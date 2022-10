"Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 - Traumpaar in der Krise: Sind Peter und Jaqueline noch zusammen?

Anzeige

Gefühlschaos in den Flitterwochen: Nach der Traumhochzeit von Jaqueline und Peter liegen erstmals die Nerven blank. Ist die Ehe vorbei, bevor sie richtig angefangen hat?

+++ Update 12. Oktober 2022 +++

Bahnt sich bei Peter und Jaqueline die erste Ehekrise an?

Dicke Luft auf der iberischen Halbinsel: An der Küste Portugals stehen Polizist Peter und Stationssekretärin Jaqueline erstmals vor einer handfesten Krise. Statt zärtlicher und liebevoller Worte, wie es die Zuschauer:innen bisher von dem Paar gewohnt waren, weht heut ein anderer Wind. "Bla bla, Alter! Scheiß doch drauf!", entgegnet Jaqueline ihrem Neu-Ehemann.

Dicke Luft und Tränen im Urlaubsparadies

Aufgewühlt und mit Tränen in den Augen wendet sich die 26-Jährige von Peter ab. Was ist passiert? "Wir hatten uns über die Vorphasen im Experiment unterhalten und haben festgestellt, dass wir uns offensichtlich ein bisschen anders darauf vorbereitet hatten …", erklärt der Polizeivollzugsbeamte den Grund für die Auseinandersetzung.

Können die beiden ihren Disput lösen oder hat die Ehe bereits ihr Ende erreicht, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat?

Die Antwort sehen SAT.1-Zuschauer:innen am Montag, 17. Oktober 2022, um 20:15 Uhr bei "Hochzeit auf den ersten Blick".

+++ Update 10. Oktober 2022 +++

Erster Scheidungsgrund für Peter?

Beim ersten gemeinsamen Frühstück im Bett nennt Peter ein absolutes Butter-No-Go. Diese dürfe "auf keinen Fall unter Nutella." Wie ernst es dem 34-Jährigen damit ist, macht er im nächsten Atemzug klar, denn diese Eigenart sei ein echter Scheidungsgrund.

"Wir waren wie ein Magnet"

Glücklicherweise ist sich das Paar hinsichtlich Butter- und Nutella-Regeln sichtlich eins. Und harmonischer hätte die erste Nacht insgesamt kaum verlaufen können. "Wir waren wie ein Magnet. […] Sind Arm in Arm eingeschlafen", berichtet Jaqueline über die Hochzeitsnacht.

Peter: "Danke für die tollste Frau"

Beate Quinn besucht die frisch Vermählten in deren Hotelsuite und ist sichtlich begeistert. "Besser hätte ich Peter und Jaqueline heute nicht vorfinden können. Ich bin selbst überrascht, wie das eingeschlagen hat", versichert die Matching-Expertin. Peter pflichtet ihr bei und schiebt lächelnd hinterher: "Danke für die tollste Frau."

Brautpaar auf Erkundungstour

Die Flitterwochen verbringt das Brautpaar an der Küste Portugals. Peter kann es kaum erwarten, denn auf der ersten gemeinsamen Reise gibt es allerhand zu erleben. "Ich bin nicht nur gespannt das Land zu erkunden, ich will auch Jaqueline ein bisschen erkunden", kommentiert der Bräutigam.

Erste Hürde für das Ehepaar

Die erste Hürde der frischen Ehe konnte das Paar bereits meistern. Auf dem Flug in das Urlaubsparadies saßen sie nicht neben-, sondern hintereinander. Trotz des räumlichen Hindernisses konnten die beiden die Finger nicht voneinander lassen. "Wir haben allerlei Verrenkungen gemacht, nur um uns anzufassen", berichtet Jaqueline lächelnd. Peter ist hin und weg von seiner Braut: "In der kurzen Zeit wachsen sehr starke Gefühle in mir."

Bisher läuft die Ehe zwischen Peter und Jaqueline traumhaft. Ob sie diesen Zustand im weiteren Verlauf der gemeinsamen Flitterwochen aufrecht erhalten können oder ob es zum ersten handfesten Streit kommt, erfährst du am kommenden Montag, 17. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1.

+++ Update 3. Oktober 2022 +++

Traumhochzeit für Peter und Jaqueline

SAT.1/Christoph Assmann

Begeisterung nach dem Jawort

"Ja, ich will." Als Peter am Traualtar die drei wunderbaren und vor allem bedeutungsvollen Worte aus Jaquelines Mund hört, kommt er aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Soeben haben sich die Krankenhaussekretärin und der Polizist das Jawort gegeben und damit den Bund der Ehe besiegelt. Im Anschluss zeigen sich die beiden sichtlich begeistert voneinander.

Alle Erwartungen übertroffen

"Bisher ist sie viel, viel mehr, als ich mir hätte vorstellen können", erzählt Peter euphorisch nach der Trauung. Er habe sich im Vorfeld optisch kein Bild machen wollen. Klar habe es grobe Vorstellungen gegeben. "Aber das übertrifft sie halt alles", schwärmt der 33-Jährige von seiner Ehefrau.

Jaqueline: "Ich find das wichtig, dass er gut küssen kann - und das kann er!"

Nicht weniger begeistert zeigt sich Peters frisch Angetraute. Die Gefühle waren schlichtweg überwältigend, erzählt die 26-Jährige. Deshalb sei es auch selbstverständlich gewesen, dass man sich nach dem Jawort küsse. Dann fügt sie schmunzelnd hinzu: "Man will ja auch wissen, was einen erwartet. Ich find das wichtig, dass er gut küssen kann - und das kann er!"

Freundin Denise: "Optisch ein Traumpaar. Richtig Bombe!"

Auch die restliche Hochzeitsgesellschaft spricht in höchsten Tönen vom frisch gebackenen Ehepaar. Jaquelines Freundin Denise ist auf der anschließenden Feier im Schlossgarten regelrecht aus dem Häuschen: "Optisch ein Traumpaar. Richtig Bombe! Die passen ja mal so was von gut zusammen. Das kann ja nur schöne Kinder geben, oder?" Währenddessen liefert Peters Freund Thomas Einblicke in die Gefühlswelt des Bräutigams: "Als Jaqueline dann reinkam in den Raum, hat man ihm angesehen, dass er komplett überwältigt ist …"

Eine sehr emotionale Trauung

Expertin Dr. Sandra Köhldorfer wirkt ebenfalls äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Hochzeit. "Es war wirklich märchenhaft und ich freue mich, wenn es so weitergeht." Die Psychotherapie-Wissenschaftlerin begrüßt vor allem die vielen Komplimente innerhalb der emotionalen Trauzeremonie, die belegen würden, welche Anziehung und Energie zwischen dem Brautpaar herrsche.

Liebesglück zu zweit

Am Ende des Tages resümiert Braut Jaqueline ihren Hochzeitstag und zeigt sich hochzufrieden mit der Entscheidung: "Ich bin sehr glücklich, den Peter jetzt an meiner Seite zu haben. Für mich ist das auch kaum vorstellbar, dass ich lange Zeit allein war. Und dass da jetzt wirklich so ein Mann an meiner Seite ist, für mich ist das unfassbar und ich bin wirklich richtig glücklich."

Wie sich die junge Ehe zwischen Jaqueline und Peter weiterentwickelt und wie sie ihre Flitterwochen verbringen, siehst du kommenden Montag, 10. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1.

+++

Das erste Blind Date steht fest: Peter und Jaqueline vor dem Altar

SAT.1/Christoph Assmann;

Und es hat Zoom gemacht

Als Braut Jaqueline das Standesamt betritt, ist Peter, ihr Ehemann in spe, überwältigt: "Ein Wort: Wow!" Auch Jaqueline ist hingerissen: "Oh Gott, du riechst so gut! Du bist so schön! Und du hast so schöne Augen!" Einen märchenhafteren Start in die Ehe kann man sich nicht wünschen. Erst recht nicht, wenn man den/die Zukünftige:n auf dem Standesamt überhaupt erst kennenlernt!

Schwiegermutter in spe begeistert

Im Vorfeld wurden die Paare auf Basis umfangreicher wissenschaftlicher Analysen durch das erfahrene Expertentrio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst gematcht. Mit Erfolg! Und das begeistert auch Brautmutter Silvia: "Mein erster Eindruck ist, dass die Experten eine super Arbeit geleistet haben!"

Wer sind die Kandidat:innen in Staffel 9?

Welche Singles dieses Jahr das Experiment ihres Lebens wagen, kannst du hier nachlesen.

Die 9. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ist seit dem 3. Oktober 2022 jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und Joyn zu sehen.