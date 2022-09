"Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 - Kandidatin Kinga: "Ich habe schon zwei Ehen hinter mir"

Das Wichtigste in Kürze Die 9. Staffel startet am 3. Oktober. Lies hier mehr über die Sendezeiten oder verschaff dir einen Überblick über alle Infos.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten werden hier vorgestellt.

Bist du bereit für die Ehe? Mach den Test mit Dr. Sandra Köhldorfer.

Anzeige

In ihren vergangenen Beziehungen hat Kinga bereits Enttäuschungen erleiden müssen. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sucht sie nach ihrem persönlichen "für immer".

Kinga: "Eine wie mich gibt es auf jeden Fall nicht"

Kinga wohnt in Niedersachsen, ursprünglich kommt sie aber aus Polen. "Ich wohne schon sehr, sehr lange in Deutschland, sodass der deutsche Teil überwiegt", erklärt die 38-Jährige. Sie sei jemand, der gerne entspanne oder im Garten arbeite, aber definitiv auch mal laut und überall sei. "Auch wenn man mich nicht immer sieht, hört man mich auf jeden Fall", beschreibt sie sich.

Kinga: "Nach den bisherigen Enttäuschungen ist es schwierig, Gefühle zuzulassen"

Die Sachbearbeiterin war schon zweimal verheiratet. "Mittlerweile bin ich auch in einem Alter angekommen, wo man sagt: Hoffentlich ist der, der jetzt kommt, auch der Letzte. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde", so Kinga. Trotz ihrer Erfahrungen und Enttäuschungen hat sie den Glauben an die Liebe nicht verloren: "Ich weiß, wenn es der Richtige ist, der wird diese Mauer knacken", sagt sie überzeugt.

Anzeige

Anzeige

"Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du ab 3. Oktober immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.