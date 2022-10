"Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 - Reaktion auf Janas und Markus' Hochzeit: "Da war Feuer da"

Das Wichtigste in Kürze Seit Anfang Oktober läuft die neue Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" in SAT.1. Alle Sendetermine und Sendezeiten findest du hier.

Jana und Markus steht der große Tag bevor. Werden sie das vierte Ehepaar bei "Hochzeit auf den ersten Blick"?

+++ Update 24. Oktober 2022 ++

"Freude ist einfach viel größer als die Aufregung"

Bei Jana und Markus ist der große Tag gekommen. Von Lampenfieber will die Braut am Morgen der Hochzeit allerdings noch nichts wissen. "Ich freue mich einfach nur tierisch. Und diese Freude ist einfach viel größer als die Aufregung." Die Finanzwirtin kann es kaum erwarten, endlich ihren zukünftigen Mann, dessen Familie und Freunde kennenzulernen. Das erste Aufeinandertreffen kann sich Jana schon bildlich vorstellen: "Hoffentlich strahlt er mich an und denkt sich: 'Oh mein Gott, was für eine schöne Frau kommt da?'"

Markus nervös, Trauzeuge zuversichtlich

Bezeichnenderweise gehen Markus' Wünsche in eine sehr ähnliche Richtung. Der Noch-Single malt sich bereits aus, wie die bevorstehende Hochzeit ablaufen könnte, und hat auch schon erste Vorstellungen. Er würde sich sehr freuen, wenn seine Zukünftige "direkt reinkommt, strahlt […] und mit mir direkt lachen kann."

Während der Bräutigam sich etwas aufgeregt zeigt, ist sein Trauzeuge Andreas tiefenentspannt und zuversichtlich. Er finde es überhaupt nicht schlimm, eine völlig fremde Frau zu heiraten. "Im Gegenteil: Ich bin da ganz begeistert von, weil es mal was ganz anderes ist und wir wissen wollen, wo die Reise hingeht."

Markus muss Tränen zurückhalten

Am Standesamt übermannen Markus die Gefühle. "Ich hab es gemerkt, als ich gewartet hab, dass die Hand anfängt zu kribbeln. Ich konnte auch nicht mehr gerade stehen bleiben", gesteht der 32-Jährige. Anschließend habe er die Tränen zurückhalten müssen. "Es waren einfach Freudentränen. Das kam vom ganzen Körper", erzählt der Hausmeister noch immer sichtlich ergriffen. "Hoffentlich ist sie gleich da, sonst fang ich echt an zu flennen …" Gut, dass genau im richtigen Moment die Braut eintrifft.

Hundefreunde unter sich

Als Jana vor die Hochzeitsgäste tritt, wird direkt die erste Gemeinsamkeit deutlich. Hündin Kira wird vom Brautpaar sofort herzlich begrüßt. Das gefällt auch Jana, die sich sichtlich erleichtert zeigt, dass Markus offenbar ein großer Hundefreund ist. Als er "ihr Hallo gesagt hat, das war so toll", schwärmt die Hessin mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Markus: "Der Kuss war wunderschön"

Nur ein paar Augenblicke später stehen Jana und Markus einander gegenüber, um die drei magischen Worte zu sagen. Beide willigen ein und küssen sich liebevoll. Markus schwebt im anschließenden Interview auf Wolke sieben: "Der Kuss war wunderschön. Der war wirklich super." Auch die Braut zeigt sich in höchstem Maße zufrieden. "Er ist ein guter Küsser. Können wir wiederholen", erzählt sie mit verschmitztem Blick. Selbst Brautmutter Bettina schwärmt im Nachgang von der ersten Begegnung: "Da war schon Feuer da …"

Rein optisch kann man wohl von einem Volltreffer sprechen, wenn man die beiden so hört. "Ich find ihre Augen total mega. Ihre Augen, ihre Haarfarbe. Rote Haare. Ich find's so mega. Es passt super", erzählt Markus mit glänzenden Augen. Jana bestätigt, dass es sich einfach nur toll anfühle und sie überglücklich darüber sei, zukünftig jemanden fest an ihrer Seite zu haben.

Wie es für Markus und Jana weitergeht, erfährst du nächsten Montag, 31. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1

+++ Update 18. Oktober 2022 ++

Markus und Jana: Ein Paar der Gegensätze

Die Jungesell:innenabschiede stehen an

Vor der Hochzeit von Markus und Jana finden sich die jeweiligen Familien für einen kleinen Junggesellen- und Junggesellinnenabschied zusammen. Getrennt voneinander, versteht sich. Natürlich drehen sich die Gespräche um den noch unbekannten Partner bzw. die unbekannte Partnerin.

Fragen von Markus' Familie

"Wie kann man auf so eine verrückte Idee kommen?", will Markus' Vater wissen und schmunzelt. "Ich wollte nicht alleine sein", gesteht der 32-Jährige. "Man vermisst schon jemanden, mit dem man kuscheln kann, mit dem man Zeit verbringen kann", beschreibt er genauer. Der beste Freund des Hausmeisters ist sich sicher: Mit Markus wird die Ehefrau in spe einen guten Fang machen. "Du bist selten zu Hause, dann hat sie aber auch ein bisschen Ruhe. Dafür bist du halt fleißig, das ist auch schon positiv", sagt er und lacht.

Und wenn das Aussehen nicht gefällt?

Auch Janas Liebste haben sich zum gemeinsamen Frühstück auf dem Balkon eingefunden. Die Mutter der 26-Jährigen erlebt ihre Tochter sehr freudig und aufgeregt. Sie wünscht sich, dass sie ihren Zukünftigen auf Anhieb toll findet. Jana vertraut voll und ganz auf die Expert:innen und dass "da keiner steht, der mir gar nicht zusagen wird. Ich freue mich, die Person dahinter kennenzulernen und würde das nicht am Äußeren festmachen", sagt sie zuversichtlich.

+++ Update: 17. Oktober 2022 +++

Ein Schritt näher an der Hochzeit

"Dass ich bald einen völlig Fremden heirate, das ist so verrückt", offenbart Jana ihre Gefühle, als sie mit ihrer Mutter und Freundin ein passendes Brautkleid aussucht. Dieses Gefühl könne man gar nicht beschreiben, aber es wäre "mega", gesteht die 26-Jährige.

Das erste Kleid ein Volltreffer

Jana such nach einem Vintage- oder Boho-Kleid – und das findet sie auf Anhieb. Gleich das erste ist ein Volltreffer. "Ich habe so eine Freude im Bauch, das ist so unglaublich. Es wird real. Aber es ist sehr schön und aufregend", sagt sie glücklich.

Markus: "Ich bin bereit für die Hochzeit"

Auch Markus, Janas Ehemann in spe, hat inzwischen seinen Anzug gefunden. Er hat sich für einen blauen Dreiteiler entschieden. "Ich will, dass meine Braut sagt: 'Wow, was für ein Typ!'", erzählt der 32-Jährige. "Ich bin bereit für die Hochzeit. Ich habe meinen Anzug, jetzt fehlt mir die Braut, dann ist alles vollständig", fügt er hinzu.

Weiter geht es mit "Hochzeit auf den ersten Blick" am Montag, 24. Oktober 2022, um 20:15 Uhr.

Markus und Jana: Gegensätze ziehen sich an

Das Expert:innenteam bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 einigt sich auf das nächste Match. Sie möchten die Noch-Singles Jana und Markus eigenhändig mit der frohen Botschaft überraschen. Erfahre hier, wie die beiden auf die lebensverändernde Nachricht reagieren. SAT.1/Christoph Assmann

"Wir haben ein tolles Match"

Auf der Suche nach dem nächsten großen Match entsteht eine Diskussion über die Profile von Jana und Markus. Die Expert:innen stimmen überein, dass die Finanzwirtin mit ihrer positiven und kommunikativen Art eine ideale Partnerin für den introvertierten Hausmeister wäre. "Man könnte sich vorstellen, dass die beiden voneinander profitieren könnten", erklärt Markus Ernst. Sandra und Beate stimmen dem Diplom-Psychologen zu. Die drei sind der Meinung, dass Jana den zurückhaltenden Markus dazu bewegen kann, seine Gefühle zu offenbaren. Als sie die Fotos der beiden Singles nebeneinander betrachten, verkündet Markus schließlich: "Ich würde sagen, wir haben ein tolles Match."

Gelungene Überraschung

Zusammen mit Janas Mutter und ihrem engsten Freundeskreis will Markus Ernst die baldige Braut mit der besonderen Botschaft überraschen, einen idealen Partner gefunden zu haben. Janas Mutter kann es kaum erwarten, ihrer Tochter zu gratulieren. "Die letzten Wochen waren schon sehr aufregend … das alles zu verheimlichen", erzählt sie voller Vorfreude. Als Jana in den Hof läuft, fährt der Diplom-Psychologe ihr mit einem geschmückten Traktor entgegen. Die 26-Jährige kann daraufhin nicht aufhören zu strahlen. "Als der um die Ecke gefahren kam und ich das Schild gesehen habe, habe ich gedacht: Oh, mein Gott! Jetzt ist mein Moment", meint die Hessin lachend.

Tränen um die Tochter

Bei der Überraschung bekommt Markus Ernst Unterstützung von Janas Freundeskreis und ihrer Familie. "Sie ist ein herzensguter Mensch. Ich gönne es ihr von ganzem Herzen", beteuert ihre beste Freundin Anna. Janas Mutter fängt vor Freude an zu weinen und umarmt ihre Tochter herzlich. "Ich hoffe das passt. Ich drücke dir die Daumen", lässt sie ihre Tochter wissen.

Markus ist sprachlos

Dr. Sandra Köhldorfer knöpft sich in der Zwischenzeit den Noch-Single Markus vor. Sie will ihm die Hochzeitsnachricht im Baumarkt übermitteln. "Ich freu mich so auf sein Gesicht später, wenn er es erfährt", sagt die Expertin. Seine Freunde lotsen den 32-Jährigen zu einem riesigen Plakat mit der Nachricht: "Du bist dabei!". Als Sandra auf einem Gabelstapler angefahren kommt und ihn über die nahende Hochzeit informiert, wirkt der Hausmeister von Glücksgefühlen überwältigt: "Ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin sprachlos." Sein bester Freund weiß die Aufregung einzuordnen: "Er hat sich echt gefreut. Das hat man auch an seinem Gesicht gesehen."

