortet Michaelas Mutter Karin mit einem deutlichen Ja, denn sie ist vom Aussehen ihres neuen Schwiegersohnes ganz angetan. Gute Startbedingungen also!

Michaela ist währenddessen auf dem Weg. In der Braut-Limousine liest die 54-Jährige noch einen Brief ihres Zukünftigen, der sie sogar zu Tränen rührt. Von ihrem Freund Jürgen wird Michaela vor dem Schloss begrüßt. Die Aufregung der 54-Jährigen steigt: "Jetzt wird's ernst", sagt sie den Tränen nah.

Und es wird ernst: Der große Moment ist gekommen. Braut und Bräutigam sehen sich das allererste Mal. "Der Moment war unglaublich. Ich glaube, ich habe rechts und links nichts wahrgenommen", fasst Michaela das erste Aufeinandertreffen zusammen. Das Brautpaar fällt sich direkt in die Arme. Karstens erstes Fazit: "Ich finde sie total attraktiv!" Und auch Michaela ist begeistert: "Jackpot! Also vom Optischen her ist es voll mein Typ!", freut sie sich. "Wir haben direkt gespürt, das passt", schwärmt auch Karsten.

Die Frage aller Fragen: Sagen Michaela und Karsten wirklich Ja?

Dann ist es soweit: Nach einer berührenden Rede der Standesbeamtin wird Michaela und Karsten die alles entscheidende Frage gestellt. Wollen Michaela und Karsten tatsächlich heiraten? Die Antwort könnte bei beiden nicht deutlicher sein: Ja, sie wollen! Ihre Eheschließung besiegeln die beiden unter tosendem Applaus direkt mit einem Kuss.

Michaela und Karsten: Auf dieser Trauminsel verbringen sie ihre Hochzeitsreise

Bei der anschließenden Party haben die beiden dann zum ersten Mal Zeit, unter vier Augen zu sprechen. Und es findet sich direkt eine Gemeinsamkeit: Beide hatten sich - wenn auch in unterschiedlichen Staffeln - bereits bei "Hochzeit auf den ersten Blick" beworben. Und auch Familie und Freund:innen bestätigen: Michaela und Karsten sind ein perfektes Match!

Eins darf natürlich auch nicht fehlen: der Hochzeitstanz! Und der wird zum Klang einer Countryband getanzt. Beim Piñata-Schlagen gibt es dann noch einen kleinen Hinweis auf die Hochzeitsreise. Es geht auf eine Insel - auf welche, können die Frischvermählten aber nicht mit letzter Gewissheit sagen.

Der erste Morgen beginnt ebenfalls harmonisch: Bei einem ausgiebigen Frühstück resümiert Michaela: "Ich hätte keine Idee momentan, wo es Eckpunkte geben könnte." Das Signal für Diplom-Psychologe Markus Ernst, Michaela und Karsten auf ihre Hochzeitsreise zu schicken! Zuvor lüftet der Matching-Experte aber noch das Geheimnis der Location: Es geht nach Mauritius!

Gesagt, getan: Bald darauf tritt das Paar seine Reise an. Endlich angekommen, kommen die zwei aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Die Traum-Location macht ihrem Namen alle Ehre! Michaela fasst es beim gemeinsamen Bier, das die beiden Champagner vorziehen, gut zusammen: "Auf traumhafte Tage hier!"

Wie es Michaela und Karsten auf ihrer Hochzeitsreise ergeht, siehst du in der nächsten Folge von "Hochzeit auf dene rsten Blick".

+++ Update, 23. Oktober 2023 +++

Auf Freund:innen ist Verlass

Michaela macht sich bereit für ihre "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann

Für ihren großen Tag werfen sich Michaela und Karsten in Schale. Der 51-jährige IT-Consultant fühlt sich in seinem hellbeigen Anzug pudelwohl. Als sein Freund Tom ihn begrüßt, bedankt er sich bei ihm von ganzem Herzen für die Anmeldung bei "Hochzeit auf den ersten Blick".

Nicht nur Karsten erhält Unterstützung von einem guten Freund. Michaelas Freundin Gabi steht der 54-Jährigen zur Seite und macht ihr Mut. Strahlend vor Freude bewundert sich Michaela im Spiegel und verrät, wie froh sie ist, dass ihre Familie und Freund:innen hinter ihr stehen: "Ich bin total glücklich, dass sie alle hier sind, hinter mir und hinter dem Experiment stehen und dass sie daran glauben."

Michaela und Karsten sprechen über ihre Gefühle

Als Karsten gefragt wird, ob er denn aufgeregt sei, antwortet er gelassen: "Mir geht’s aktuell sehr gut." Er ist fest entschlossen zu heiraten und glaubt, dass der eigentliche Kennenlernprozess deutlich interessanter sein wird als die Hochzeit selbst. Er erzählt, sich nicht auf Oberflächlichkeiten versteifen zu wollen und hat sich fest vorgenommen, auf dem Standesamt nicht Nein zu sagen: "Das Experiment besteht ja nicht aus Oberflächlichkeit."

Michaela dagegen garantiert, dass sie ihre Gefühle auf der Hochzeit nicht unter Kontrolle haben wird: "Es wird emotional werden, verspreche ich euch." Ihre größte Befürchtung ist, dass sie ihrem Zukünftigen optisch nicht gefallen wird und die Trauung schiefläuft.

Mit der Limousine zur Hochzeit

Während Karsten und Michaela auf dem Weg zu ihrer Hochzeit nach Schloss Langenburg sind, trifft die Hochzeitsgesellschaft ein und lernt sich kennen. Freund:innen und Familien der beiden scheinen sich blendend zu verstehen und warten gespannt auf Braut und Bräutigam.

Karsten erhält von seiner Braut ein Buch als Geschenk und freut sich riesig darüber. Er schätzt den fantasievollen Einfall und hofft im Gegenzug, dass sein Geschenk ebenfalls gut ankommt. Michaela erhält ein Schnäpschen vom 51-Jährigen und strahlt über beide Ohren.

"Jetzt geht's los": Karsten betritt den Trausaal

Karsten erreicht Schloss Langenburg und steht mutterseelenallein vor dem Standesamt. Jetzt ist der Moment gekommen, Familie und Freund:innen der Braut zu begrüßen. Er atmet tief durch und betritt mutig den Trausaal. Überrascht reagiert Michaelas Mutter auf den Bräutigam. Aber wie wird erst Michaela reagieren, wenn sie Karsten zum ersten Mal im Standesamt sieht?

Ob die beiden wirklich einander das Jawort geben, siehst du schon jetzt in Folge 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" exklusiv bei Joyn PLUS+.

+++ Update 19. Oktober 2023 +++

Karaoke und Spekulationen bei Michaela und Karsten

Michaela lässt es beim Junggesellinnenabschied in einer Karaoke-Bar noch einmal richtig krachen. © SAT.1

Wie im exklusiven Bonusclip zu Folge 4 zu sehen ist, geht es für Michaela und Karsten in den letzten Wochen vor der Hochzeit noch mal mit den Freund:innen raus. Hauptthema bei beiden: Wir wird mein:e Zukünftige:r wohl sein?

Frauenabend in der Karaokebar

Ab in die Karaoke-Bar heißt es für Michaela und ihre Freundinnen. Ihr Junggesellinnenabschied steht an. Mit passenden Einhorn-T-Shirts ausgestattet, geht es bei Karaoke-Spaß und Getränken hauptsächlich um eines: Wie wird die Hochzeit wohl sein? Eine genaue Vorstellung hat die Braut in spe noch nicht. Sie möchte die Feier auf sich zukommen lassen. Michaela beschäftigt viel mehr, wie ihr Mann sein wird: "Wie sieht er aus? Wo kommt er her? Wie wird er sein?"

Bei der Frage nach einem Kuss bei der Trauung steht für die 54-Jährige fest: "Ich werde ihn nicht küssen." Die Initiative soll ihr Ehemann selbst ergreifen. Michaela ist voller Vorfreude auf die gemeinsame Zeit und den Moment, in dem sie ihr Match kennenlernen kann.

Passt Michaela zu Karsten?

Karsten und seine Jungs zieht es ins Wirtshaus. Denn sein Junggesellenabschied steht an. Der 51-Jährige ist gespannt, was seine Freunde denken, wer in ein paar Wochen an seiner Seite stehen wird. Die Herrenrunde ist sich einig: jemand, der mit Karsten reisen und Party machen kann, sportlich ist und blonde Haare hat. Bald können die Männer ihr Bild mit Michaela abgleichen, wenn die beiden sich vielleicht das Jawort geben. Ein weiteres Thema ist Anhänglichkeit. Dazu hat Karsten eine klare Meinung: "In der Hochzeitsnacht ist Klette okay." Danach sind dem 51-jährigen Noch-Single Freiräume für beide sehr wichtig.

Wie es mit Michaela und Karsten weitergeht, erfährst du in Folge 5 am Montag, 23. Oktober 2023, um 20:15 in SAT.1 und auf Joyn.

+++

Michaela und Karsten sind das letzte Match

Michaela und Karsten sind das letzte Match der Jubiläumsstaffel "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann

Das Expert:innen-Team steckt monatelang Arbeit in die Suche nach dem idealen Paar, so auch bei Michaela und Karsten. Der IT-Berater aus der Nähe von Köln hat sich schon das dritte Mal bei "Hochzeit auf den ersten Blick" beworben. Im Jubiläumsjahr hat es endlich geklappt: Die lebensfrohe Michaela aus der Nähe von Stuttgart scheint perfekt zu ihm zu passen.

Das perfekte Liebes-Match?

"Karsten ist Rheinländer und ein sehr geselliger Mensch", beschreibt Matching-Experte Markus Ernst den 51-Jährigen. Außerdem sei er "Triathlet mit Leib und Seele" und ein "jugendlicher Typ", der sich sportlich kleide. Dr. Sandra Köhldorfer fügt hinzu: "Er hat eine direkte Kölner Art." Die passe exakt zu Michaela, die das rheinische Lebensgefühl liebt und lebt. Denn wie die lebensfrohe Angestellte im öffentlichen Dienst selbst über sich sagt: "Vom Herzen her gehöre ich ich nach Nordrhein-Westfalen. Diese offene, ehrliche und direkte Art finde ich einfach klasse."

Gute Voraussetzungen für eine harmonische Partnerschaft. "Alles in allen ist das wirklich ein tolles Match", ist sich Dr. Sandra Köhldorfer sicher. Werden die beiden einander das Jawort geben, wenn sie sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zum ersten Mal auf dem Standesamt sehen?

Die große Überraschung für Michaela

Jaqueline und Peter kehren im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jubiläumsjahr zurück, um Michaela zu überraschen. © SAT.1

In Folge 4 werden Michaela und Karsten, getrennt voneinander, überrascht: Sie sind in der Jubiläumsstaffel dabei! Für Michaelas Überraschung hat sich Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn tatkräftige Unterstützung geholt. Gemeinsam mit dem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Traumpaar Jaqueline und Peter aus der letzten Staffel sowie Michaelas Freundin Martina soll der 53-Jährigen die Botschaft übermittelt werden.

Nichtsahnend wird Michaela in ein Restaurant gelockt. Nicht ganz zufällig sitzen am Nebentisch Jaqueline und Peter und geben der zukünftigen Braut subtile Hinweise. Doch selbst als sich Beaute Quinn dazu setzt, scheint Michaela die Situation nicht so ganz zu verstehen. Wird die Überraschung trotzdem gelingen?

Karsten wird in den Fahrradladen gelockt

Für Karstens Überraschung hat sich Expertin Beate Quinn etwas ganz besonderes überlegt. Zusammen mit Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin Annika und Karstens Freund Ralf lockt sie den sportbegeisterten IT-Berater in einen Fahrradladen. Annika gibt sich dort als Verkäuferin aus und verwickelt Karsten und Ralf in ein Verkaufsgespräch. Wird sie Karsten erkennen?

Wenn du wissen möchtest, ob die Überraschungen für Michaela und Karsten gelungen sind, kannst du dir Folge 4 noch einmal auf Joyn ansehen. Wie es für die beiden weitergeht, erfährst du schon jetzt in Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor der TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ oder am Montag, 23. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.