"Hochzeit auf den ersten Blick" 2023: Truck Stop machen Halt bei Michaelas und Karstens Hochzeit

"Hochzeit auf den ersten Blick" geht 2023 in die 10. Staffel. Passend zum Jubiläum dürfen sich die Paare über unvergessliche Auftritte hochkarätiger Stars freuen. In Folge 6 gastiert die Country-Band Truck Stop bei Michaelas und Karstens Hochzeit.

+++ Update, 30. Oktober 2023 +++

Es ist wieder Zeit für die Liebe!

Das Herz klopft bis zum Hals. Die Hände zittern. Und unzählige Schmetterlinge sind im Bauch. So fühlt er sich an, der unvergleichliche "Hochzeit auf den ersten Blick"-Moment, kurz bevor die Singles zum ersten Mal ihren zukünftigen Ehemann oder ihre zukünftige Ehefrau treffen.

Passend zum großartigen Staffeljubiläum erscheint ein Doppelalbum mit den schönsten Songs aus allen Staffeln. Ob modern oder Klassiker, ob englischsprachig oder deutsch, ob Schmuseballade oder Dance-Hit: Diese Kollektion der schönsten Liebeslieder lässt die Herzen schneller schlagen.

Die schönsten Songs aus allen Staffeln - vereint auf einem Jubiläumsalbum. Jetzt kaufen! © SAT.1

Diese Star-Gäst:innen überraschen die Brautpaare

Einige Titel aus dem Album werden bei den Hochzeiten in Staffel 10 zum Besten gegeben. Die Paare der 10. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" dürfen gespannt sein: Welcher Star wird sie auf ihrer Hochzeitsfeier mit einem unvergesslichen Auftritt überraschen?

Mark Keller (Folge 1)

Yasmina Hempel und Paul Csitkovics aus dem Musical "Romeo und Julia - Liebe ist alles" (Folge 2)

Eloy de Jong (Folge 3)

Florian Künstler (Folge 4)

Oli.P (Folge 5)

Truck Stop (Folge 6)

Truck Stop machte Rast bei Michaela und Karsten

Michaela und Karsten tanzten glücklich und verliebt in ihr Eheleben. © SAT.1

In Folge 6 machte sich ein Musik-Act bereit, der Country-Klänge aus dem hohen Norden Deutschlands mit nach Langenburg brachte: Truck Stop aus Hamburg. Eine besondere Überraschung für Michaela und Karsten, die zum Song "Bist meine Welt" in ihr frisches Eheleben tanzen durften. Und passender hätte der Titel für das Ehepaar nicht sein können. "Das Lied soll das Motto sein für euer weiteres gemeinsames Leben, für eine großartige Zeit, die ihr hoffentlich miteinander haben werdet, sein", so der Lead-Sänger von Deutschlands erfolgreichster Country-Band.

Truck Stop: Mehr als eine Band!

Nicht nur "Hochzeit auf den ersten Blick" darf dieses Jahr jubeln, auch die Country-Band Truck Stop feiert 2023 ihr großes Jubiläum. Die Cowboys von der Waterkant können auf 50 Jahre musikalisches Lebenswerk zurückblicken. Einst brachte Truck Stop den "wilden, wilden Westen" nach Deutschland. Bekannt geworden ist die gefeierte Country-Band vor allem durch den "Großstadtrevier"-Titelsong "Große Haie, kleine Fische". Außerdem vertraute Stefan Raab 1999 auf die Treffsicherheit der Hamburger, als er "Maschendrahtzaun" in die Charts führen wollte. Der Plan ging auf: Zur Belohnung gab es vier Goldene Schallplatten und eine Platin-Auszeichnung.

Heute, mehr als 45 Alben, über 15 Millionen verkaufte Tonträger und weit über 6.000 Konzerte später, steht Truck Stop nach wie vor auf der Bühne. Umso größer ist die Freude, dass die Musiker auch im Jubiläumsjahr von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Song "Bist meine Welt" aus ihrem aktuellen Best-of-Album "50 Jahre" Halt machten.

+++ Update, 23. Oktober 2023 +++

Flugzeuge im Bauch! Oli.P zu Gast bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Es war der perfekte Abschluss von Marinas und Kais großem Tag in Schloss Lichtenwalde: Star-Gast Oliver Petszokat, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Oli.P, überraschte das junge Glück mit einer besonderen Gesangseinlage. Zur gefühlvollen Ballade "1.000 Liebeslieder" aus Oli.Ps aktuellem Album "Hey Freiheit - Das Album" tanzte sich das Ehepaar in sein frisches Eheleben. "Ein gelungener Abschluss für einen gelungenen Abend", erklärten Braut und Bräutigam nach der Performance des Sängers.

Multitalent Oli.P

Die deutschsprachige Musiklandschaft ohne Oli.P? Absolut unvorstellbar! Denn seit nunmehr 25 Jahren gehören die Songs des sympathischen Sängers, der Ende der 90er-Jahre als Ricky Marquart in der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zum ultimativen Mädchenschwarm wurde, in jede gelungene Deutsch-Pop-Playlist. Dreifachplatin für "Flugzeuge im Bauch", Gold für "I Wish" und Dreifachgold für "So bist du (und wenn du gehst …)" untermauern diese Erfolge nochmals.

Oli.P hat nicht nur Millionen Platten verkauft, sondern ist bis heute auch als Schauspieler, Moderator und Entertainer erfolgreich. So nahm das Multitalent auch im Januar 2022 als "Affe" an der ProSieben-Show "The Masked Dancer" teil, aus der er als Gewinner hervorging.

+++ Update, 16. Oktober 2023 +++

"Kleiner Finger Schwur" für Bianca und Oliver

Gespannt lauschten Bianca und Oliven der gefühlvollen Musik von Florian Künstler. © SAT.1

Die Hochzeit von Bianca und Oliver stand unter keinen guten Vorzeichen: Ausgerechnet an ihrem großen Tag wurden Braut und Bräutigam von einem heftigen Unwetter empfangen. Zum ersten Mal in der Geschichte von "Hochzeit auf den ersten Blick" mussten die Dreharbeiten abgerochen werden. Doch dann wurde aus Regen Sonnenschein: Die Hochzeit konnte wie geplant stattfinden.

Bei Fackelschein und Feuerwerk kam der Tag zu einem versöhnlichen Abschied. Für den krönenden Abschluss sorgte Singer-Songwriter Florian Künstler, der Biancas und Olivers Hochzeit mit seinem einfühlsamen Chart-Hit "Kleiner Finger Schwur" beehrte. "Das war ein toller Moment, wo man auch mal für sich war", erzählte Bianca voller Begeisterung nach der gefühlvollen Performance. "Das war total schön", pflichtete ihr Oliver bei.

Florian Künstler lässt die Herzen höherschlagen

Musik spielte schon früh eine wichtige Rolle in Florian Künstlers Leben. Mit zwölf Jahren begann er, Gitarre- und Akkordeon zu spielen, und schrieb früh eigene Songs. 2012 wurde er vom renommierten Musikproduzenten "Der Polar" entdeckt und gefördert. Während der Corona-Pandemie machte sich der norddeutsche Sänger erfolgreich einen Namen mit seinen "Songpoeten-Sessions" und Tiktok-Videos, in denen er Duette mit anderen Künstler:innen sang. Mit "Kleiner Finger Schwur" aus dem aktuellen Album "Gegengewicht" schaffte es Florian Künstler dann erstmals in die deutschen Single-Charts.

+++ Update, 9. Oktober 2023 +++

Ein besonderer Hochzeitstanz für Marina und Robert

Marina und Robert durften sich auf ein romantisches Highlight freuen: Eloy de Jong sang für sie zum Hochzeitstanz. © SAT.1

Es war eine magische Verbindung vom ersten Moment an: In Folge 3 gaben Marina und Robert einander das Jawort, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben. Am Ende ihres großen Tages wartete eine besondere Überraschung auf die beiden: Kein Geringerer als Eloy de Jong von Caught In The Act gab dem jungen Glück ein Ständchen zum Besten. Zur gefühlvollen Ballade "Der Wind, der meine Flügel trägt" aus Eloy de Jongs aktuellem Best-of-Album "Viel mehr als das Beste" tanzte sich das Brautpaar in sein frisches Eheleben.

Eloy de Jong feiert Jubiläum

Nicht nur "Hochzeit auf den Blick" feiert in diesem Jahr Jubiläum. Auch für Eloy de Jong ist 2023 ein besonderes Jahr: Es stehen gleich mehrere Jubiläen auf dem Programm. Neben seinem 50. Geburtstag kann der sympathische Sänger mit holländischen Wurzeln auf sein 30. Bühnenjubiläum nach dem Boygroup-Start mit der 90er-Sensationsband Caught In The Act anstoßen. Umso größer ist die Freude darüber, dass der erfolgreiche Popschlager-Senkrechtstarter Deutschlands größtes Liebesexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick" im Jubiläumsjahr beehrt.

+++ Update, 2. Oktober 2023 +++

Romeo und Julia: Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Paul Csitkovics und Yasmina Hempel aus dem Musical "Romeo und Julia - Liebe ist alles" waren bei Yasemins und Jochens Hochzeit zu Gast. © SAT.1

Selten war eine Hochzeit so emotional wie ihre: Yasemin und Jochen aus dem Saarland wagten in Folge 2 die "Hochzeit auf den ersten Blick". Für den krönenden Abschluss ihres Hochzeittags sorgten Yasmina Hempel und Paul Csitkovics aus dem Musical "Romeo und Julia - Liebe ist alles" mit dem Hit "Liebe ist alles" von Rosenstolz.

"Liebe ist alles": Yasmina Hempel und Paul Csitkovics

Es handelt sich um nichts Geringeres als die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, die sich um verbotene Leidenschaft dreht: das Musical "Romeo und Julia - Liebe ist alles", das im März 2023 im Berliner Theater des Westens uraufgeführt wurde. Im Mittelpunkt des Shakespeare-Stücks steht der erfolgreiche Pop-Song "Liebe ist alles".

Passender könnte dieser Titel auch für Deutschlands größtes Liebesexperiment nicht sein. Yasmina Hempel und Paul Csitkovics hauchen dem Rosenstolz-Klassiker neues Leben ein und bringen das Gefühl von Hoffnung, Liebe und Zuversicht zu "Hochzeit auf den ersten Blick".

Im Musical "Romeo und Julia - Liebe ist alles" schlüpft die gebürtige Berlinerin Yasmina Hempel in die Rolle der Julia. Das langjährige Mitglied des Jungen Ensembles am Friedrichstadtpalast stand unter anderem als Rotkäppchen Dorothea in Peter Lunds "Grimm" auf der Bühne des Staatstheaters Kassel. Der Romeo an ihrer Seite, gespielt von Paul Csitkovics, war in Wien unter anderem schon in "Jesus Christ Superstar" und "Into The Woods" zu sehen.

+++ Update, 25. September 2023 +++

Mark Keller gab sein "kleines Glück" zum Besten

Mark Keller überrascht Alexandra und Heiko auf ihrer Hochzeit in der Jubiläumsstaffel "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1

In der 1. Folge der Jubiläumsstaffel durfte sich das erste Liebes-Match der Staffel, Alexandra und Heiko, auf Mark Keller freuen - und den deutschen Schauspieler und Sänger hautnah auf ihrer Hochzeit miterleben.

Zum Song "Was ich dir sagen will" aus Mark Kellers aktuellem Album "Mein kleines Glück" tanzte sich das Paar ins Eheleben. Besonders Heiko ist großer Fan des Künstlers. "Er ist einfach so ein Sympathiebolzen. Ich finde ihn großartig", gestand der 46-Jährige.

Mark Keller im Porträt

Mark Keller ist Sänger und Schauspieler. Erste Erfolge feierte er in der "Rudi Carrell Show". Auch in einigen "Tatort"-Folgen war das Multitalent zu sehen. Der große Durchbruch gelang Keller als Kommissar André Fux in der Actionserie "Alarm für Cobra 11". Außerdem wirkte er in bekannten Kinofilmen wie "1 ½ Ritter", "Barfuß", "Frauen" und "Macho Man" mit - und ist vielen bekannt als Dr. Kahnweiler aus der Serie "Der Bergdoktor".

Mark Kellers große Leidenschaft neben der Schauspielerei ist die Musik. Seine einzigartige Stimme stellte er unter anderem als Dornenteufel in der 6. Staffel "The Masked Singer" unter Beweis, wo er den zweiten Platz belegte. Im Februar 2023 veröffentlichte er sein erstes deutschsprachiges Album "Mein kleines Glück", das sein Leben musikalisch erzählt.

Welche weiteren Stars die Hochzeiten mit unvergesslichen Auftritten beehren, erfährst du schon bald hier. Die 10. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Außerdem kannst du die nächste Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bereits bei Joyn PLUS+ streamen.