Das Expert:innenteam bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 einigt sich auf das nächste Match. Sie möchten die Noch-Singles Jana und Markus eigenhändig mit der frohen Botschaft überraschen. Sieh hier, wie die beiden auf die lebensverändernde Nachricht reagieren.

Gegensätze ziehen sich an

Auf der Suche nach dem nächsten großen Match entsteht eine Diskussion über die Profile von Jana und Markus. Die Expert:innen stimmen überein, dass die Finanzwirtin mit ihrer positiven und kommunikativen Art eine ideale Partnerin für den introvertierten Hausmeister wäre. "Man könnte sich vorstellen, dass die beiden voneinander profitieren könnten", erklärt Markus Ernst. Sandra und Beate stimmen dem Diplom-Psychologen zu. Die drei sind der Meinung, dass Jana den zurückhaltenden Markus dazu bewegen kann, seine Gefühle zu offenbaren. Als sie die Fotos der beiden Singles nebeneinander betrachten, verkündet Markus schließlich: "Ich würde sagen, wir haben ein tolles Match."

Gelungene Überraschung

Zusammen mit Janas Mutter und ihrem engsten Freundeskreis will Markus Ernst die baldige Braut mit der besonderen Botschaft überraschen, einen idealen Partner gefunden zu haben. Janas Mutter kann es kaum erwarten, ihrer Tochter zu gratulieren. "Die letzten Wochen waren schon sehr aufregend … das alles zu verheimlichen", erzählt sie voller Vorfreude. Als Jana in den Hof läuft, fährt der Diplom-Psychologe ihr mit einem geschmückten Traktor entgegen. Die 26-Jährige kann daraufhin nicht aufhören zu strahlen. "Als der um die Ecke gefahren kam und ich das Schild gesehen habe, habe ich gedacht: Oh, mein Gott! Jetzt ist mein Moment", meint die Hessin lachend.

Tränen um die Tochter

Bei der Überraschung bekommt Markus Ernst Unterstützung von Janas Freundeskreis und ihrer Familie. "Sie ist ein herzensguter Mensch. Ich gönne es ihr von ganzem Herzen", beteuert ihre beste Freundin Anna. Janas Mutter fängt vor Freude an zu weinen und umarmt ihre Tochter herzlich. "Ich hoffe das passt. Ich drücke dir die Daumen", lässt sie ihre Tochter wissen.

Markus ist sprachlos

Dr. Sandra Köhldorfer knöpft sich in der Zwischenzeit den Noch-Single Markus vor. Sie will ihm die Hochzeitsnachricht im Baumarkt übermitteln. "Ich freu mich so auf sein Gesicht später, wenn er es erfährt", sagt die Expertin. Seine Freunde lotsen den 32-Jährigen zu einem riesigen Plakat mit der Nachricht: "Du bist dabei!". Als Sandra auf einem Gabelstapler angefahren kommt und ihn über die nahende Hochzeit informiert, wirkt der Hausmeister von Glücksgefühlen überwältigt: "Ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin sprachlos." Sein bester Freund weiß die Aufregung einzuordnen: "Er hat sich echt gefreut. Das hat man auch an seinem Gesicht gesehen."

Wie die Hochzeit verläuft und ob sich die beiden wirklich das Jawort geben, siehst du in Folge 3 von "Hochzeit auf den ersten Blick" am 17. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.