"Hochzeit auf den ersten Blick" 2022: Oliver und Michaela beim Anzug- und Brautkleidkauf: "Jackpot"

Michaela und Oliver wurden gematcht. Werden sie als Nächstes bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 heiraten?

+++ Update: 24. Oktober 2022 +++

Die Hochzeit steht bevor

Für diesen besonderen Tag wollen Braut und Bräutigam besonders elegant aussehen. Deshalb machen sich die Singles mit ihren Freund:innen auf den Weg zum Modeladen. Die Herausforderung: sich aufeinander abstimmen, ohne sich bereits kennengelernt zu haben.

Michaela weiß, was sie will

Michaela, Olivers Ehefrau in spe, erledigt ihren Einkauf nach dem Ausschlussverfahren. Sie möchte weder Tüll noch etwas Bauschiges. "Ich suche etwas Schliches", sagt sie bestimmt. Wirklich Sorgen um ihren Ehemann macht sich die 34-Jährige im Vorfeld nicht. Sie vertraut auf das Urteil der Expert:innen: "Ich bin sehr optimistisch, dass es der richtige Mann an meiner Seite ist", so die Justizvollzugsbeamtin.

Einmal auf Wolke sieben bitte

Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer hat sich heute den richtigen Ort ausgesucht, um Kandidatin Michaela auf Wolke sieben zu schicken: den Flughafen Köln/Bonn. Die 34-jährige Michaela, die aus dem privaten Türkei-Urlaub zurückkehrt, ahnt noch nichts von ihrem Glück.

Aller guten Dinge sind drei

Drei verschiedene Schnitte probiert Michaela an. Doch erst im dritten Kleid fühlt sie sich richtig wohl. Es hat einen spitzenbesetzten Schlitz und einen Rückenausschnitt. "Es ist elegant und ein bisschen sexy", beschreibt sie ihr Kleid und stahlt.

Ein Volltreffer für Oliver

Zeitgleich sucht ihr noch unbekanntes Match, Oliver, nach einem passenden Outfit. "Modern, leger, locker. Nichts Gezwungenes, weil das bin ich nicht", beschreibt der Franke seinen Modestil. Einen Anzug später hat er schon seine Wahl getroffen. "Jackpot! Ein Anzug, ein Treffer, das bin ich", sagt der 43-Jährige zufrieden. Entschieden hat sich der Restaurantmanager für einen taupefarbenen Anzug und einer Fliege mit Blumenmotiv. "Die Frau wird sagen: Den oder keinen", ist sich seine Begleitung sicher.

Vom Flughafen zum Altar

Unterstützung erhält Sandra Köhldorfer von Michaelas besten Freund:innen, die mit einem "Du bist dabei"-Schild am Gate warten. Als die Justizvollzugsbeamtin schließlich aus dem Zollbereich kommt, ist die Freude riesig. Sie könne nicht fassen, dass sie dabei ist und habe nicht mehr damit gerechnet: "Man kommt aus dem Urlaub, denkt an nichts und wird so überrascht …"

Markus Ernst: "Ein ganz tolles Match"

Vielleicht-Ehemann Oliver wird unterdessen in einem Erlanger Café überrascht. Unter dem Vorwand, die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Redaktion müsse noch ein paar Daten abgleichen, bittet man ihn zu einem Treffen. Dort enthüllt Diplom-Psychologe Markus Ernst schließlich die wahren Beweggründe für das Treffen: "Wir haben ein ganz tolles Match für Sie. Sie sind dabei und werden in wenigen Wochen heiraten."

Oliver fehlen die Worte

Der Herzogenauracher ringt kurzzeitig um Fassung: "Ich bin sprachlos und das kommt nicht oft vor", gibt er schmunzelnd zu. Er freue sich innerlich total und fühle sich gut aufgehoben: "Mein Vertrauen in die drei Expert:innen ist sehr hoch." Außerdem glaube er, diese hätten die richtige Partnerin für ihn gefunden. Nach der gelungenen Überraschung verabschiedet sich Markus Ernst gewitzt: "Dann sehen wir uns demnächst auf einer Hochzeit …"

