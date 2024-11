Mit einem wildfremden Menschen intim werden? Beim Kuss sind sich die meisten Heiratswilligen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" einig: Zumindest ein kurzer gehört nach dem Jawort irgendwie dazu. Wie viel körperliche Nähe aber kommt danach? Matching-Expertin Beate Quinn gibt Einblicke.

Anzeige

Exklusive Staffel-Einblicke - mit allen Höhen und Tiefen Hier die Spezial-Folge zur neuen Staffel kostenlos streamen!

Anzeige

Anzeige

Wie viel körperliche Nähe ist in Ordnung?

"Zur Not 'ne Runde Kartenspielen" - der diesjährige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Toni hat schon so seine Ideen, als er sich in Folge 1 mit den anderen Bräutigamen in spe über seine bevorstehende Hochzeitsnacht austauscht.

Dass er nach ein paar Stunden Bekanntschaft gleich mit seiner Braut intim werden würde, damit rechnet der sexuell unerfahrene, in Bayern lebende Brandenburger nicht. Wohl aber mit einer "schlaflosen Nacht", denn man habe sich sicher "so viel zu erzählen". Auch seine Mitstreiter glauben nicht, in der ersten Nacht gleich in die Vollen gehen zu müssen. Mit der "richtigen körperlichen Nähe" würde er sich gerne "zwei, drei Tage Zeit lassen", erklärt etwa der Dresdner Marco.

Im Clip: So stellen sich die diesjährigen Singles ihre Hochzeitsnacht vor

"Eigentlich 'ne normale Kennenlernphase"

Die angehenden Bräute der diesjährigen Staffel scheinen dagegen durchaus offen für körperliche Intimität zu sein: Sie sei "so der touchy Typ", gesteht etwa Desiree, woraufhin Michelle gleich zustimmt: "Ja, ich auch." Allerdings fügt sie auch gleich hinzu, dass sie sich keinen Druck machen wolle: "Eigentlich ist es ja 'ne normale Kennenlernphase, und ich glaub, das sollte man sich auch immer wieder so bewusst machen." Alles kann, nichts muss, sozusagen. Dennoch glaubt sie wie die anderen Frauen, dass ihr das Komplettprogramm gleich in der ersten Nacht vermutlich zu viel wäre. Erst mal würde sie so viel anderes von ihrem unbekannten Neu-Ehemann wissen wollen.

Zu lange Zeit scheint sich aber niemand lassen zu wollen: Während der Hochzeitsreise sollte, angefangen vom Händchenhalten, schon langsam körperliche Nähe aufgebaut werden, findet Digitalisierungs-Teamleiter Fabian. Das sei sowohl wichtig für das Selbstwertgefühl als auch, um Vertrautheit aufzubauen, glaubt er und trifft bei den anderen Kandidaten auf Zustimmung.

Anzeige

Anzeige

Grundbedürfnisse in einer Partnerschaft

Und nicht nur bei diesen. Auch Sexual- und Paartherapeutin Beate Quinn ist sich sicher: "Sexualität gehört zu einer glücklichen, erfüllenden Partnerschaft dazu. Durch die Körperlichkeit und die Sexualität stillen wir ganz viele Grundbedürfnisse, wie beispielsweise Geborgenheit, Nähe und Akzeptanz." Auch sonst scheinen die Erwartungen der aktuellen Paare recht realistisch: Tatsächlich waren bisherige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare nach Trauung und Fest meist todmüde ins Bett gefallen, verriet die Matching-Expertin. Und in der Tat würde meist während der Hochzeitsreise die Intimität aufgebaut.

Anzeige

Anzeige

"Kurz davor" gewesen ...

Konkretes erfuhr man bislang nur von wenigen Paaren. Jaqueline und Peter aus der vorletzten Staffel etwa ließen ihre Fans wissen, dass sie in der Hochzeitsnacht bereits "ein bisschen rumgemacht" hatten und "kurz davor" gewesen seien, zum Sex war es aber erst auf der Hochzeitsreise in Portugal gekommen. Gleiches galt für Oliver und Michaela aus derselben Staffel: Nach der ersten gemeinsamen Nacht in der Toskana gab er zu: "Wir sind intim geworden." Mittlerweile erwarten Jaqueline und Peter bald ihren ersten Sohn. Auch Michaela und Oliver sind weiterhin glücklich miteinander.

Übrigens befinden sich die enthaltsamen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare in bester Gesellschaft: Auch bei Paaren, die sich vor der Trauung kannten, gibt es in der Hochzeitsnacht meist keinen Verkehr: Je nach Umfragequelle kommen nach dem Fest 52 bis 65 Prozent nicht zur Sache. Die häufigsten Ursachen: Trunkenheit und Müdigkeit.

Ob es auch bei den diesjährigen Paaren funkt, siehst du in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" - neun Episoden, ab 28. Oktober 2024 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn sowie einzigartige Einblicke zur 11. Staffel bereits ab 21. Oktober 2024 exklusiv auf Joyn.