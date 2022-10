"Hochzeit auf den ersten Blick": Sind Juliane und Robert noch ein Paar?

Sie sind das letzte Paar, das bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zusammengeführt wurde: Robert und Juliane haben sich in Staffel 8 das Jawort gegeben. Aber sind sie noch zusammen?

Im Clip: Bleiben Robert und Juliane trotz Streit und Distanz ein Paar?

+++ Update 25.10.2022 +++

Juliane hält sich aus der Öffentlichkeit zurück und ist auch auf Instagram nicht selbst zu finden. Ab und an taucht sie in den Posts der anderen Teilnehmer:innen auf. Bei einem Treffen scherzt ihre Freundin Anika über die Abwesenheit von Juliane in den sozialen Medien: "So sieht unser Wochenende wirklich aus […] jeder hängt am Handy außer Jule", kommentiert sie ein Foto, auf dem alle außer Juliane auf ihre Smartphones schauen.

+++ Update 23.12.2021 +++

Juliane und Robert haben sich nach dem Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" getrennt. Juliane schreibt "Scheidung" auf ihre Karte, während Robert für die "Ehe" stimmt. Warum sich beide getrennt haben, kannst du hier nachlesen.

>>> Lies hier, wie sich die anderen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare im Finale von Staffel 8 entschieden haben

+++

Robert – Impulsives Herz am rechten Fleck

Am Tag der Hochzeit stellt die Standesbeamtin Juliane ihren Ehemann vor. Er sei ein kompromissbereiter Perfektionist mit einem impulsiven Herzen am rechten Fleck, beschreibt sie. "Juliane, Sie können sich auf einen tollen Ehepartner freuen, der sie zum Lachen bringen wird. Er kann auch über die Stränge schlagen. Da sollten Sie, Juliane ihm ein bisschen Wind entgegenbringen", fügt die Standesbeamtin hinzu.

Könnte diese Eigenschaft noch zu Reibereien zwischen den frisch gebackenen Eheleuten führen?

Julianes und Roberts Hochzeit lief alles andere als glatt - lies mehr dazu hier.

Krach auf hoher See?

In den Flitterwochen nimmt das junge Paar an einem Segelkurs teil. Juliane hat ihr eigenes kleines Boot, eine Tatsache, die Robert zusätzlich anspornt: "Da hat mich der männliche Ehrgeiz gepackt. Sie sucht einen Co-Kapitän und da möchte ich ihr zeigen, dass ich einer bin", erklärt Robert. Doch der Kurs läuft nicht nach seinen Vorstellungen. "Ich war ein bisschen überfordert", gesteht der Leiter für Qualitätssicherung. Juliane hat Verständnis, doch Roberts Ego bleibt angekratzt. Schlechte Laune macht sich breit.

Juliane: "Ich bin daran interessiert, dass es ein gutes Ende nimmt"

Im Hotel sucht Juliane das Gespräch: "Ich bin daran interessiert, dass es ein gutes Ende nimmt", gibt sie Robert zu verstehen. "Ich habe mir vorgenommen, dass ich es schaffe mit dem Segeln. Ich wollte dir auch irgendwo was beweisen", erklärt er sein Verhalten. Manchmal werde er dann auch etwas bockig, gibt Robert zu. Doch Juliane bleibt zuversichtlich, dass sie ihre Kommunikationsprobleme in den Griff bekommen. "Sei einfach du selbst", rät sie ihm.

Ob Robert und Juliane weiterhin verheiratet bleiben, erfährst du im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick". Die aktuelle Staffel siehst du immer um 20:15 Uhr in SAT.1.

