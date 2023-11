"Hochzeit auf den ersten Blick" - Nach Ehe-Drama: So geht es Ex-Kandidat Norbert heute!

Anzeige

In der 7. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ging Norbert die Ehe mit einer völlig Unbekannten ein. Doch wie geht es dem Ex-Kandidaten heute?

Norbert wagte das Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick"

Als zweites Paar der 7. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" wagten Norbert und Wiebke Deutschlands größtes Liebesexperiment - und gingen den Bund der Ehe ein, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben. Laut den Expert:innen waren der ehemalige Polizeibeamte und die Hochbauingenieurin wie füreinander geschaffen. Doch die junge Ehe scheiterte bereits während der Hochzeitsreise, die offizielle Scheidung erfolgte schließlich im Mai 2022.

Anzeige

Anzeige

Gibt es eine neue Frau an Norberts Seite?

Privat hat sich bei Norbert in den letzten Jahren einiges verändert. Von Gelsenkirchen ist der 62-Jährige nach Bocholt gezogen, wo er inzwischen im Ruhestand lebt. Doch gibt es auch eine neue Partnerin an Norberts Seite? Nach der Trennung von Wiebke hatte der Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer eine kurze Liaison mit Schlagersängerin Tanja. Nach sechs Wochen war allerdings Schluss. In einem Statement auf Instagram erklärte Norbert: "Wir haben festgestellt, dass in vielen wichtigen Punkten unterschiedliche Vorstellungen bei uns bestehen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Norbert ist bereit für eine neue Liebe

Doch der 62-Jährige hat den Glauben an die ganz große Liebe noch nicht verloren. "Ich möchte gerne eine Beziehung", erklärte Norbert kürzlich in einem Interview mit "Ippen.Media". Ein gewisses Beuteschema hat er jedoch nicht. Dennoch weiß der Ex-Kandidat genau, was er sucht: "Eine gestandene, jung gebliebene Frau, die aber nicht zu jung ist." Wichtig sei ihm vor allem, dass seine Zukünftige "flexibel ist und mich nimmt, wie ich bin!"

Wer weiß, vielleicht findet Norbert ja doch noch sein Liebesglück - und eventuell sogar Ehefrau Nummer vier. Wie den Paaren aktuell bei "Hochzeit auf den ersten Blick" geht, erfährst du jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.