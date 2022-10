An ihrem Hochzeitstag wagten Simone und Marcus den ersten Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Sind die beiden Ex-Singles von "Hochzeit auf den ersten Blick" noch verheiratet?

Im Clip: Eine nachträgliche Verlobung und viele Freudentränen

+++ Update 23.12.2021 +++

Simone und Marcus bleiben verheiratet

Ihr Anfang war langsam und bedächtig, doch umso stärker ist nun das Band, das sie verbindet. Simone und Marcus entscheidet sich für die Ehe. Der 34-Jährige und hat sich für seine Ehefrau noch ein ganz besonderes Geschenk überlegt – und es sogar einfliegen lassen. Was es genau ist, kannst du hier nachlesen.

+++ Update 16.12.2021 +++

Simone und Marcus sind im Alltag angekommen

Während Simones Besuch bei ihrem Ehemann Marcus darf ein Stopp nicht fehlen: Das (richtige) Kennenlernen der Schwiegereltern. Dafür ist die 31-Jährige bestens vorbereitet: Mit einem Blumenstrauß ausgestattet geht es zum gemeinsamen Frühstück. Für Marcus gehören seine Eltern zu seinen wichtigsten Bezugspersonen. Aus diesem Grund ist es ihm besonders wichtig, dass Simone seine Eltern Frank und Heidi kennenlernt.

Eine Perle für die Perle

Auch Marcus' Eltern kommen nicht mit leeren Händen zum Treffen. Sie haben für Simone eine kleine Perlenkette besorgt. "Wir haben Simone ein Geschenk mitgebracht, um ihr zu zeigen, dass wir sie in unsere Familie aufnehmen. Symbolisch nehmen wir sie als Perle in unserer Familie auf", erklärt Marcus' Mutter Heidi das Geschenk.

Marcus: "Ich fühle mich pudelwohl in deiner Nähe"

Das Treffen mit den Schwiegereltern hätte nicht besser laufen können: "Marcus sieht glücklich aus", findet Heidi. Und über Simone kann sie nur Gutes sagen: "Ich könnte Simone eigentlich nur knuddeln, so sympathisch ist sie mir", erzählt sie weiter.

Auch Marcus ist weiterhin sehr von seiner Braut angetan: "Ich fühle mich pudelwohl in deiner Nähe", gesteht er. Und Simone? Sie beschließt noch eine Nacht an ihren Aufenthalt dranzuhängen.

+++ Update 9.12.2021 +++

Simone: "Es ist schwierig dich einzuschätzen"

In den Flitterwochen brennt Ehefrau Simone ein Thema immer mehr auf der Seele: Marcus' Zurückhaltung.

"Es ist schwierig dich einzuschätzen", beginnt sie das Gespräch mit dem 34-Jährigen. Wenn man Marcus gerade kennenlerne, sei es schwierig herauszulesen, wo man bei ihm stehe oder wie er fühle. "Ich mag dich auch sehr. Für mehr wird es für mich ehrlicherweise noch nicht reichen", gibt sie zu. Dafür müsse sich das Paar einfach noch näher kennenlernen.

Hat es bei Marcus 'Klick' gemacht?

"Zu Hause muss mehr kommen. Damit man weiß, was du fühlst oder vielleicht auch nicht fühlst, was völlig legitim ist", macht ihm die 31-Jährige Mut. Daraufhin hat Marcus nur eines zu sagen. "Ich finde es schön, dass du da bist", sagt er ernst und küsst sie zum ersten Mal und zu Simones großer Überraschung. "Da kam der innere Schalter, der umgelegt wurde: 'Du musst jetzt was machen. Du musst ihr auch zeigen, dass sie dir auch wichtig ist. Du musst jetzt hier was machen, sonst kann es sein, dass das Experiment scheitert'", erklärt der Kita-Leiter seinen Gedankengang.

+++

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Simone und Marcus haben "Ja" zueinander gesagt. Und das, obwohl die 31-Jährige ihr Match zuerst einmal ziemlich verunsichert hat. Denn nach kurzem Händchenhalten zieht sie ihre Hand wieder weg. Der einfache Grund: Simone war schlicht und ergreifend zu warm. Mit dieser Begründung kann Marcus natürlich gut leben.

In der Hochzeitsnacht kommen sich die beiden näher. "Es hat sich gar nicht komisch angefühlt", fasst Simone ihr Empfinden in Worte. Dem frischangetrauten Kita-Leiter geht es ganz ähnlich.

Während der Flittertage am Gardasee fallen Simone und Marcus einige Unterschiede aneinander auf. So kommentiert der Jenaer beispielsweise die Packweise seiner Frau mit den Worten: "Schon ganz schön Chaos in deinem Koffer!" Er selbst hält es beim Thema Kleidung eher ordentlicher.

Ehe oder Scheidung – das wollen Simone und Marcus

Es ist nicht nur Simones Koffer, der die Gegensätze des Paars aufzeigt. Doch die Expert:innen haben beide vor allem aufgrund ihrer gemeinsamen Werte und Zukunftsvorstellungen gematcht.

Reicht das für die große Liebe aus und endet das Experiment von "Hochzeit auf den ersten Blick" für Simone und Marcus positiv? Im Finale am 22. Dezember 2021 müssen sich beide entscheiden – für die Ehe oder für die Scheidung. Bis dahin läuft "Hochzeit auf den ersten Blick" immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

